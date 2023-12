BLANKE NEW YORK EDITION

Ob Kontrast oder Ton-in-Ton, die Profillinie BLANKE NEW YORK EDITION des Iserlohner Systemanbieters im Bereich Fliesenzubehör Blanke Systems GmbH bietet designorientierte Gestaltungsvielfalt in Verbindung mit überzeugendem Kantenschutz. Für die neue Saison wurde die von Designexperten entwickelte Farb- und Oberflächenwelt um sechs attraktive und trendige Töne ergänzt.

Damit stehen für den modernen Duschplatz weitere moderne und durch schlichte Eleganz überzeugende Oberflächen und Farben aus der NEW YORK EDITION zur Verfügung: Von der praktischen und leicht zu montierenden Eckablage ECKBERT über die klassischen BLANKE FLIESEN-ABSCHLUSSSCHIENEN bis hin zu der akzentuierten Profilserie BLANKE CUBELINE lassen sich Duschbereiche durchgehend in neuen Trendfarben gestalten. Auf Anfrage sind auch Gefälle- und Duschprofile sowie die Rostabdeckungen der Linienentwässerungen BLANKE DISK LINE und BLANKE DIBA LINE in den neuen Farbnuancen Moonstone, Urban Grey, Cotton, Smoke, Greige und Midnight Black lieferbar.

Wie kaum eine andere Profilinie kombiniert die erlesene BLANKE NEW YORK EDITION Farbe, Form und Funktion in ästhetischer Klarheit und produktübergreifender Vielfalt. Dank farbgleicher Belagsabschlüsse, Ablagen, Entwässerungssysteme sowie Gefälle- und Duschprofile aus der BLANKE NEW YORK EDITION überzeugt der moderne Duschplatz neben herausragender Zuverlässigkeit auch mit zeitlosem Design.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Bildquelle: Blanke