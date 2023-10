Deutscher Fairness-Preis 2023 für Enghouse

Deutsches Institut für Service-Qualität würdigt Enghouse-Tochtergesellschaft LifeSize in der Kategorie Videokonferenzsysteme.

Leipzig, 30. Oktober 2023 – Die LifeSize Inc. mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist eines der fairsten Unternehmen Deutschlands im Bereich Videokonferenzsysteme. Eine entsprechende Auszeichnung erhielt das zu Enghouse Systems gehörende Unternehmen in Berlin von der renommierten DISQ (Deutsches Institut für Service-Qualität). LifeSize ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Videokonferenz- und Omnichannel-Contact-Center-Lösungen.

Der Deutsche Fairness-Preis 2023 ist eine Verbraucher-Auszeichnung, die Orientierung und Entscheidungshilfen bietet. Dabei führte das DISQ (Deutsches Institut für Service-Qualität) eine Umfrage bei 73.600 Nutzern durch. Die Befragten bewerteten 802 Unternehmen in 75 Kategorien – von A wie Antivirus-Software bis W wie Wohnmobile. Als Maßstab für die Bewertung galten die Kriterien Preis-Leistung-Verhältnis, Zuverlässigkeit, Transparenz und Weiterempfehlung.

Berücksichtigt wurden dabei zahlreiche Einzelaspekte wie Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung von versprochenen Leistungen, Kulanz bei Reklamationen, Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, Transparenz von Verträgen und Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote.

In der Kategorie Videokonferenzsysteme konnte sich die LifeSize Inc. durchsetzen und das Siegerpodest erklimmen. Der zu Enghouse Systems gehörende Spezialist von Cloud-Kommunikationslösungen punktete insbesondere in den Bereichen Preis-Leistung und Zuverlässigkeit. Drei von vier Befragten gaben zudem an, LifeSize weiterempfehlen zu können.

„Das Ergebnis der Umfrage und die hohe Zufriedenheit der Nutzer zeigen, dass wir den hohen Anforderungen gerecht werden“, sagt Serkan Denkci, Vice President Sales bei Enghouse. „Das bestärkt uns in unserer künftigen Arbeit, in der wir den fairen Umgang mit unseren Kunden noch weiter voranbringen wollen.“

Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Video-Collaboration-Lösungen. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat weltweit Tausende von Kunden, die von einem globalen Netzwerk von Partnern und engagierten Mitarbeitern betreut werden. Enghouse Interactive ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einem Software- und Dienstleistungsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Symbol „ENGH“ notiert ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.enghouseinteractive.de

