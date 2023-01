Devoteam M Cloud lädt ein: Das exklusive On-Site Event zum Devoteam M Cloud Launch in München

Weiterstadt / München, 19. Januar 2023 – Devoteam, ein Beratungsunternehmen, das seit über 25 Jahren bereits eine Vielzahl an Unternehmen auf ihrer Reise der digitalen Transformation erfolgreich begleitet hat, veranstaltet am 15. Februar 2023 zum Devoteam M Cloud Launch ein exklusives On-Site Event in den Räumlichkeiten der Microsoft Deutschland GmbH in München.

Der Schlüssel zur erfolgreichen Unternehmensdigitalisierung

Mit der neuen Devoteam-Marke M Cloud, stellt das Beratungsunternehmen seinen Unternehmenskunden mit über 1.000 zertifizierten Microsoft-Experten ein Netzwerk an kompetenten Fachkräften bereit, welches Unternehmen auf dem Weg der digitalen Transformation ganzheitlich begleitet. Im Rahmen des exklusiven On-Site Events, welches am 15. Februar 2023 zwischen 14 und 17 Uhr bei Microsoft Deutschland (Walter-Gropius-Straße 5, 80807 München) stattfindet, werden Besucher*innen in Experten-Runden, einem exklusiven Tech-Talks und einer Round-Table Diskussion erfahren, wie sie – unterstützt von Devoteam M Cloud und den neuesten Microsoft-Lösungen – ihre digitale Transformation optimieren und dabei auch den Ansprüchen der sich stetig weiterentwickelnden Digitalisierungs- und Automatisierungsprozessen gerecht werden können.

Devoteam M Cloud – immer in Richtung Zukunft

Deutschland CEO Thomas Breuer und Edith Wittmann – Director Global Partner Solutions bei Microsoft, eröffnen das exklusive On-Site Event mit einem Vortrag, der wertvolle Einblicke in die Zusammenarbeit von Devoteam und Microsoft liefert. Darüber hinaus erwartet die Besucher eine Reihe an spannenden Vorträgen von Branchen-Experten, ein exklusiver Tech-Talk zwischen Devoteam, Hugo Boss & Microsoft sowie Projekt-Insights und weitere wertvolle Einblicke in die neuesten Innovationen und Trends der Unternehmensdigitalisierung.

Besucher erfahren, wie Sie zukunftsfähige Microsoft-Produkte und weitere moderne Lösungen wie Cloud-Anwendungen oder SAP on Azure gezielt einsetzen können, um Geschäftsprozesse einfach und in kürzester Zeit zu digitalisieren.

Wann: 15. Februar 2023 zwischen 14 und 17 Uhr

Wo: Im Gebäude der Microsoft Deutschland GmbH; Walter-Gropius-Straße 5, 80807 München

Weitere Details zum Event-Ablauf, allen Vorträgen und Redner*innen sowie das Anmelde-Formular finden Sie unter folgendem Link: https://de.devoteam.com/devoteam-m-cloud-launch/

Über Devoteam M Cloud:

Mit mehr als 500 Kunden ist Devoteam M Cloud einer der führenden Anbieter von Microsoft Cloud-Technologien in EMEA mit derzeit 16 Goldzertifizierungen und 9 Advanced Specializations – Change & Adoption, Windows and SQL migration, Kubernetes on Azure, Low Code Development, Calling for Teams, Meetings and Rooms for Teams, Threat Protection, Application Modernisation und Teamwork Deployment. Unsere mehr als 1.000 Microsoft-Experten in der EMEA-Region bieten mittelständischen und großen Unternehmen ein Lösungs- und Produktportfolio, das große Teile der Digitalisierung, neue Formen der Zusammenarbeit und eine gründliche Analyse von Unternehmens- und Produktionsdaten ermöglicht. Devoteam M Cloud modernisiert die gesamte IT-Architektur, begleitet unsere Kunden auf ihrem Weg in die Cloud und macht sie fit für die digitale Zukunft.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 9.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

Firmenkontakt

Devoteam

Brisca Reinhardt

Gutenbergstraße 10

64331 Weiterstadt

+49 89 99 38 87 24

devoteam@hbi.de

https://de.devoteam.com/

Pressekontakt

HBI GmbH

Michelle Benesch

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+ 49 (0) 89 99 38 87 24

devoteam@hbi.de

http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Devoteam