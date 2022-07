Devoteam erneut zum Google Cloud Sales Partner of the Year 2021 für EMEA ernannt

Weiterstadt, 05. Juli 2022 – Devoteam G Cloud gibt seine Auszeichnung als Google Cloud Sales Partner of the Year 2021 für den EMEA-Raum bekannt. Es ist bereits das dritte Mal in Folge, dass die Unternehmenspillar von Devoteam den Award erhält. Mit dieser Auszeichnung wird der Google Cloud Managed Service-Partner Devoteam G Cloud für seine Erfolge im Google Cloud-Ökosystem gewürdigt. Das Unternehmen unterstützt gemeinsame Kunden dabei, ihren Return on Investment sowie ihre Performance auf Basis ihrer Investitionen in Google Cloud-Technologien zu maximieren.

Devoteam G Cloud ist im Jahr 2021 um 80 Prozent gewachsen, hat seinen Umsatz verdoppelt und verfolgt das Ziel, bis 2024 einen Umsatz von einer Milliarde Euro auf Basis von Google Cloud-Technologien zu erzielen.

Devoteam G Cloud hat 300 neue Zertifizierungen im Jahr 2021 erhalten – womit die Gesamtanzahl der Zertifizierungen aktuell mehr als 600 beträgt. Während diesem Zeitraum ist das Expertenteam von Devoteam G Cloud zudem um mehr als 100 Berater gewachsen, sodass das Unternehmen nun 400 Google-Cloud-Experten beschäftigt. Darüber hinaus wurde Devoteam G Cloud mit zwei neuen Zertifizierungen ausgezeichnet: Data Analytics und Cloud Migration. Zusätzliche neue Partnerschaften, wie mit Thales in Frankreich, runden den Wachstums- und Erfolgskurs ab.

„Diese dritte Auszeichnung als „Google Cloud Sales Partner of the Year für EMEA“ unterstreicht unsere Strategie mit Fokus auf die wichtigsten marktführenden Partner“, erläutert Sebastien Chevrel, Managing Director der Devoteam-Gruppe. „Diese Anerkennung honoriert unser gemeinsames Engagement mit Google Cloud, unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation durch Evaluationen, Implementierungen, Schulungen und Managed Services zu unterstützen.“

„Mit mehr als 70 Vertriebsmitarbeitern und 400 Experten konnten wir unser Wachstum im Google Cloud-Reselling-Geschäft im Jahr 2021 verdreifachen“, erklärt Valon Rexhepi, Global Director von Devoteam G Cloud. „Dieser Erfolg ist auch das Ergebnis einer sehr engen Partnerschaft mit den Teams von Google Cloud aus allen Unternehmensbereichen: Vertrieb, Engineering, Marketing, Produktentwicklung und Operations. Damit hat Devoteam G Cloud seine Expansion im Jahr 2021 erfolgreich fortgesetzt. So konnten wir etwa Nubalia in Spanien und Portugal als neuen Teil von Devoteam gewinnen, um unsere Präsenz auf der iberischen Halbinsel zu vergrößern. Zusätzlich expandierten wir auch in die nicht von Google Cloud betreuten Regionen und in zusätzliche Gebiete im EMEA-Raum wie die ALPS-Länder sowie Afrika. Durch all diese Meilensteine gelang es uns bei Devoteam G Cloud, noch mehr Expertise und Kompetenzen aufzubauen. Daraus resultierten auch neue Assets wie unser MSP Command Center, unser Anthos-Framework namens Helios, unser Data Framework Accelerator Flycs – und vier weitere intern entwickelte Produkte und Lösungen, die unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten.“

„Mit diesen jährlichen Auszeichnungen wird das außergewöhnliche Engagement unserer Partner dahingehend gewürdigt, Kunden dabei zu unterstützen, ihre Cloud-Reise auf Basis von Google Cloud-Kompetenzen und -Produkten zu beginnen und weiter auszubauen“, erläutert Bronwyn Hastings, VP of Global ISV Partnerships and Channels, Google Cloud. „Wir freuen uns sehr, Devoteam als unseren Sales Partner of the Year für EMEA auszuzeichnen und die Erfolge bei der Unterstützung unserer Kunden auf ihrer digitalen Transformationsreise mit Google Cloud-Produkten zu würdigen.“

Über Devoteam G Cloud

Mit mehr als 2.600 Kunden in 18 Ländern ist Devoteam G Cloud ein führender Anbieter für Google Cloud-Technologien. Devoteam G Cloud ist zudem ein Managed Services Provider und hat 9 Google Cloud-Spezialisierungen erreicht: Infrastructure, Data Analytics, Cloud Migration, Machine Learning, Work Transformation – Enterprise, Application Development, Training Infrastructure, Training Data, Location-Based Services.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 9.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

