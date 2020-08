Deutschlands erste Jobbörse für systemrelevante Berufe

Wertschätzung zeigt sich auch im Gehalt: Die öffentliche Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die das System in der schweren Krise am Laufen gehalten haben, reicht nicht aus. Deshalb wurde Jobbuzz als erste Jobbörse für systemrelevante Berufe in Deutschland mit tariforientierter Bezahlung gegründet.

Jobbuzz führt ausschließlich Stellenangebote, die den hauseigenen Kriterien entsprechen: mindestens Bezahlung nach Tarif, 28 Tage Urlaub und Vergünstigungen. Außerdem bietet Jobbuzz wertvolle Informationen zu Themen wie Karriere, Gehalt und Weiterbildung für einzelnen Berufsbranchen. Somit erhält die Community eine eigene Informationsplattform.

Das Startup ging im August mit der Online-Jobbörse online und wurde von zwei Frauen gegründet, Dr. Patricia Heitmann und Violetta Sekulovic. Die Gründerinnen setzen sich dafür ein, das Thema Wertschätzung für Menschen aus systemrelevanten Berufen in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen.

Jobbuzz hat sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige Stellen vorerst aus den Branchen Medizin, Pflege und Verkauf zu inserieren. Deshalb wählt diese Jobbörse exklusiv nur die Arbeitgeber aus, die die Werte Fairness und Wertschätzung teilen. Sukzessive folgen weitere Branchen und Städte.

