Die Bedeutung von Gefahrguttransporten für Wirtschaft und Gesellschaft

Muhammed Kocak zeigt auf, welche Bedeutung Gefahrguttransporte für Wirtschaft und Gesellschaft darstellen und führt die besonderen Herausforderungen für Unternehmen an.

Gefahrguttransporte spielen eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft und Gesellschaft. Branchen wie die chemische Industrie, die Medizin- und Pharma- oder auch die Lebensmittelbranche sind auf Gefahrguttransporte angewiesen, um ihre Produktion aufrechterhalten zu können.

Gleichzeitig sind viele Güter, wie beispielsweise medizinische Produkte oder Chemikalien, auch für das allgemeine Wohl der Bevölkerung unverzichtbar.

„Daher ist es wichtig, dass Gefahrguttransporte nicht nur sicher, sondern auch effizient durchgeführt werden, um die Versorgung und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu gewährleisten. Die Digitalisierung bietet hierbei vielversprechende Möglichkeiten, um Prozessabläufe zu optimieren und die Sicherheit zu erhöhen, was letztendlich auch der Gesellschaft zugutekommt.“, berichtet Unternehmer und SAP EH&S-Experte Muhammed Kocak. Schließlich sei der risikoarme Transport von Gefahrgütern im Sinne alle, jedoch seien hierbei viele verschiedene Parameter einzuhalten.

Herausforderungen bei der Organisation und Durchführung von Gefahrguttransporten

Die Organisation und Durchführung von Gefahrguttransporten stellt viele Unternehmen und Transportdienstleister vor erhebliche Herausforderungen.

Gesetzliche Rahmenbedingungen: Der Transport von Gefahrgut ist von einer Vielzahl von nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften abhängig, die häufig komplex und schwer verständlich sind. Die Einhaltung dieser Vorschriften erfordert eine umfassende Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen und eine kontinuierliche Schulung von Mitarbeitern und Transportdienstleistern.

Sicherheitsaspekte: Gefahrguttransporte stellen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar, da der Transport von gefährlichen Stoffen eine potenzielle Gefahr für Menschen und Umwelt darstellen kann. Es ist daher wichtig, dass Transportdienstleister und Unternehmen sicherstellen, dass die Transporte sicher und kontrolliert durchgeführt werden und dass die Risiken minimiert werden.

Logistische Herausforderungen: Die Organisation von Gefahrguttransporten erfordert eine genaue Planung und Abstimmung zwischen den beteiligten Parteien, wie z.B. Lieferanten, Spediteuren, Behörden und Empfängern. Die Verfügbarkeit von geeigneten Transportmitteln, die richtige Verpackung und das Einhalten von Lieferfristen stellen weitere logistische Herausforderungen dar.

Dokumentation: Der Transport von Gefahrgut erfordert eine umfassende Dokumentation, die den Transportprozess begleitet. Hierzu gehören u.a. Frachtpapiere, Lieferscheine, Gefahrgutkennzeichnungen, Zertifikate und Schulungsnachweise. Die Dokumentation muss immer aktuell sein und den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Kosten: Der Transport von Gefahrgut ist aufgrund der hohen Sicherheitsstandards und gesetzlichen Vorgaben oft mit höheren Kosten verbunden als der Transport von ungefährlichen Gütern. Unternehmen und Transportdienstleister müssen daher Wege finden, um die Kosten zu senken und dennoch die Sicherheit und Qualität des Transports zu gewährleisten.

„Viele Unternehmen fühlen sich angesichts dieser vielen Herausforderungen oft überfordert. Mit die wichtigste Ursache hierfür ist sicherlich, dass noch unglaublich viel analog gemacht wird. Das führt zu übervollen Ordnern, schwankenden Ablagestapeln und wenig bis keine Übersicht.“, weiß der Inhaber des Beraterhauses Kocak Solutions zu berichten. „Die Digitalisierung bietet in diesem Zusammenhang viele Möglichkeiten, um die genannten Herausforderungen zu bewältigen und Prozessabläufe zu optimieren. So können z. B. digitale Dokumentationen und elektronische Frachtpapiere die Effizienz von Transportprozessen erhöhen und den Aufwand für manuelle Dokumentationen reduzieren.“

Das Beraterhaus Kocak Solutions GmbH wurde im Jahr 2019 GmbH in Heidelberg von Muhammed Sahin Kocak gegründet. Die Experten arbeiten für verschiedene Unternehmen, u.a. aus dem Handel, der Kosmetik- und Chemieindustrie. Gründer Muhammed Sahin Kocak hat über 10 Jahre Erfahrung im Bereich SAP Environment, Health and Safety. Nach seinem erfolgreichen Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart mit Schwerpunkt „Analyse von komplexen Systemen“, begann er seine SAP EH&S Entwickler- und Beraterkarriere in einem externen Beratungsunternehmen im Jahr 2011. Schnell wurde er zum Senior Consultant.

Sein Motto: Komplexe Anforderungen sollen wartbar und robust gelöst werden!

Zwischen 2011 und 2015 schloss er viele internationale Implementierungsprojekte für Unternehmen aus der Chemie- und Prozessindustrie erfolgreich ab. Diese Projekte umfassten die Themen SAP Rezepturentwicklung und Rezepturverwaltung, SAP Environment Health & Safety, SAP Global Label Management, SAP Product and REACH Compliance und SAP Recycling Administration. Zwischen 2015 und 2016 wechselte er zu einem Unternehmen, welches seine eigenen SAP-Module entwickelt. Dort lernte er, wie man Geschäftslogik-Algorithmen mit Blick auf die spätere Wartbarkeit entwickelt. Im Jahr 2016 nahm M. S. Kocak eine Inhouse SAP EH&S Position bei einem MDAX Schmierstoffhersteller in Mannheim an. Dort war er global für das SAP EH&S Modul verantwortlich. Er schrieb viele Lösungskonzepte und koordinierte externe Entwickler.

2019 gründete M. S. Kocak das Beraterhaus Kocak Solutions GmbH und ist seitdem selbstständig mit Projekten für Firmen aus der chemischen Industrie und Werkzeughändlern.

