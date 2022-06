Die Anwender haben gesprochen: Aagon ist der Champion!

Aagon erreicht Spitzenwerte bei Kundenumfrage

Soest, 2. Juni 2022. Die aktuelle Studie von techconsult belegt es schwarz auf weiß: Die ACMP-Suite erhält in der Kundenzufriedenheits-Analyse Spitzenbewertungen und geht in allen vier Kategorien als eindeutiger Sieger hervor. Die unabhängige Studie, die das IT-Marktforschungsunternehmen jährlich durchführt, spiegelt die Erfahrungen von über 3.000 IT-AnwenderInnen wider und bewertet die eingesetzten Lösungen sowie die entsprechenden Softwarehersteller.

Unter dem Namen PUR-IT Ops 2022 – PUR steht für Professional User Rating – befragte das IT-Marktforschungsunternehmen techconsult über 3.000 AnwenderInnen zu ihren praktischen Erfahrungen mit 95 Lösungen sowie den entsprechenden Softwareherstellern. Die Hersteller- sowie die Lösungsbewertung erfolgte nach über 60 Kriterien in 14 Unterkategorien und berücksichtigte Messgrößen wie Funktionsumfang, Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Auch die Innovationskraft des Herstellers, Nachhaltigkeit, Service und Support, Online-Auftritt, Preis- und Bezugsmodelle sowie Informations- und Beratungsleistungen flossen in die Bewertungen ein.

Die übergeordnete Frage der PUR-2022-Studie lautete: Was sind die Hauptaufgaben, mit denen sich die IT-Abteilungen im operativen Alltag beschäftigen müssen? Aus dieser Fragestellung bildeten sich vier Bereiche heraus:

-Software Asset & License Management

-Client Lifecycle Management

-IT-Servicedesk

-IT & Network Inventory Management

Das Ergebnis der umfangreichen Befragung stellt techconsult in Form eines „Diamanten“ dar, in dem die einzelnen Anbieter entsprechend ihren Bewertungen positioniert sind. ACMP von Aagon erhielt von den AnwenderInnen in sämtlichen Befragungen hervorragende Bewertungen und geht – wie bereits im Vorjahr – in allen Kategorien als sogenannter Champion (das sind die jeweiligen fünf Besten der Kategorien) hervor. In der diesjährigen Befragung konnte Aagon das Vorjahresergebnis sogar noch toppen und liegt inzwischen unangefochten an erster Stelle.

Dazu Sebastian Weber, Head of Product Management bei Aagon: „Wir wollen uns mit einer guten Mischung aus Kundennähe und Zukunftsthemen auch weiterhin von den Mitbewerbern absetzen. Schon immer gab es in der IT Hype-Themen – diese kamen mal gut und mal weniger gut bei den deutschen IT-ExpertInnen an. Wir behalten die aktuellen Themen unserer Kunden stets im Blick, gehen dabei aber konsequent weiter in Richtung digitaler Zukunft.“

Hohe Kundenzufriedenheit spiegelt sich in der Renewal-Rate wider

Das Softwarehaus Aagon ist einer der Marktführer im Bereich Client Management und Client Automation für den Mittelstand. Mit der ACMP-Suite -Made in Germany – und dem breit aufgestellten Portfolio aus leistungsstarken Modulen wird jeder Kunde individuell betreut. Dass Aagon mit seiner Software erfolgreich ist, zeigt sich eindrucksvoll an der hohen Kundenzufriedenheit. In den vergangenen Jahren haben jeweils mehr als 99,4 Prozent der Kunden ihre Aagon-Lizenzen verlängert. Weitere Informationen zu den Ergebnissen der Marktuntersuchung gibt es hier.

Über Aagon

Die Aagon GmbH entwickelt seit fast 30 Jahren innovative Client-Management- und -Automation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen von IT-Abteilungen optimiert sind. Diese ermöglichen Anwendern, die komplette IT ihrer Organisation einfach zu verwalten, Routineaufgaben zu automatisieren und helfen so, IT-Kosten zu senken. Flaggschiff des Softwareherstellers ist die ACMP-Suite mit Modulen für die Bereiche Inventarisieren, Managen & Verteilen, Installieren & Migrieren, Sicherheit, Dokumentieren sowie Vernetzen. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit über 120 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.com

Firmenkontakt

Aagon GmbH

Laura Immich

Lange Wende 33

59494 Soest

02921 789 200

limmich@aagon.com

http://www.aagon.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Elke von Harsdorf

Rindermarkt 7

80331 München

089 189087 333

evh@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: Aagon