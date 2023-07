Deutschland wandert aus

Mega-Sonderwochenend-Event – Online und im TV

Noch nie, seit Bestehen der Bundesrepublik, haben so viele Menschen das Land verlassen. In den nächsten Monaten erwarten Experten eine Auswanderungswelle, von noch nie dagewesenen Ausmaß.

Weil viele auswanderungswillige ratlos sind, wohin sie denn am Besten gehen und wie sie ihr Geld verdienen sollen, gibt es exklusiv das kostenfreie Mega-Sonderwochenend-Event „Tschüss Deutschland – Auswandern total“ vom 28. – 30.07.2023.

In 48 Stunden erwarten die Teilnehmenden 30 ExpertInnen, die selbst ausgewandert oder seit mehreren Jahren als digitale Nomaden oder „Perpetual Traveler“ unterwegs sind.

48 Stunden zur sicheren und erfolgreichen Auswanderung

In 48 Stunden die erfolgreiche Auswanderung planen mit Unterstützung durch

– eine Checkliste zum erfolgreichen Auswandern direkt nach der kostenfreien Eintragung

– 30 kurze, knackige Interviews mit sehr viel praktisch umsetzbarem Inhalt

– so geht auswandern richtig – mit und ohne Familie

– eine Schatzkiste an Erfahrungsberichten, Unterstützung, Anregungen und mehr

– die Möglichkeit endlich ein freies & bestes Leben zu leben

– seriös Geld verdienen, egal wo man gerade ist

– Nutzung der „Krise als Chance“ für die eigene Freiheit und die Freiheit der Familie

Die Highlights

Beim Mega-Sonderwochenend-Event „Tschüss Deutschland – Auswandern total“ geht es neben Standart-Auswander-Infos auch um „Kinder in Freiheit“, „Finanzielle Freiheit weltweit“, „Freiheit beim Arbeiten“, „Fülle erLeben“ und die „Krise als Chance“ zu nutzen.

„Mindset für eine erfolgreiche Auswanderung“ „Gesundheit, Spiritualität & Bewusstsein weltweit“ runden die Themenvielfalt ab.

Bis auf 2 Experten sind alle selbst ausgewandert oder seit Jahren auf Weltreise und sprechen daher über ihre eigenen Erfahrungen und wissen, wie erfolgreich Auswandern geht.

Das wahrscheinlich Besonderste an diesem „Online-Event“ ist, dass es neben der Webseite auch via kostenfreier Apps für Android, iOS und sogar für den Smart-TV, möglich ist, die Videos im „Mega-Großbildformat“ gemütlich vom Wohnzimmersofa aus zu verfolgen.

Außerdem gibt es noch fantastische Zugaben und ein Gewinnspiel

Bonus: Sprachen ganz einfach und schnell lernen

Bonus: 2 exklusive Workshop-Aufzeichnungen für die Gesundheit weltweit

Bonus: 1 LIVE-Workshop am 01.08.2023 um 20 Uhr für Familien

Alle Infos und kostenfreie Teilnahme unter: http://auswandeln.com

Xund-Galax.ie LLC beschäftigt sich mit den Themen ganzheitliche Gesundheit, Bewusst:Sein, Spiritualität, Selbst-Heilung und hilft Menschen dabei, sich selbst zu helfen und bewusster, gesünder, glücklicher und länger zu leben.

Kontakt

Xund-Galax.ie LLC

Presse Stelle

The Green 8

19901 Dover / Delaware

004982160080770



https://www.xund.tv

