Deutschlands wohl einziger Drive-in für Elektrogroßgeräte – jetzt in Düsseldorf

Online oder offline? Beides zusammen: online und offline!

Was tun, wenn Waschmaschine oder Kühlschrank kaputt ist und der nächste Liefertermin erst in einigen Tagen zugesagt werden kann? Was tun, wenn man selbst handwerklich geschickt ist, gerne selbst anpackt und schnelle und preiswerte Lösungen sucht? „Die Frage beantwortet unser Elektrogroßgeräte-Drive-in in Düsseldorf-Lierenfeld“, stellt Elmar Fedderke, Geschäftsführer des Elektrogroßgeräte-Spezialisten Walgenbach in Düsseldorf, fest. Hier kann der Kunde die klassischen Vorteile eines Drive-in nutzen: Ob im Online-Shop gekauft oder nach Beratung am Telefon, wenige Minuten später steht das gekaufte Gerät im dafür extra eingerichteten Drive-in abholbereit zur Verfügung.

Den Drive-in gibt es am Standort Königsberger Straße 21 in Düsseldorf, direkt neben OBI und McDonald“s und nahe an der Automeile. Die großzügige Zufahrt ermöglicht nahezu jedem Fahrzeug die problemlose Einfahrt in den Verkaufs- und Lagerbereich, wo helfende Hände zum Einladen des Geräts parat stehen.

„Die Beratungskompetenz für die richtige Kaufentscheidung auf der einen Seite und die Problemlösung durch schnelle Verfügbarkeit auf der anderen Seite ist ein echter Mehrnutzen, den bis dato weder das Internet noch der Händler vor Ort bieten konnte“, führt Matthias Walgenbach, namensgebender Geschäftsführer in der dritten Generation, aus. Angeboten werden ständig über 1.000 Geräte, von der Waschmaschine bis zum Trockner, vom Herd bis zum Kochfeld und der Dunsthaube, vom Kühlschrank bis zur Gefriertruhe – alles Markengeräte mit voller Garantie und Gewährleistung.

Mehr Informationen gibt es unter Walgenbach-direkt.de und Walgenbach.com.

Die Walgenbach GmbH & Co. KG ist der Spezialist für Austausch, Einbau und Montage von Elektrogroßgeräten. Das Fachgeschäft in Düsseldorf-Eller ist seit Generationen vor Ort bekannt und genießt im Einzugsgebiet einen ausgezeichneten Ruf, wenn es um den Kauf von Hausgeräten wie Waschmaschinen, Wäschetrockner und Kühlschränken oder um komplette Einbauküchen geht. Seit 1996 und 2001 gibt es die „Walgenbach direkt“-Abholmärkte für Elektrogroßgeräte. Hier wird auf großer Fläche ein umfangreiches Angebot an Waschmaschinen, Trocknern, Herden, Öfen, Dunsthauben, Kühl- und Gefrierschränken geboten. Durch die große Ausstellung und Lagerräume sind immer tausende Geräte im direkten Zugriff. Schnell Probleme lösen und dabei sparen, das ist das Motto der Abholmärkte.

