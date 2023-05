devolo: Neue WiFi 6 Mesh-Kits vorgestellt

Aachen, 4. Mai 2023 – Die Netzwerk-Experten von devolo machen den Ausbau des drahtlosen Heimnetzes jetzt besonders einfach. Im Online-Shop des Aachener Unternehmens sind die aktuellen WiFi 6 Repeater in exklusiven Bundles ab sofort erhältlich. Mit diesen Komplettpaketen bekommen Nutzer alles, was sie für ebenso schnelles wie zuverlässiges Mesh-WLAN brauchen – und sparen gleichzeitig Geld.

Leichter Einstieg in moderne WLAN-Technik

Wer das private Netzwerk modernisieren möchte, erhält von devolo jetzt ein besonderes Angebot. Im devolo Webshop sind die aktuellen WiFi 6 Repeater in attraktiven Mesh-Bundles aus jeweils zwei Repeatern erhältlich:

-devolo WiFi 6 Repeater 5400 Mesh Bundle

-devolo WiFi 6 Repeater 3000 Mesh Bundle

Das sind gute Nachrichten für das Netzwerk und für die Haushaltskasse, denn die Mesh-Bundles bieten attraktive Preisvorteile gegenüber dem Einzelkauf. So kommen Käufer noch günstiger an moderne Netzwerktechnik, die mit dem WiFi 6-Standard für höhere Datenübertragungsraten sorgt – ideal für Haushalte, in denen viele Endgeräte um die Bandbreite buhlen. Zeitgemäße Mesh-Funktionalität ermöglicht zudem eine lückenlose Abdeckung der Wohnfläche. Und all das ist im Handumdrehen einsatzbereit.

WiFi 6 – Flotter Funk

Der WLAN-Standard WiFi 6, auch bekannt als IEEE 802.11ax, wurde 2019 von der WiFi Alliance verabschiedet, gehört mittlerweile zur Standardausstattung guter WLAN-Hardware und sorgt für mehr Performance im Heimnetz. Seine Stärke spielt WiFi 6 besonders in Haushalten aus, in denen mehrere Geräte gleichzeitig online angebunden sind – also beispielsweise, wenn Video-Streams, Online-Konferenzen und Gaming-Sessions parallel laufen.

Das liegt unter anderem an OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Diese technische Neuerung des Standards erlaubt eine Aufteilung der Datenströme und die zeitgleiche Übertragung von Datenpaketen an mehrere Endgeräte. Auch das sogenannte MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) unterstützt die zeitgleiche Datenversorgung unterschiedlicher Endgeräte, damit die verfügbare Bandbreite des WLANs maximal ausgenutzt wird. So verhindert WiFi 6 zum Beispiel ein Ausbremsen des Netzwerks durch Haushaltsgeräte, die häufig kleine Datenpakete senden und empfangen. Gleichzeitig schont der Standard die Akkus von Endgeräten, die nicht auf eine konstante Verbindung angewiesen sind. Diese werden per optimierter Target Wake Time (TWT) länger „schlafen“ geschickt und sparen somit Energiekosten.

Zudem ist WiFi 6 leistungsfähiger im Datendurchsatz. Durch die 1024-QAM-Modulation (10 Bit) überträgt der Standard mehr Zeichen als seine Vorgänger. Zusätzliche Leistungssteigerung kommt durch das sogenannte BSS-Coloring (Basic Service Set Coloring). Diese Technik hilft Nutzern, die in dicht besiedelten Gebieten wohnen. In diesen bremsen sich ältere Drahtlos-Netzwerke nämlich oftmals gegenseitig aus, wenn sich ihre Signale in die Quere kommen. BSS-Coloring verbessert den Betrieb von WiFi 6-Netzen auf dem gleichen Funkkanal und reduziert somit Verzögerungen sowie Verbindungsabbrüche.

Lückenloses WLAN mit Mesh-Technologie

Die aktuellen Repeater-Modelle von devolo bieten zudem Mesh-Funktionalität und ermöglichen somit den Aufbau eines lückenlosen WLANs. Bei Mesh-WLAN handelt es sich um ein Funknetzwerk, das aus mehreren Zugangspunkten besteht, die engmaschig und smart zusammenarbeiten.

Wichtige Bestandteile sind dabei Access Point- und Client Steering. Diese Technologien sorgen dafür, dass mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets automatisch mit dem stärksten Hotspot verbunden sind. Darüber hinaus steuert das devolo Mesh-WLAN die Wahl des optimalen Frequenzbandes über Bandsteering und priorisiert den Datenverkehr mit Airtime Fairness für bestmögliche Geschwindigkeiten.

Startklar in wenigen Minuten

Typisch für devolo: Die Repeater sind besonders leicht in Betrieb zu nehmen und mit allen Routern sowie Endgeräten kompatibel. Die Installation ist durch die WPS-Funktionalität denkbar einfach und per Knopfdruck in kürzester Zeit auch ohne technische Vorkenntnisse durchzuführen. Dabei werden die Zugangsdaten des Routers einfach übernommen. Auf den Endgeräten muss also kein neues WLANPasswort gespeichert werden, denn alle WLAN-Hotspots nutzen denselben Namen und dasselbe Passwort.

Falls Unterstützung bei der Inbetriebnahme gewünscht ist, hilft die kostenlose devolo Home Network App (iOS, Android) mit einem intuitiven Installationsassistenten weiter. Nach der Installation stehen in der App zudem zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung, wie beispielsweise Gäste-WLAN oder Zeitsteuerungen.

Die cleveren Repeater-Lösungen von devolo erleichtern zudem das Finden des idealen Installationsortes. Dafür bieten die WiFi 6-Repeater eine vierstufige Signalanzeige, an der sich ablesen lässt, wie stark das empfangene WLAN-Signal ist. Denn Repeater sollten möglichst zentral platziert werden. Der Grund: Empfangen sie ein schwaches Signal, können sie auch nur dieses schwache Signal weiterleiten.

Falls bereits eine Netzwerkverkabelung vorhanden ist, können die WiFi 6-Repeater alternativ auch als reine Access Points genutzt werden. In diesem Fall werden sie per LAN-Kabel mit dem Router verbunden und arbeiten sodann als WLAN-Zugangspunkte. Auf diese Weise bringen die Repeater ein starkes Netz passgenau in jedes Zuhause.

Preise und Verfügbarkeit

Die Mesh-Bundles sind exklusiv im Online-Shop unter www.devolo.de verfügbar. Das devolo WiFi 6 Repeater 3000 Mesh Bundle ist zum Preis von 179,90 Euro inkl. MwSt. erhältlich (20 Euro Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf). Das devolo WiFi 6 Repeater 5400 Mesh Bundle kostet 269,90 Euro inkl. MwSt. (30 Euro Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf). devolo gewährt auf alle Produkte drei Jahre Garantie.

Die Highlights des devolo WiFi 6 Repeater 3000 im Überblick

-Einfache Installation per Tastendruck oder per Home Network App

-Neuer WiFi 6-Standard

-Mesh-WLAN für ein nahtloses Heimnetz

-WPA3- & WPA2-Verschlüsselung

-WLAN-Repeater für 2,4 und 5 GHz mit bis zu 3.000 MBit/s, 2×2 MIMO-Antennenkonfiguration

-Ein Gigabit-Port zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte per LAN-Kabel

-Vierstufige Signalanzeige zur optimalen Positionierung

-Kostenlose devolo Home Network App mit Installationsassistent und zur Konfiguration des devolo Heimnetzwerks

-Gehäuse: Wallplug

-Kompatibel mit allen WLAN-Routern und WLAN-Endgeräten

Die Highlights des devolo WiFi 6 Repeater 5400 im Überblick

-Einfache Installation per Tastendruck oder per Home Network App

-Neuer WiFi 6-Standard

-Mesh-WLAN für ein nahtloses Heimnetz

-WPA3- & WPA2-Verschlüsselung

-WLAN-Repeater für 2,4 und 5 GHz mit bis zu 5400 MBit/s, 2×2 + 4×4 MIMO-Antennenkonfiguration

-Zwei Gigabit-Ports zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte per LAN-Kabel

-Vierstufige Signalanzeige zur optimalen Positionierung

-Kostenlose devolo Home Network App mit Installationsassistent und zur Konfiguration des devolo Heimnetzwerks

-Desktop-Gehäuse

-Kompatibel mit allen WLAN-Routern und WLAN-Endgeräten

devolo entwickelt intelligente Heimvernetzungslösungen, die Highspeed-Internet in jeden Winkel von Haus und Wohnung bringen. Kernprodukt ist devolo Magic, eine Technologie, die smarte wie flexible Netzwerke über die Stromleitung ermöglicht. Komplettiert wird das Produktportfolio durch innovative Mesh-WLAN-Systeme und Lösungen für Glasfaseranschlüsse. Mit mehr als 45 Millionen verkauften Powerline-Adaptern zählt devolo zu den Marktführern weltweit. Über 850 internationale Testsiege und Auszeichnungen belegen die Innovationsführerschaft. devolo wurde 2002 in Aachen gegründet und ist in mehr als 10 Ländern vertreten.

