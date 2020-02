Diabolocom präsentiert Vorteile von Cloud Contact Center Lösung für Integration mit KI und CRM auf der CCW 2020

Der Cloud Contact Center Spezialist Diabolocom präsentiert auf der CCW 2020, der europäischen Leitmesse der Call- und Contact Center Branche, von 2. bis 4. März in Berlin wieder zahlreiche Neuerungen und eine noch komfortablere Benutzeroberfläche für seine schlanke und agile Lösung für den Omnichannel-Kundendialog.

Einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren der Lösung von Diabolocom ist die Fähigkeit zur Integration in das bestehende Systemumfeld des Kunden. Sie bietet Standardschnittstellen zur Integration mit CRM-Systemen wie Salesforce, Oracle, Microsoft Dynamics, SAP, Zendesk, Hubspot, ServiceNow oder Pegasystems und steht kurz vor der Aufnahme in den Salesforce AppExchange Marketplace.

„Unsere Lösung, die sich aufgrund ihrer offenen, auf Web-Technologien basierenden Architektur nativ mit allen gängigen CRM-Systemen integrieren lässt, wird ständig weiterentwickelt. Spezielle Funktionalitäten und Schnittstellen, die beispielsweise für einen Großkunden entwickelt werden, kommen auch unseren kleinen und mittelständischen Kunden zugute. Mit jeder neuen Version, bekommen alle Kunden das jeweils beste System. Besonders stolz sind wir auch auf unseren erstklassigen lokalen Support, für den wir immer wieder ausgezeichnetes Feedback unserer Kunden ernten“, erklärt Frederic Durand, Gründer und CEO von Diabolocom.

Neue Omnichannel-Funktionen und KI-Integration

Jüngste Erweiterungen, die bei der Diabolocom Omnichannel-Engine vorgenommen wurden, sorgen dafür, dass für den ein- und ausgehenden Kundendialog per E-Mail dieselben intelligenten Routing- und Automatisierungs-Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie für Kunden-Interaktionen auf dem Voice-Kanal.

Speziell zur Integration von KI-basierten Anwendungen im Contact Center, hat Diabolocom über die Partnerschaft mit dem Software-Anbieter voiXen Standardschnittstellen zu dessen Sprachanalyse-Lösung geschaffen. Dadurch können Unternehmen ihre Sprachdateien ohne Medienbruch direkt in der voiXen Lösung mithilfe von KI- und Machine-Learning-Technologien analysieren und auf dem Dashboard auswerten. Somit ist kein Wechsel in ein externes System nötig, um die Lösung im bestehenden Cloud Contact Center Umfeld einzusetzen. Damit wird die Qualitätsprüfung in Kundendienst und Call Center künftig deutlich einfacher und kostengünstiger. Darüber hinaus öffnet die Integration neue Anwendungsfelder in Vertrieb und Compliance.

Flexible Rufnummernoptionen und Skalierbarkeit dank Netzbetreiber-Status

Diabolocom ist mit eigener technischer Infrastruktur auch Hosting- und Telekommunikationsbetreiber. Über das eigenständig betriebene Telekommunikationsnetz in Deutschland sowie in Frankreich bietet Diabolocom seinen Kunden ein breites Spektrum an Echzeitdiensten wie beispielsweise Festnetz-Rufnummern, darunter nationale und regionale Rufnummern, gebührenfreie Nummern für kostenlose Anrufe durch die Kunden, gebührenpflichtige oder Prepaid-Rufnummern, Kurzwahlnummern, internationale Rufnummern mit und ohne Aufpreis für die Endkunden und vieles mehr. Durch eine konsequente Investitionspolitik in den Netzausbau und die eigene Infrastruktur, ist Diabolocom in der Lage, selbst für Großkunden mit mehr als 1.000 Contact Center Plätzen nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit und eine erstklassige Gesprächsqualität zu gewährleisten.

Internationale Referenzkunden

In den wichtigsten europäischen Ländern Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien und Italien gewinnt Diabolocom als etablierter Anbieter mit zahlreichen neuen Kunden stetig weiter an Fahrt. In Deutschland hatte Diabolocom zuletzt neue Kunden wie den Fußballverein Eintracht Frankfurt, den Immobilienspezialisten CSF Immobilienservices, die Deutsche Familienversicherung und das Fintech-Unternehmen Younited Credit hinzugewinnen können. Für 2020 geht die Geschäftsleitung von einer Verdoppelung des internationalen Umsatzes aus. Im nächsten Schritt will der Anbieter insbesondere im nordamerikanischen Markt Fuß fassen. Namhafte internationale Kunden sind unter anderem der Caterpillar-Händler Mantrac, der italienische Luxusmarken-Vermarkter The Level Group oder die französische Tochter von Fiat Chrysler Automobiles.

Messeschwerpunkte und Expertengespräche

Die Schwerpunkte des Diabolocom Messeauftritts auf einen Blick:

– CRM-Integration der Diabolocom Contact Center-Lösung mit mehr als 9 führenden CRM-Lösungen

– Einfache Handhabung der Software und schnelles Anpassen von Größe und Leistung des Contact Centers nach dem Build-Your-Own-Prinzip

– Agentenoberfläche mit intuitiver Benutzerführung und integrierten Dashboards

– Lösungen für Sprachanalyse und KI-basierte Gesprächsauswertung

– Gesprächsmöglichkeit für Fachbesucher, Channel-Partner und Journalisten mit Diabolocom Gründer Frederic Durand und dem gesamten deutschen Team von Diabolocom rund um Manfred R. Völker

– Praxis-Vorträge beim TeleTalk-Demoforum in Halle 1 an allen drei Messetagen

– Fachvortrag am 2.3.2020 um 11:30 im Messeforum Halle 3 zum Thema „Kundenzentrischer Service – Customer Interaction. Augmented.“

Gutscheincode für Fachbesuchertickets

Fachbesucher, die im Rahmen der CCW 2020 einen Gesprächstermin oder eine Produktdemo am Diabolocom Stand C6 in Halle 2 wahrnehmen möchten, können mit dem Gutscheincode 6962347 für ein kostenloses Messeticket, gültig an allen drei Messetagen, anfordern. Terminvereinbarung ist unter dem Calendly-Link https://bit.ly/2SEt7Kw ab sofort möglich. Diabolocom ist zudem mit praxisnahen Vorträgen zum Thema „Cloud Services für Contact Center“ beim TeleTalk Demoforum in Halle 1 vertreten. Die Vorträge finden im Rahmen des Thementrack 4 am Montag 12:30 – 13:20 Uhr, Dienstag 15:20 – 16:10 Uhr und Mittwoch 10:20 – 11:10 Uhr statt.

Weitere Informationen zu den Themen Omnichannel Contact Center aus der Cloud und CRM-Integration gibt es auch unter www.diabolocom.com

Diabolocom bietet eine zu 100% Cloud-basierte Softwarelösung für den Omnichannel-Kundendialog in Kundenservice und Vertrieb.

Dank kurzer Implementierungszeit, einer intuitiven Benutzeroberfläche und des lokalen Business-Supports ermöglicht es Diabolocom Unternehmen, neue Maßstäbe für Customer Experience zu setzen und ihre operative Leistungsfähigkeit zu steigern.

Warum sich mehr als 250 Unternehmen auf 5 Kontinenten für Diabolocom entschieden haben, erfahren Sie unter: www.diabolocom.com

Firmenkontakt

Pressoffice Diabolocom

Caroline Hannig-Sachon

Münchener Straße 14

85748 Garching

089-360363-42

diabolocom@gcpr.net

https://www.diabolocom.com/de/

Pressekontakt

GlobalCom PR-Network GmbH

Wibke Sonderkamp

Münchener Straße 14

85748 Garching

089-360363-40

wibke@gcpr.net

https://www.gcpr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.