Devoteam von Quest als Platinum+ Partner für One Identity ausgezeichnet

Breites Lösungsspektrum und Serviceangebot von Devoteam maßgeblich für die Verleihung des Partnerstatus in der höchsten Kategorie des Quest Partner Circle

Weiterstadt, 31. März 2022 – Devoteam, seit mehr als 25 Jahren ein führendes Unternehmen bei der Begleitung von Kunden aller Branchen auf ihrer digitalen Transformationsreise, ist zum Platinum+ Partner von Quest ernannt worden. Das Unternehmen für Softwarelösungen zum Identitätsmanagement würdigt dabei besonders die technische Kompetenz und den nachweislichen Erfolg von Devoteam bei der Bereitstellung und Implementierung seines One Identity Managers. Die dadurch hervorgehobene strategische Zusammenarbeit auf höchstem Niveau verstärkt die Marktposition von Devoteam als kompetenten Partner für die Entwicklung und Implementierung von zuverlässigen Services sowie wegweisenden Technologien. Dadurch werden Kunden bei ihrer digitalen Transformation in Zukunft noch besser unterstützt.

Das Quest Partner Circle-Programm wurde von Quest entwickelt, um Kunden qualifizierte Partner zur Verfügung zu stellen, die bereits ihre technische Kompetenz und ihren Erfolg in individuellen Lösungs- und Servicebereichen unter Beweis stellen konnten. Innerhalb der insgesamt zwölf Partnerkategorien stellt Platinum+ die umfassendste und höchste Kategorie dar und würdigt mitunter den Umfang und die Qualität der angebotenen Leistungen des jeweils ausgezeichneten Unternehmens.

„Die oberste Priorität von Devoteam ist es, unsere Kunden umfassend bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen und ihnen dabei den bestmöglichen Service und die höchste Qualität zu bieten“, erklärt Andreas Klinger, Chief Operational Officer bei Devoteam Germany. „Um dies zu erreichen, stützen wir uns sowohl auf das Know-how unserer Expertinnen und Experten, unsere langjährige Erfahrung am Markt sowie auf zuverlässige Partner der Branche. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung Platinum+ und werden auch in Zukunft alles daran setzen, Qualität auf höchstem Niveau zu bieten, um damit sowohl unserem eigenen Anspruch als auch dem unserer Kunden und Partner gerecht zu werden.“

Im Rahmen seiner Platinum+ Partnerschaft mit Quest deckt Devoteam unter anderem die Lösungen Microsoft Plattform Management, One Identity – Identity Directory Management, One Identity – Identity Governance & Administration, One Identity – Privileged Access Management sowie KACE ab. Darüber hinaus sind vonseiten Devoteam Serviceleistungen wie der Coexistence Manager für Notes, der Identity Manager, der Migration Manager für Active Directory und Exchange sowie der Migrator von Notes hin zu Exchange im Rahmen der Partnerschaft eingeschlossen.

Auch Jan Becher, Channel Manager DACH bei Quest, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Durch ein tiefes Verständnis der technologischen und marktspezifischen Herausforderungen sorgt Devoteam nicht nur für eine erfolgreiche Implementierung unserer Lösungen, sondern auch für eine fortwährende Kundenzufriedenheit auf höchstem Niveau. Es ist das Anliegen unserer Kunden, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die nachweislich über fundierte Kenntnisse sowie ein breit gefächertes Produktportfolio im IT-Sektor verfügen. Die Auszeichnung Platinum+ würdigt die bisher erzielten Erfolge und unterstreicht die umfassenden Fähigkeiten und Erfahrungen von Devoteam.“

„Wir freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Quest fortzusetzen und weiterhin qualitativ hochwertige kundenorientierte Zugriffsmanagement-Lösungen für unsere Kunden bereitzustellen“, schließt sich Andreas Klinger an. „Die Auszeichnung als Platinum+ Partner ist für uns ein zusätzlicher Ansporn, auch in Zukunft auf unsere Expertise und den breiten Erfahrungsschatz unserer Mitarbeitenden zu setzen. Gemeinsam mit Quest werden wir auch zukünftig Unternehmen dabei unterstützen, Identitätssicherheit und Cybersecurity zu gewährleisten – immerhin legen wir auch im Rahmen unseres Unternehmens höchsten Wert auf dieses Thema und verfügen dahingehend auch über eine eigene Unternehmenspillar. Dadurch ermöglichen wir Compliance, Effizienz sowie Sicherheit und legen damit den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft unserer Kunden.“

Weiterführende Informationen rund um die Partnerschaft zwischen Devoteam und Quest erhalten Sie hier.

Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 8.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

