Die addZ-Serie von Rademacher bringt Farbe in jedes Zuhause

Rademacher addZ White + Colour Leuchtmittel und Stick auf Zigbee-Basis

Das Leben im HomePilot-Smart-Home ist nicht nur komfortabel, sondern auch kunterbunt. Mit den addZ White + Colour Leuchtmitteln auf Zigbee-Basis und dem addZ-Stick bringt der Smart-Home-Experte Rademacher Farbe in den Alltag. Die addZ-Serie von Rademacher bietet stimmungsvolles Licht per Plug & Play – einfach einschrauben, anmelden und loslegen. Mit 16 Millionen Farben sowie einem Farbspektrum von wohligem Warmweiß bis zu klassischem Kaltweiß lassen sich unzählige Lichteffekte erzeugen. Kombiniert mit dem HomePilot und dem addZ-Stick lassen sich die Leuchtmittel per App via Smartphone sowie durch Lichtszenarien automatisch steuern. Für noch individuellere Lichtkonzepte ermöglichen die addZ-Leuchtmittel in Kombination mit dem HomePilot praktische Zusatzfunktionen wie die Einstellung der Dimm-Geschwindigkeit.

addZ: Zigbee-Leuchtmittel spielend leicht ins HomePilot-Smart-Home integrieren

Der Serienname addZ steht für “addiere Zigbee”. Das bedeutet vereinfacht ausgedrückt, dass der addZ-Stick das HomePilot-Smart-Home um den Zigbee-Funk erweitert. Durch den Einsatz des Sticks integriert Rademacher die Zigbee 3.0 Leuchtmittel und bietet Nutzerinnen und Nutzern somit weitere smarte Möglichkeiten für das Wohlfühlgefühl in den eigenen vier Wänden. Ein ganz langsam heller werdendes, warm-weißes Licht für den sanften Start in den Tag, kühl-blaues Licht im Arbeitszimmer für volle Konzentration im Home Office oder gemütlich rot-orange-gedimmtes Licht für den Feierabend. Das alles ist möglich und dank dem addZ-Stick denkbar einfach. Der Stick wird in die HomePilot-Zentrale eingesteckt und los geht´s. Ideal ist er in Kombination mit den Rademacher addZ White + Colour Leuchtmitteln, mit denen er unzählige Möglichkeiten der smarten Lichtsteuerung ermöglicht. Insgesamt können mit dem addZ-Stick bis zu 50 Leuchten gesteuert werden. Durch die Zigbee-Zertifizierung ist der Stick darüber hinaus herstellerübergreifend zur Integration von Leuchtmitteln wie Philips Hue, Ikea Trådfri, Ledvance Smart+, Tint und Innr ohne zusätzliches Gateway einsetzbar.

Stimmungsvolles Licht per Plug & Play: Einschrauben, anmelden, wohlfühlen!

Licht hat einen großen Einfluss auf das Wohlbefinden. Entscheidend ist nicht nur die Lichtmenge, sondern auch die Lichtfarbe. Die addZ White + Colour Leuchtmittel bieten stimmungsvolles Licht per Plug & Play – ganz einfach einschrauben, anmelden und schon kann jeder Raum in individuelle Lichtfarben getaucht werden. Es können unzählige Lichteffekte erzeugt werden. Dafür sorgen 16 Millionen Farben sowie ein Farbspektrum von wohligem Warmweiß bis zu klassischem Kaltweiß. Zudem sind die Leuchtmittel besonders leuchtstark und in allen gängigen Lampenfassungen (E14, E27 und GU10) erhältlich. In Kombination mit dem addZ-Stick und dem HomePilot können Nutzerinnen und Nutzer ihre Lampen über die HomePilot-Smart-Home-App ein- und ausschalten, stufenlos dimmen oder aus der großen Vielfalt einstellbarer Farbtöne wählen. Weitere praktische Zusatzfunktionen lassen sich über den HomePilot realisieren. Beispielsweise die Dimm-Geschwindigkeit: So lässt sich einstellen, dass morgens ein Sonnenaufgang durch die langsam heller werdende Schlafzimmer-Lampe simuliert wird oder das Licht im Kinderzimmer abends beim Vorlesen ganz allmählich heruntergedimmt wird. Auch beim sogenannten Einschaltverhalten der Leuchtmittel ist Feintuning möglich: So lässt sich einstellen, dass die Lampe in der Küche beim Einschalten immer auf 100 Prozent leuchtet, während das Flurlicht nur auf energiesparenden 50 Prozent eingeschaltet wird.

Automatische Szenen für mehr Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit

Die addZ White + Colour Leuchtmittel können auch in automatisch ablaufende Szenen eingebunden werden. In Kombination mit den Komponenten des HomePilot-Systems ergeben sich viele intelligente Möglichkeiten, die nicht nur Wohlgefühl und Komfort, sondern auch die Sicherheit und die Energieeffizienz steigern. Wer sich beispielsweise für das Hörbuch-Hören im heimischen Wohnzimmer die passende Stimmung wünscht, kann das mit nur einem Fingertipp realisieren: Der Universaldimmer dimmt das Deckenlicht im Wohnzimmer, die Rollläden werden per Funkmotor automatisch geschlossen und die mit addZ-Leuchtmittel ausgestattete Lampe stellt die gewünschte Farbe ein. Kommt ein Fenster-Tür-Kontakt ins Spiel, sind für mehr Energieeffizienz weitere Szenen denkbar: Ist ein Fenster geöffnet, schalten die addZ-Lampen ein grünes Licht ein, das daran erinnert, die Fenster zu schließen, um Heizkosten zu sparen. Für mehr Sicherheit könnten die addZ White + Colour Leuchtmittel per HomePilot auch in eine Szene “Einbruchschutz” eingebunden werden, in der sie Anwesenheit simulieren, in dem die Lichter zusammen mit den Rollläden wie zufällig gesteuert werden, obwohl in Wirklichkeit niemand zu Hause ist.

Über die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH:

Seit mehr als 50 Jahren stehen die vielseitigen Lösungen von RADEMACHER in den Bereichen automatisierter Sicht- und Sonnenschutz und smartes Wohnen für individuellen Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Das Unternehmen entwickelt und fertigt seine Produkte in Deutschland und setzt bei Planung, Installation und Inbetriebnahme auf starke Partner aus Handel und Handwerk. Seit Mitte 2021 ist RADEMACHER Teil der DELTA DORE Gruppe aus Frankreich. Mit gebündelter Kraft bieten die Hausautomationsexperten Fachhandel und Endkunden in ganz Europa integrationsfähige Smart-Home-Anwendungen für Rollladen und Sonnenschutz, Licht, Heizung, Sicherheit und Garage. Zu den bekanntesten Produkten von RADEMACHER zählen der elektrische Gurtwickler RolloTron und das Smart-Home-System HomePilot.

Firmenkontakt

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH

Peggy Losen

Buschkamp 7

46414 Rhede / Westfalen

02872 – 933-137

peggy.losen@rademacher.de

http://www.rademacher.de

Pressekontakt

becker döring communication

Valentina L´Abbate-Ottaviano

Löwenstr. 4

63067 Offenbach

069 – 4305214-15

v.labbate@beckerdoering.com

http://www.beckerdoering.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.