Diät-Neuheit 2023: Colonpax aus der Apotheke

Das neue Colonpax Pulver aus der Apotheke für einen gesunden Darm und fürs Gewichtsmanagement. Was sich im ersten Moment vielleicht ein wenig lustig anhört, hat jedoch einen ernsten Hintergrund. Denn immer mehr Menschen vernachlässigen die eigene Darmgesundheit. Dabei werden auf diese Weise aber nicht nur verschiedene Verdauungsbeschwerden wie Verstopfung oder Unwohlsein im Bauchbereich begünstigt. Der Darm und der gesamte Verdauungstrakt haben einen enormen Einfluss auf zahlreiche Funktionen im Körper.

Ein langsamer Darm behindert auch die Gewichtsabnahme, was für Betroffene ein grosses Ärgernis ist Mit dem neuen Colonpax Pulver soll damit jedoch Schluss sein. Eine spezielle Wirkstoffformel aus vorwiegend pflanzlichen und natürlichen Substanzen unterstützt nicht nur eine optimale Darmgesundheit, sondern hilft den Anwendern auch zu nachhaltigen Abnehmerfolgen.

Wie funktioniert Colonpax?

Das Produkt basiert auf einem transintestinalen System: Nach dem die Wirkstoffe vom Darm aufgenommen wurden und in den Organismus gelangen setzen sie Substanzen frei, die Stoffwechsel anregen, Nahrungsfette und Giftstoffe absorbieren und das Hungergefühl minimieren. Der Darm und der Stoffwechsel können sich regenerieren und der Körper fängt an Fettreserven zu verbrennen, da weniger Kalorien in den Körper gelangen.

Was genau ist Colonpax?

Colopax ist rezeptfrei in jeder Apotheke erhältlich. Es ist ein hochkonzentrierter Ballaststoffkomplex reinpflanzlichen Ursprungs. Ganz ohne Chemie wird Colonpax auf rein natürlicher Basis wird es Deutschland hergestellt. Frei von jeglichen tierischen Rohstoffen, ist es für Vegetarier und Veganer gleichermassen geeignet. Es ist frei von Laktose und ohne Gluten. Ausserdem ist es beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit unter dem Aktenzeichen 111.11101.0.34907(2022) registriert.

Die Colonpax Inhaltsstoffe:

Der hochkonzentrierte Ballaststoffkomplex des Colonpax Pulvers besteht aus dem patentierten Wirkstoff PHGG, Inulin, Psyllium und Riboflavin. Damin das Pulver auch gut schmeckt hat man eine Note von natürlichem Erdbeeraroma hinzugefügt. Die Wirkstoffkombination aus rein pflanzlichen Mikronährstoffen ist weltweit einzigartig

Wie wird Colonpax eingenommen:

Sie können einen gestrichenen Messlöffel des Colonpax ganz einfach mit 250-400 ml Wasser vermischen und 2 X am Tag cirka 30 Minuten vor der Hauptmahlzeit trinken. Eine andere Variante ist es das Pulver mit einem fettarmen Naturjogurt zu vermischen.

Colonpax Erfahrungen

Bisher gibt es diverse positive Erfahrungsberichte auf Trustpilot

und auch Social Media Portalen wie beispielsweise Facebook

Wer sich hier einen Überblick verschaffen will kann die Berichte hier selber lesen. Die meisten Colonpax Anwender berichten von nachhaltigen Abnehm-Ergebnissen, mehr Energie und einer besseren Verdauung.

Colonpax ist online auf der Seite des Herstellers oder in allen Apotheken erhältlich.

Um herauszufinden ob Colonpax ie richtige Wahl für einen ist gibt es ein Online-Quiz.

Das Quiz is kostenfrei und errechnet neben dem individuellen BMI auch das Stoffwechsel-Alter der Anwender. Quiz Teilnehmer erhalten einen Rabatt von bis zu 71% gegenüber dem Apothekenpreis.

