devolo und Littlebit Technology schließen Vertriebspartnerschaft für Deutschland

Aachen / Hünenberg 15. März 2023 – Netzwerk-Spezialist devolo baut das Vertriebsnetzwerk aus und arbeitet in Deutschland ab sofort mit Littlebit Technology zusammen. Die Partnerschaft deckt die gesamte devolo Produktpalette für die optimale Heimvernetzung ab.

Starkes Netzwerk

Das deutsche Unternehmen devolo aus Aachen ist auf Heimvernetzungslösungen spezialisiert und kündigt die Erweiterung des Vertriebsnetzwerks an: Die Littlebit Technology AG versorgt die Handelspartner in Deutschland ab sofort mit den smarten Netzwerkprodukten aus Aachen. Dazu gehört beispielsweise die Produktreihe Magic: Die kompakten Steckdosenadapter bringen die Online-Anbindung über die hauseigene Stromleitung und ganz ohne bauliche Maßnahmen mit einer Übertragungsrate von bis zu 2.400 Mbit/s in jeden Raum. Die Verlängerung eines bestehenden WLAN-Netzes übernehmen die topaktuellen WiFi 6 Repeater des Unternehmens, die serienmäßig moderne Mesh-Funktionalität mitbringen.

„Der Bedarf nach leistungsstarker Heimvernetzung steigt stetig. Dazu tragen unter anderem der Trend zur vermehrten Tätigkeit im Home-Office und immer datenintensiveres Home Entertainment bei“, kommentiert Heiko Harbers, CEO der devolo AG. „Wir freuen uns über das wachsende Interesse an unserem Portfolio und möchten unseren indirekten Vertrieb mit dieser Partnerschaft noch weiter stärken. Littlebit Technology ist der ideale Partner, um unsere Prozesse nachhaltig effizienter zu gestalten und den Handel noch besser zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“.

Starke Partner

Die Littlebit Technology AG mit Hauptsitz im schweizerischen Hünenberg sowie weiteren Niederlassungen in Alzenau (Deutschland), Wien (Österreich) und Nieuwegein (Niederlande), ist ein etablierter Distributor für IT-Produkte mit großem Know-how im Bereich ganzheitlicher Multimedialösungen. „Die langjährige Partnerschaft mit devolo in der Schweiz nun weiter im deutschen Markt auszubauen, ist für uns nur von Vorteil. Wir können unser Portfolio an Netzwerklösungen erweitern und den deutschen Handel in diesem wichtigen Segment noch umfassender versorgen. Die Produkte von devolo passen ideal in unser auf Ganzheitlichkeit ausgerichtetes Angebot, da sie sich besonders flexibel einsetzen, kombinieren und erweitern lassen“, erklärt Stefan Ebnöther, CEO der Littlebit Technology AG.

Der Schulterschluss der beiden auf Technik spezialisierten Unternehmen bietet dem Handel direkte und transparente Einkaufsprozesse in einem etablierten Netzwerk.

Über devolo

devolo entwickelt intelligente Heimvernetzungslösungen, die Highspeed-Internet in jeden Winkel von Haus und Wohnung bringen. Kernprodukt ist devolo Magic, eine Technologie, die smarte wie flexible Netzwerke über die Stromleitung ermöglicht. Komplettiert wird das Produktportfolio durch innovative Mesh-WLAN-Systeme und Lösungen für Glasfaseranschlüsse. Mit mehr als 45 Millionen verkauften Powerline-Adaptern zählt devolo zu den Marktführern weltweit. Über 850 internationale Testsiege und Auszeichnungen belegen die Innovationsführerschaft. devolo wurde 2002 in Aachen gegründet und ist in mehr als 10 Ländern vertreten.

Über Littlebit Technology

Die Littlebit-Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz, bedient als IT-Distributor und IT-Dienstleister mit den Niederlassungen in Zug (CH), Frankfurt (D), Paderborn (D), Wien (A) und Utrecht (NL) den gesamten deutschsprachigen Raum und die Benelux-Staaten. Das Unternehmen repräsentiert namhafte Hersteller von IT-Komponenten und Peripherieprodukten und bedient mit deren Produkten den IT-Handel. Marktführend ist Littlebit Technology insbesondere im Großhandel mit Speichermedien wie SSDs und Festplatten.

