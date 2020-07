Die Angel-Hotspots des Sommers 2020 mit Carp & Coarse erleben

Jetzt an fünf attraktive Angelorte reisen und Monsterfische fangen

Simulationsangler können sich jetzt die Angelrute zücken: The Catch – Carp & Coarse, das neue Spiel von Dovetail Games ist jetzt für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.

In dem Spiel, in dem es einzig und allein um den Kampf zwischen Angler und Fisch geht, warten 35 Fischarten darauf, gejagt zu werden. Hier sind Strategie, Geschick und Taktik gefragt, um die 125 verschiedenen Bossfische zu fangen, die in The Catch zu finden sind: Carp & Coarse zu fangen. Darunter befinden sich 11 legendäre “Monster”- Bossfische – diese sind am schwierigsten zu fassen, weil sie die am härtesten kämpfenden Fische im Spiel sind.

Spieler, die den Finesse-Modus verwenden, können sich ganz auf den Schwimmer konzentrieren und nach dem wichtigen Biss zu suchen. Wer hier zu lange wartet, der läuft Gefahr, dass die Wasserströmung den Schwimmer – oder den Angler und sein Boot – von diesem erstklassigen Platz wegtreiben könnte. Wenn der große Fisch dann allerdings am Haken hängt, wird der Intensitätsmodus die Nerven des Anglers weiter auf die Probe stellen. Da kann schon mal das Herz schneller schlagen, wenn der Fisch versucht zu entkommen. Hier muss der Angler beweisen, ob er das Zeug dazu hat, einen Monsterfisch an Land zu ziehen.

Darren Potter, Produktionsleiter des Spiels: “The Catch: Carp & Coarse” reproduziert die Fertigkeiten, die bei der Artenjagd zum Einsatz kommen, wie nie zuvor. Da jede Fischart ihr eigenes, einzigartiges Verhalten, ihre bevorzugten Verstecke und Köderpräferenzen hat, müssen die Spieler die große Vielfalt an Techniken und Ausrüstungen einsetzen, um erfolgreich zu sein”.

The Catch: Carp & Coarse ist jetzt für PC, Xbox One und PlayStation 4 zum Preis von Euro 24,99 erhältlich.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

AUF ARTENJAGD GEHEN

Die Angler werden von 35 verschiedene Arten realistisch gefangener Fische erwartet. Sie alle zeigen ihr eigenes, einzigartiges Verhalten und ihre eigenen Köderpräferenzen. Es werden alle Taktiken und Ausrüstungsgegenstände benötigt, um sie alle zu fangen, von der Schwimmerfischerei auf Arten wie Rotfeder, Rotfeder und Brasse bis hin zum Einsatz von Ködern für Forelle, Lachs und Hecht. Auch seltene Arten wie Pacu, Mekong und Rotschwanzwelse können gefangen werden.

ZIEHEN SIE SICH DEN CHEF-FISCHAN LAND

Es gibt 125 legendäre Boss-Fische zu fangen, darunter 11 Monster-Boss-Fische – die am schwersten zu fangenden Fische im Spiel. Diese namentlich genannten Fische lieferten einen gewaltigen Kampf, und nur die Besten werden in der Lage sein, sie alle zu finden und an Land zu ziehen.

WELT-DESTINATIONEN

Mit fünf einzigartigen Reisezielen, die alle ihre eigenen Herausforderungen darstellen reist der Angler um die Welt.Der Oxlease Lake auf dem Linear Fisheries-Komplex ist ein Beispiel für ein Karpfengewässer mit einigen großartigen Back-up-Arten wie Schleie und Rotauge. Der Ebro ist die Heimat riesiger Welse, und im Pearl Lake in Malaysia gibt es exotische Monster wie Arapaima und riesige Wolfsfische. Gehen Sie im Stadtzentrum von Rotterdam auf städtische Straßenfischerei oder erkunden Sie die Offenheit des Loch Mickle in Schottland, in dem Raubfische wie Hecht und Zander leben.

INTENSITÄTSMODUS

Ganz gleich, ob Sie zum ersten Mal eine Fischart an den Haken nehmen, einen Fisch mit dem Gewicht einer Probe oder schwerer fangen, der Druck steigt mit zunehmender Intensität. Hören Sie, wie das Herz Ihres Anglers härter und schneller schlägt, während sich der Zustand Ihres Hakens verschlechtert und der Fisch sein Bestes versucht, zu entkommen. Der Intensitätsmodus bedeutet, dass Sie wissen, dass Sie einen bedeutenden Fisch an der Leine haben – können Sie die Nerven behalten und ihn landen?

FORTGESCHRITTENER WASSERFLUSS

Fortgeschrittene Wasserströmungen beeinflussen die Fischerei, egal ob vom Ufer oder in einem Boot. Achten Sie darauf, dass Ihr Schwimmer stromabwärts driftet oder Ihr Boot sich von der von Ihnen identifizierten besten Stelle entfernt.

DIE GANZE AUSRÜSTUNG, ALLE IDEEN

Hunderte von Ausrüstungsgegenständen von über 20 lizenzierten Partnern, darunter RidgeMonkey und Mainline Baits. Erstellen Sie verschiedene Setups, um alle Situationen abzudecken, und verwenden Sie einige Ihrer Lieblingsgeräte aus der realen Welt von den größten Herstellern in der Branche.

BATTLE IT OUT

Multiplayer- und Turniere werden Ihre Wettbewerbssaison bereichern, wenn Sie an einer Reihe von Veranstaltungen teilnehmen, die die Schwalbenschwanz-Angelliga bilden. Es gibt einige fantastische Preise aus der realen Welt zu gewinnen, wenn Sie die Oberhand gewinnen!

EXKLUSIVE BELOHNUNGEN

Eine einzigartige Reihe von Herausforderungen wird Sie noch mehr auf die Probe stellen – meistern Sie sie und schalten Sie exklusive Belohnungen frei, die nur über das spielinterne Meisterschaftssystem erhältlich sind.

Dovetail Games startete 2013. Das Unternehmen, zunächst als RailSimulator.com Ltd tätig, wurde 2009 gegründet, um das PC-Spiel Train Simulator zu produzieren und zu veröffentlichen. Heute entwickelt Dovetail Games Zug-, Flug- und Angelsimulationsspiele für PC und führende Konsolen. http://www.dovetailgames.com

Firmenkontakt

Dovetail Games

Darren Nokes

Chatham Maritime 1

ME4 4NT Chatham, KENT

+44 1634 890026

info@dovetailgames.com

http://www.dovetailgames.com

Pressekontakt

GAUSEMEIER PR

Sabine Gausemeier

Pastor-Epke-Straße 10a

33154 Salzkotten

0170 91 29 601

sabine@gausemeier-pr.de

http://www.gausemeier-pr.de

Bildquelle: Dovetail Games