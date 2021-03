DeutschlandCard startet neue digitale Kampagne “Laufsteg für dein Lama”

Teilnehmer bestimmen durch ihre Karteneinsätze die Höhe ihrer Gewinn-Coupons

Vom 29. März bis zum 18. April steht beim Multipartner-Bonusprogramm DeutschlandCard ein Tier im Fokus: Das Lama! Unter dem Kampagnenmotto “Laufsteg für dein Lama” kommt der Spaß für die Teilnehmer definitiv nicht zu kurz. Mit jedem Karteneinsatz bei den Partnerunternehmen sowie den mehr als 400 teilnehmenden Online-Shops erhalten Programmteilnehmer vom 29. März bis zum 11. April verschiedene digitale Accessoires, wie zum Beispiel Kopfbedeckungen, Brillen oder auch Schuhe. Diese können sie nutzen, um ihr Lama in der DeutschlandCard App sowie auf der Webseite unter www.deutschlandcard.de/lama zu stylen. Je nach Lust und Laune können die Outfits beliebig oft variiert werden.

Eine häufige Nutzung des Multipartner-Bonusprogramms lohnt sich für die Teilnehmer zusätzlich. Denn mit jedem Einsatz des Programms erreichen Aktionsteilnehmer eine neue Gewinnstufe. Diese Stufe bestimmt die Höhe der Coupons, die die Teilnehmer vom 12. bis zum 18. April in der DeutschlandCard App oder auf der Webseite erhalten. Dabei gilt: Je mehr Karteneinsätze, desto höher die Coupons und desto schneller füllt sich das Punkte-Konto.

“Beim Punktesammeln mit der DeutschlandCard steht für unsere Teilnehmer der Spaß im Vordergrund. Diese Kampagne unterstreicht diese Freude optimal, da sie eine lustige und sehr interaktive Abwechslung schafft. So können die Aktionsteilnehmer das digitale Lama nach ihren Vorstellungen verschönern, sich gleichzeitig hochwertige Coupons sichern und sogar deren Höhe beeinflussen”, erklärt Detlev Rubant, Geschäftsführer der DeutschlandCard.

Über die DeutschlandCard GmbH

Unter dem Motto “Punkte dich glücklich” sammeln bereits mehr als 20 Millionen Teilnehmer des Bonusprogramms DeutschlandCard Punkte bei den teilnehmenden Geschäften der Partnerunternehmen EDEKA und Marktkauf, Esso, Netto Marken-Discount, Hammer, ROFU, Staples, sonnenklar.TV, Vergölst Reifen- und Autoservice, teilnehmende Apotheken und teilnehmende Restaurants sowie mehr als 400 Online-Shops. Die Teilnehmer profitieren zudem regelmäßig von attraktiven Coupons beispielsweise in der DeutschlandCard App, auf der Webseite sowie in Newslettern und Punktestandsinformationen, mit denen sie ihr Punkte-Konto noch schneller füllen können. Die gesammelten Punkte können bei teilnehmenden Partnern an der Kasse mit den Einkäufen verrechnet, gegen Prämien eingelöst oder an gemeinnützige Organisationen gespendet werden.

Weitere Informationen: www.deutschlandcard.de

