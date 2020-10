Deutscher Unternehmer Benchmarkday 2020 – erstmals auch mit Online Teilnahme

Branchentreff klein- und mittelständischer, sowie dezentral organisierter Unternehmen und Brands

Dreieich bei Frankfurt am Main, 08. Oktober 2020 – rund 80 Unternehmer, Manager und Investoren trafen sich am zweiten Deutschen Unternehmer Benchmarkday unter dem Motto “Insights und Know-how Austausch zukunftssichernder Strategien” in der area3 in Dreieich bei Frankfurt. Die Veranstaltung gilt als der Branchentreff klein- und mittelständischer, sowie dezentral organisierter Unternehmen und Brands. Erstmals gab es das Angebot einer interaktiven Online Teilnahme, um allen Interessierten den Zugang zu kreativen Businessideen, Erfahrungsaustausch, Netzwerken und Lernen von den Besten zu ermöglichen.

Am Vormittag boten die Referenten exklusive Einblicke in die zukunftsorientierten Strategien ihrer erfolgreichen Unternehmen. Zu den Themen zählten unter anderem Zukunftschancen, die sich aus der Krise ergeben, Perspektiven und Herausforderungen einer neuen Führungskultur, sowie Lust auf Gemeinwohl neben Umsatzmaximierung. Der Nachmittag war dem Austausch unter den Teilnehmern und den Experten gewidmet. Im Rahmen eines Open Space zu Themen wie “Digitalisierung aus Kundensicht” oder “Vertrieb in der neuen Wirtschaftswelt” wurde angeregt diskutiert und pragmatische Lösungsansätze entwickelt.

Andreas Fürsattel, Geschäftsführer BEITRAINING International, sprach über die Führungskultur “Führung auf Vertrauensbasis”. Getreu dem Motto “Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser”, sei Vertrauen die Basis einer modernen Führungskultur, das heißt seinen Mitarbeitern mehr zuzutrauen und den Fokus auf Ziele, Ergebnisse und Eigenverantwortung zu setzen.

Frank Schütz, Geschäftsführer REDDY Küchen & Elektrowelt Internationale Franchise GmbH, gab tiefe Einblicke in die Erfolgskonzepte von REDDY Küchen wie dem “REDDY Bonussparbrief” oder der “REDDY BI (Business Intelligence)”, das Werkzeug zur besseren Betriebssteuerung.

Mit “Digital ist brutal” überzeugte Wolfang Huber, Leiter Fleet & Elektromobilität König Electric Mobility Store, und teilte sein Know-how über die Entwicklung des König Electric Mobility Store zum digitalen Marktführer aus einer bisher analog geprägten Filialwelt. Wer heute ein Fahrzeug benötigt, sucht online: “Was Online nicht gefunden wird, existiert nicht”.

Das Highlight des diesjährigen Benchmarkdays war die Keynote von Johannes Gutmann, Inhaber und Geschäftsführer der SONNENTOR Kräuterhandelsgesellschaft mbH. Johannes Gutmann begeisterte die Teilnehmer erstmalig durch seinen Online-Vortrag mit seiner Überzeugung “Kreislaufdenken als Wirtschaftskonzept der Zukunft”. SONNENTOR steht für Förderung des Gemeinwohls und lebt dies in allen Bereichen. “Wer den Mut aufbringt, offene Kreisläufe zu erkennen und diese schließt, fördert die eigene Produktivität und spart zugleich wertvolle Ressourcen”.

Als Mitbegründer und Geschäftsführer von enerix® Franchise GmbH & Co KG, hinterließ Peter Knuth mit seinem Mut zur Offenheit einen bleibenden Eindruck. Er zeichnete den Weg von der Gründung, über harte Rückschläge bis zum Franchisegeber des Jahres 2017. “Gute Stimmung bringt gute Leistung”, bestimmt heute den Erfolg bei enerix®.

Der Deutsche Unternehmer Benchmarkday 2020 begeisterte sowohl die Präsenz- als auch Online-Teilnehmer. Als einzige Franchisekonferenz des Jahres konnte der Benchmarkday, trotz starker Einschränkungen durch höchste Hygiene- und Schutzanforderungen, in jeder Hinsicht mit positivem Feedback glänzen. Matthias Oberem, DECO LEISURE GmbH “Ebenfalls kann ich bestätigen, dass die Vorträge und viele diverse Gesprächspartner sehr interessant und spannend waren. Also kurzum: Die Veranstaltung hat sich wirklich gelohnt.”

Am 14. Oktober 2021 öffnet die area3 in Dreieich erneut ihre Pforten für den Deutschen Unternehmer Benchmarkday 2021.

Business Community, die Interessensgemeinschaft für nachhaltige Geschäftsentwicklung und Unternehmensexpansion für Unternehmen mit dezentralen Vertriebsstrukturen.

