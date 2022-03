Deutschland sucht das Gartentier 2022

Zum 12. Mal ruft die Heinz Sielmann Stiftung zur Wahl des Gartentiers des Jahres auf. Sechs Kandidaten stehen zur Auswahl. Alle Interessierten können bis zum Montag den13. Juni online für ihren Favoriten abstimmen und attraktive Preise gewinnen.

+++ Naturnahe Gärten sind Rückzugsräume für Mensch und Tier +++

Die Heinz Sielmann Stiftung möchte mit der Wahl auf den dramatischen Rückgang der biologischen Vielfalt hinweisen. Naturnahe Gärten, Balkone, Hinterhöfe oder Grünflächen sind wertvolle Rückzugsräume für verschiedenste Tiere. „Wir gestalten Gärten und wir teilen sie mit tierischen Mitbewohnern. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig lebenswerte Städte sind. Wir haben es in der Hand, ob wir uns mit Steinwüsten oder kleinen Paradiesen umgeben“, erklärt Nora Künkler, Biologin bei der Heinz Sielmann Stiftung.

+++ Online abstimmen und gewinnen +++

„Das besondere an der Gartentierwahl ist, dass anstatt eines Fachgremiums das Publikum über den Gewinner entscheidet. Alle naturbegeisterten Menschen können online ihre Stimme abgeben“, so Nora Künkler weiter. Unter www.sielmann-stiftung.de/gartentier kann man einen von sechs Kandidaten wählen. Unter allen Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost. Hauptgewinn ist ein Besuch der Landesgartenschau im brandenburgischen Beelitz mit Übernachtung für eine vierköpfige Familie. Außerdem kann man Tagestickets für die LaGa und zahlreiche Gartenbücher aus dem Kosmos-Verlag gewinnen. Die Wahl endet am 13. Juni, an diesem Tag wird der Gewinner bekannt gegeben.

+++ Die Kandidaten im Portrait +++

Alle sechs Kandidaten sind Gäste in unseren Gärten. Der Verlust naturnaher Strukturen durch falsch verstandenen Ordnungssinn, den Einsatz chemischer Dünger oder die Anwendung von Pflanzenschutz- und Insektenvernichtungsmitteln machen ihnen jedoch zu schaffen.

Er ist nicht nur dem Namen nach der Star unter den Gartenvögeln. Er könnte locker bei Talentwettbewerben antreten. Der Star macht andere Vogelstimmen und Umgebungsgeräusche perfekt nach und baut sie in die eigenen Gesänge ein. Doch seine Künste schützen ihn nicht vor dem Verlust seiner Lebensräume und Nahrungsgrundlagen. Seit Jahren nimmt die Zahl der Stare ab.

Unsere Großeltern können sich an die großen Massenvorkommen der Maikäfer in lauen Frühlingsnächten erinnern. Dann verließen die dicken Brummer nach vier Jahren als Larve im Erdreich den Boden, um in luftige Höhen aufzusteigen. Dort suchen Sie nach Nahrung und Liebe. Heute sind sie seltener geworden. Manche Kinder haben noch nie einen der imposanten Käfer live gesehen.

Eine „unordentliche“ Ecke mit Brennnessel ist Pflicht im Naturgarten, denn an der krautigen Pflanze legt das prächtige Tagpfauenauge seine Eier ab. Die ausgewachsenen Falter fliegen besonders auf rote und violette Blüten, um Nektar zu tanken. Noch ist das Tagpfauenauge eine der häufigsten Schmetterlingsarten in Deutschland.

Flink und frech huschen die rot bepelzten Eichhörnchen von Ast zu Ast, immer in Bewegung, immer auf der Suche nach Essbarem. Sie sind Allesfresser mit einer Vorliebe für Beeren und Nüsse. Mit dem richtigen Futterangebot kann man ihnen helfen. Auch eine Wasserstelle im Sommer darf nicht fehlen.

Schwerfällig brummt die riesige Blauschwarze Holzbiene von Blüte zu Blüte. Sie ist die größte Wildbiene Deutschlands und dabei vollkommen harmlos. Friedlich summt sie im Garten umher. Dabei erkundet sie neue Nahrungsquellen und mögliche Brutstätten. Ihre bis zu 30 Zentimeter langen Niströhren nagt sie in morsches Holz.

Seine Arbeit ist unverzichtbar: Aus den organischen Abfällen macht der Saftkugler wertvollen Humus. In naturnahen Gärten kommt der kleine Tausendfüßer vor, wenn er genügend Nahrung findet. Und das ist Laub in rauen Mengen oder morsches Holz. Bei Gefahr rollt er sich blitzschnell zusammen. Seine festen Panzer formen dann eine glatte nahtlose Kugel.

+++ Erstmalig unterstützt die EDEKA Minden-Hannover die Wahl des Gartentiers des Jahres +++

„Wir freuen uns sehr, die diesjährige Wahl zum Gartentier begleiten und unterstützen zu dürfen“, betont Bettina Stolt, Koordinatorin Nachhaltigkeit bei der EDEKA Minden-Hannover. „Die Zusammenarbeit mit der Heinz Sielmann Stiftung ist für uns eine wertvolle Bereicherung. Durch einen so erfahrenen Partner können wir die Aufmerksamkeit auf die ökologische Bedeutung von naturnahen Gärten für die einheimische Tierwelt verstärken und unsere Kunden dafür sensibilisieren. Das möchten wir durch die gemeinsam ausgewählten, attraktiven Preise unterstreichen.“ Die Preise werden unter den Teilnehmenden der Wahl des Gartentiers 2022 verlost.

EDEKA Minden-Hannover übernimmt nicht nur Verantwortung für Lebensmittel, sondern engagiert sich auch zum Schutz der Artenvielfalt und zur Förderung der Biodiversität in ihrem Absatzgebiet. Denn Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind bei der EDEKA Minden-Hannover erklärte Strategieziele.

Über die Heinz Sielmann Stiftung

Die Heinz Sielmann Stiftung wurde 1994 von Prof. Heinz Sielmann und seiner Frau Inge Sielmann als öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet. Die Schwerpunkte der Arbeit der Stiftung sind der Erhalt der Artenvielfalt, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Naturschutz und die Bewahrung des filmischen Erbes von Naturfilmpionier Heinz Sielmann. Mit dem Kauf großer unzerschnittener Landschaften in Brandenburg erhält und schafft die Stiftung Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen. Auch fördert die gemeinnützige Stiftung Biotopverbünde, zum Beispiel am Bodensee oder entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. So können sich auf diesen Flächen Tier- und Pflanzenbestände frei vom wirtschaftlichen Nutzungsdruck erholen und verschwundene Arten zurückkehren.

