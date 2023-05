Deutschlandticket für alle Living Hotels & DERAG Mitarbeiter

Zum Start in den Mai gab es für die rund 600 Mitarbeiter der Derag Unternehmensgruppe – im Bereich Living Hotels, Immobilien und Verwaltung – Post von Inhaber Max Schlereth und der Geschäftsführung im Mail-Account. Das Unternehmen übernimmt für alle Kolleginnen und Kollegen, die es wollen und dafür gute Verwendung haben, ab sofort das Deutschlandticket – von München und Nürnberg über Berlin, Frankfurt, Düsseldorf und Bonn bis nach Weimar. „Wir wissen, dass viele unserer Mitarbeiter nicht um die Ecke zur Arbeitsstelle wohnen, oft eine längere Anfahrt bewerkstelligen müssen und dass die Kosten des täglichen Lebens schlicht enorm gestiegen sind“, so Max Schlereth. „Mit der Übernahme des Deutschlandtickets können wir ganz pragmatisch unterstützen und entlasten.“

Damit setzt das familiengeführte Unternehmen den eingeschlagenen Maßnahmenkatalog fort (z.B. Gehaltsanpassungen, Inflationsausgleichpauschale, E-Learning-Plattform für alle), seinen Mitarbeiter in anspruchsvollen Zeiten spürbar und zielgerichtet unter die Arme zu greifen. „Wir tun von Seiten der Geschäftsführung wirklich alles, was uns möglich ist, um gemeinsam durch diese Zeit zu kommen“, ergänzt CIO Lars Dünker, zu dessen Aufgabenbereich auch der Part Human Resources zählt. Das 49-Euro-Ticket, mit dem das gesamte Bundesgebiet mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln im Regionalverkehr befahren werden kann, wird den Mitarbeitern monatlich brutto für netto ausgezahlt (Anmerkung: da es nicht zentral für alle, die es möchten, bestellt werden kann). Und dass man das Deutschlandticket zudem auch in der Freizeit und für private Reisen nutzen kann, das ist sicher für jeden Kollegen und jede Kollegin das berühmte i-Tüpfelchen und die Kirsche auf der Derag-Torte.

Der Mai 2023 fing für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DERAG Unternehmensgruppe mit einer friendly Mail im Postfach an.

Deutschlandticket FÜR SIE ALLE

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir haben Neuigkeiten. Wie wir hoffen, schöne Neuigkeiten für Sie. Ab sofort werden wir das Deutschlandticket für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Unternehmen übernehmen, die dafür Verwendung haben, die es möchten und vor allem auch brauchen. Wir wissen, dass viele von Ihnen täglich längere Wege zur Arbeit zurücklegen und dass die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel hierzulande einfach mittlerweile sehr hoch sind. Als Geschäftsführung möchten wir Sie deshalb auch in diesem Bereich ganz zielgerichtet unterstützen und Ihnen die Möglichkeit geben, Ihren Arbeitsweg zu uns maximal stressfrei und für Sie budgetfreundlich zurückzulegen.

Mit dem Deutschlandticket können Sie, zusätzlich zum Arbeitsweg, das gesamte Bundesgebiet bereisen (mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln im Regionalverkehr). Ganz gleich, ob Sie Ihre Familie besuchen möchten, Freunde in einer anderen Stadt treffen wollen, Sie einen Wochenendtrip in ein anderes Living Hotel geplant haben oder geschäftlich unterwegs sind – das Deutschlandticket ermöglicht Ihnen jede Menge Flexibilität. Damit möchten wir Sie vorrangig persönlich unterstützen und entlasten sowie Ihre persönliche Mobilität und Reisefreude gewährleisten. Ferner, als Green Globe-zertifiziertes Unternehmen auch weiter unsere Verantwortung für die Umwelt wahrnehmen. Denn wie wir alle wissen, trägt das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln maßgeblich zum Umweltschutz bei und reduziert den CO2-Ausstoß.

Für Fragen wie Sie das Ticket beantragen können, wenden Sie sich bitte an Ihre Direktorin oder Ihren Direktor, für die Kolleginnen und Kollegen der Hotelzentrale kontaktieren Sie bitte unsere Personalabteilung.

Wir freuen uns, Sie damit bei ihrem täglichen Arbeitsweg unterstützen zu können und würden uns zudem sehr freuen, wenn wir Ihnen damit einen schönen Start in den Mai bescheren.

Herzliche Grüße,

Prof. Dr. Max Michael Schlereth & die Geschäftsleitung

1982 führten die Living Hotels mit ihrem ersten Haus in München die Idee der Serviced Apartments erstmals in Deutschland ein. Mit ihren 18 Häusern und über 3.200 Zimmern an den neun Standorten Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Kapstadt, München, Nürnberg, Weimar und Wien gehört das Familienunternehmen zu den richtungsweisenden Marktführern im deutschsprachigen Raum. Zur DNA der Hotelgruppe gehören stets die Lage und Infrastruktur der Objekte: zentral, mittendrin, in Reichweite zu allem, was man zum Leben braucht und genau dort, wo man als Münchner, Berliner, Wiener etc. am liebsten selbst wohnt.

living-hotels.com.

Firmenkontakt

Living Hotels® der Derag Unternehmensgruppe

Tim Düysen

Fraunhoferstraße 2

80469 Muenchen

+49 89 23 701-158

+49 89 23701-269



https://www.living-hotels.com/

Pressekontakt

Living Hotels® der Derag Unternehmensgruppe

Alexandra Köhnlechner

Fraunhoferstraße 2

80469 Muenchen

+49 89 23 701-158

+49 89 23701-269



https://www.living-hotels.com/

Bildquelle: Bildcollage