Devoteam G Cloud erhält Cloud Migration Specialization von Google Cloud

Google Cloud würdigt technische Kompetenz und nachweislichen Erfolg von Devoteam G Cloud bei der Cloud-Migration mit der Auszeichnung Cloud Migration Specialization

Weiterstadt, 9. Dezember 2021 – Devoteam G Cloud gibt bekannt, dass das Unternehmen die Cloud Migration Partner Specialization im Rahmen des Google Cloud Partner Advantage Program erhalten hat. Durch die Auszeichnung mit der Partner-Spezialisierung stellt Devoteam G Cloud als Managed-Services-Partner von Google Cloud seine Expertise und seinen Erfolg bei der Entwicklung von Kundenlösungen im Bereich der Cloud-Migration unter Verwendung der Google Cloud-Technologie unter Beweis.

Die Spezialisierungen im Partner-Advantage-Programm wurden entwickelt, um Kunden von Google Cloud qualifizierte Partner zur Verfügung zu stellen, die ihre technische Kompetenz und ihren Erfolg in speziellen Lösungs- und Servicebereichen bewiesen haben. Partner, die die Cloud Migration Specialization erlangen, zeichnen sich durch ihre Kompetenz und ihren Erfolg bei der grundlegenden Entwicklung von Cloud-Architekturen und der anschließenden Migration einer beträchtlichen Anzahl von Kunden-Workloads von On-Premises-Umgebungen oder anderen Cloud-Anbietern in die Google-Cloud aus.

Für Devoteam G Cloud stellt dies bereits die achte Specialization-Auszeichnung von Google Cloud dar. Neben dieser Auszeichnung sind auch die Spezialisierungen auf die Themengebieten Infrastruktur, Maschinelles Lernen, Arbeitstransformation – Unternehmen, Anwendungsentwicklung, Infrastruktur – Schulungen, Datenanalyse – Schulungen und Standortbezogene Dienste zu nennen.

Zusätzlich zu diesen acht Spezialisierungen und dem Managed-Services-Partnerstatus wurde Devoteam dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge als Google Cloud Reseller Partner of the Year 2020 für EMEA ausgezeichnet.

„Wir sind begeistert, dass Devoteam weiterhin in seine Google Cloud-Fähigkeiten und -Technologien investiert, um seinen Kunden durchdachte Lösungen anzubieten und zugleich ein ausdifferenziertes Portfolio zu schaffen“, erklärt Nina Harding, Chief of Global Partner Programs and Strategy bei Google Cloud. „Die vielfältigen Spezialisierungen von Devoteam zeigen den nachweislichen Erfolg bei den Kunden und das hohe Maß an Erfahrung und Expertise im Umgang mit Google Cloud Services.“

„Wir sind sehr stolz auf diese Specialization-Auszeichnung, da sie unsere herausragenden Fähigkeiten im Bereich der Cloud-Migration unter Beweis stellt“, erläutert Valon Rexhepi, Direktor Devoteam G Cloud EMEA. „Dieser Erfolg basiert auf unserer wertvollen Zusammenarbeit mit unseren Kunden, mit denen wir gemeinsam ihre individuelle Reise in die Cloud vorbereiten und durchführen und Ihnen als Partner bei jedweder Fragestellung zur Seite stehen. Daneben verdanken wir diese Auszeichnung auch unseren engagierten und hochqualifizierten Teams aus zertifizierten Google Cloud-Experten. Wir betrachten die Cloud Migration Specialization als ein echtes Differenzierungsmerkmal für uns als ein in der gesamten EMEA-Region aktiver Google Cloud-Partner. Sie unterstreicht die gemeinsamen Erfolge mit unseren Kunden, und unsere Ambitionen, um Organisationen im gesamten EMEA-Markt auf Google Cloud zu migrieren. Wir freuen uns darauf, weiter in unsere Expertise und unsere Mitarbeitenden zu investieren, um unseren Erfolg auf diesem Gebiet noch weiter auszubauen.“

Über Devoteam G Cloud:

Mit mehr als 2300 Kunden in 18 Ländern ist Devoteam G Cloud seit mehr als einem Jahrzehnt Google Cloud Premier Partner und Google Cloud Managed Services Provider mit Kompetenzzentren in Spanien und Polen und hat 8 Google Cloud-Spezialisierungen erreicht: Infrastruktur, maschinelles Lernen, Cloud-Migration, Work Transformation – Enterprise, Anwendungsentwicklung, Schulungs-Infrastruktur, Schulungsdaten, standortbasierte Dienste. Im Juli 2021 wurde Devoteam zum zweiten Mal in Folge zum Google Cloud Reseller Partner of the Year (EMEA) ernannt.

Devoteam G Cloud hat Hunderten von Unternehmen geholfen, mit Google Cloud zu wachsen und über 1 Million Nutzer zu Workspace zu bringen.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 8.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

