Detailing Gebabbel: Vom Fischgeruch und dem WoMo in der Waschmaschine

Autopflege24 Podcast mit Tatortreiniger Marcell Engel

Frankfurt/Waldems, 12.05.2021. “Unser aktueller Podcast ist eine ganz besondere XXL Wundertüte”, sagt Thomas Hackner, Inhaber und Geschäftsführer von Autopflege24. Zu Gast war Marcell Engel, Tatortreiniger und Geschäftsführer von Akut SOS Clean, der zugleich der Kopf einer eigenen Produktlinie rund um Reinigung, Desinfektion, Neutralisieren von extremen Gerüchen und Bekämpfen von Schädlingen ist. Der Geruchskiller “Smell off” hat sich in kürzester Zeit zum Renner in dem Onlineshop der Autoaufbereiter entwickelt. Darum und um viele weitere Themen drehte sich das lebhafte Gespräch im Detailing Gebabbel von Autopflege24.

Thomas Hackner und Mitarbeiter Timo Wolters testen grundsätzlich alle Produkte, bevor sie sie in ihrem Onlineshop für hochwertige Autopflegemittel anbieten. So musste auch Smell off eine hohe Hürde nehmen. Die nahm als erstes ein Wohnmobil mit einem bunten Geruchscocktail aus massenhaft selbstgedrehten Zigaretten, diversen Düften von Räucherstäbchen und einem sich dort vielfach aufhaltenden Hund. “Der Kunde, der mich angerufen und dann Smell off geordert hatte, war nach dem Einsatz so begeistert, dass er entgegen seiner Gewohnheit die Bewertung “Hat jemand das Wohnmobil in die Waschmaschine gesteckt?” auf unserer Website gepostet hat”, freut sich der Spezialist Hackner.

“Das Turbospray von Smell off ist eine Wunderwaffe – ein regelrechter Geruchskiller. Meine Erfahrungen aus über 27 Jahren Berufserfahrung und über 5.000 Tatortreinigungen sind in die Entwicklung unserer hauseigenen Produkte eingeflossen”, erklärt Marcell Engel. Über die Produkte hinaus bietet das Detailing Gebabbel dieser ungewöhnlichen Podcast-Episode viele Informationen und einen angeregten Austausch über Erfahrungen und Erkenntnisse des Tatortreinigers Marcell Engel. “Wir haben so viel Spannendes und Inspirierendes gehört, dass wir uns auf das Stellen der richtigen Fragen konzentriert haben”, sagen Thomas Hackner und Timo Wolters übereinstimmend. Seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang des Jahres 2020 informieren und unterhalten sie ihre Kunden mit dem Podcast rund um Autopflege und Geschichten aus dem Arbeitsalltag.

Auch hier verbindet sie eine Gemeinsamkeit mit Marcell Engel. Er lässt seit über einem Jahr Interessierte mit seinem Podcast “Todesursache” und You Tube Channel “Tatort Leben” an seinen True Crime Erlebnissen und den daraus gewonnenen Erkenntnissen teilhaben.Jeder Tatort erzählt eine eigene Geschichte und daraus zieht der erfahrene Tatortreiniger und vierfache Familienvater seine Lebensessenzen. Auch dies kommt in dem abwechslungsreichen Detailing Gebabbel zur Sprache. Zumal Marcell Engel in Kürze Online-Kurse “Clean up your Life”, ein Bühnenprogramm und vieles mehr plant. “Unseren Podcast mit Marcell empfinden wir als ausgesprochen vielschichtig und bereichernd”, erklären Thomas Hackner und Timo Wolters. Marcell Engel bekräftigt: “Mir hat es auch riesigen Spaß gemacht und wieder einmal gezeigt, wie vielseitig das Format Podcast ist.” Alle Podcast gibt es in den gängigen Podcast-Catchern zu hören.

Über Akut SOS Clean GmbH

Die Firmengründung von Akut SOS Clean GmbH geht auf das Jahr 1994 zurück. Im Laufe der Jahre hat Marcell Engel das Dienstleistungsangebot seines Unternehmens kontinuierlich erweitert. Heute umfassen die Kernkompetenzen alle Bereiche um schnelle und fachgerechte Desinfektion, Reinigung und Dekontamination. Dabei reicht das Spektrum vom Katastrophenschutz im Fall einer Epidemie/Pandemie über Beseitigung giftiger Substanzen wie beispielsweise Zyankali und Rizin bis hin zu Desinfektionen von Massenverkehrsmitteln und Gebäuden.

Weiter ist das Spezialunternehmen im Bereich von Reinigungen jeglicher Verschmutzung, Verunreinigung und Geruchsbelästigung im Einsatz. Etwa bei Wasser- und Brandschäden, Messiewohnungen, Leichenfunden, Tatortreinigung, Graffiti, Großküchen und vieles mehr. Derzeit bietet Akut SOS über 50 Dienstleistungen in den Bereichen der Hygiene, Desinfektion und Schädlingsbekämpfung an. Zu den Auftraggebern gehören Behörden, Militär, Unternehmen aus Industrie, Wirtschaft und Gewerbe sowie Privatpersonen, deutschlandweit und auch im Ausland. Zudem engagiert sich Marcell Engel in Forschung und Wissenschaft und hat eine eigene Produktreihe entwickelt.

