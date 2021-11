Der Ratgeber für alle Prostatakrebs-Patienten.

Wie neue Wege den Prostatakrebs besiegen können.

Berliner Gesundheitscoach Andreas Neichsner legt autobiografisches Fachbuch vor.

Der Berliner Personal Trainer, Gesundheitscouch und Buchautor Andreas Neichsner beschreibt in seinem gerade erschienenen Buch „DIAGNOSE: PROSTATAKREBS – Aufgeben ist keine Option“ neue Wege der alternativen Heilung.

Als selbst von der Erkrankung Betroffener zeigt der 57-jährige Autor eindrücklich und schonungslos die Grenzen konventioneller Therapien auf und beschreibt Chancen und Möglichkeiten einer Gesundung abseits altbekannter Behandlungsformen. Neichsner wurde vor rund 2 Jahren mit der Diagnose aggressiver Prostatakrebs und Nierenkarzinom konfrontiert und vertraute zunächst der Schulmedizin. Nach der durchgeführten OP und einer Bestrahlungstherapie kamen ihm jedoch immer mehr Zweifel an den langfristigen Erfolgen klassischer Behandlungsformen. So begann er, intensiv nach wirkungsvollen Alternativen zu suchen und eignete sich im Laufe der Zeit immer mehr Wissen über unkonventionelle Heilmethoden an, die er sich zunutze machte und mit denen er erstaunliche Erfolge erzielte. Heute gilt Neichsner als gesund.

Anders als in ähnlichen Publikationen zum Thema verknüpft der Autor von „DIAGNOSE: PROSTATAKREBS – Aufgeben ist keine Option“ die medizinischen und heilkundlichen Aspekte alternativer Therapien mit seiner ganz persönlichen Krebsgeschichte. Auf diese Weise ist ein sehr authentisch verfasstes autobiografisches Fachbuch entstanden, welches eine Fülle an wichtigen Informationen für Betroffene bietet. Im Zentrum stehen sowohl die Verbindung der Schulmedizin mit einer möglichen Selbsttherapie als auch die Anleitung und fachliche Beleuchtung gesundheitsfördernder Maßnahmen. Fragen zur Diagnostik werden ebenso behandelt wie die Wirksamkeit einer psychologischen Betreuung während der Krankheit. Hinzu kommen Informationen zu sozialen Themen wie beispielsweise die Förderung bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz, finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten durch die Krebsgesellschaften und das richtige Vorgehen bei der Beantragung eines Schwerbehindertenausweises. Betroffene einer Krebserkrankung profitieren von Andreas Neichsners neuem Buch nicht zuletzt durch eine Vielzahl ganz konkreter Tipps zu selbsttherapeutischen Maßnahmen wie etwa der sogenannten ketogenen Ernährung, zu Sport und Fitness sowie zu sinnvollen Nahrungsergänzungsmitteln wie Kurkuma, Grünem Tee, Granatapfelextrakt und vielem mehr. Auch das brisante Thema eigentlich nicht für die Krebsbehandlung zugelassener Medikamente wie Fenbendazol oder Mebendazol wird nicht ausgespart. Durch die Einbindung von Video QR-Codes erhält der Leser neben alldem zusätzliche Informationen zu den einzelnen Themen.

Das Buch von Andreas Neichsner unterliegt keinem Sponsoring, ist unabhängig eigenfinanziert und der Verkaufserlös kommt zum Teil der Deutschen Krebshilfe zugute.

Andreas Neichsner: DIAGNOSE: PROSTATAKREBS – Aufgeben ist keine Option tredition, Hamburg

Paperback: ISBN 978-3-347-40040-5, Preis: 24,90 EUR

Hardcover: ISBN 978-3-347-40041-2, Preis: 34,90 EUR

E-Book: ISBN 978-3-347-40042-9, Preis 9,90 EUR

Seit über 15 Jahren bin ich als Personal Trainer und Gesundheitscoach tätig. Früher selber Leistungssportler, stand Sport immer im Mittelpunkt meines Lebens. Die Betreuung von Kunden mit Gewichts- und orthopädischen Problemen sind und waren meine Tätigkeitsschwerpunkte. Durch eine selbsterlebte schwere Erkrankung gebe ich nun auch meine Erfahrung und mein Wissen an Patienten weiter, die aktiv etwas für ihre Gesundung tun möchten. Eine Ausbildung im Massagebereich rundet mein Leistungsportfolio ab.

