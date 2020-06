Die Bedeutung von Mobility in Zeiten von COVID-19

Erhöhtes Güteraufkommen stellt Logistikbranche vor Herausforderungen

Mississauga, Kanada – 4. Juni 2020 – Der Corona-Lockdown geht mit einem Boom im E-Commerce einher [1]. Das erhöhte Aufkommen der zu liefernden Güter stellt die Logistikbranche allerdings auch vor Herausforderungen [2].

Stefan Mennecke, Vice President of Sales, Central & Eastern Europe bei SOTI, Experte für Mobilitäts- und IoT-Geräte Management, kommentiert die Herausforderungen, denen Zulieferer derzeit ausgesetzt sind und erläutert, warum wirksame Strategien für den Einsatz mobiler Endgeräte wichtiger denn je sind.

“Die Corona-Pandemie fordert die Transport- und Logistikbranche stark heraus. Transport- und Logistikunternehmen müssen daher über ihre gesamte Lieferkette hinweg über eine wirksame Strategie für den Einsatz verschiedenster mobiler Endgeräte verfügen, um mit Schwankungen und Spitzen der Verbrauchernachfrage Schritt halten zu können. Mobile Geräte und Apps sorgen für Transparenz in der gesamten Lieferkette und helfen, selbst mit dem höchsten Aufkommen an Lieferungen Schritt zu halten. Dies ist allerdings nur möglich, wenn sie stets und in Echtzeit Zugriff auf Daten wie Warenflüsse, Verfügbarkeit und Status von Fahrern, Fahrzeugen und Fracht haben. Nur dann können Effizienz, Genauigkeit und Aktualität im gesamten Bereitstellungsprozess verbessert und nachhaltig auf dem entsprechenden Level gehalten werden. Dies ist entscheidend für effektives Supply-Chain-Management.”

Eine gute Mobilitätsstrategie unterstützt bei der Erfüllung aktueller Kundenwünsche:

“Es ist wichtiger denn je, sicherzustellen, dass Online-Bestellungen pünktlich, ohne Verzögerungen oder Probleme geliefert werden. Unternehmen ohne integrierten Ansatz rund um mobiles Arbeiten schränken sich bei der Transparenz, Verwaltung und Unterstützung ihrer geschäftskritischen Prozesse ein und erhöhen gleichzeitig das Risiko einer zu langsamen Reaktion auf Unvorhergesehenes, was unmittelbar zu Umsatzverlusten führen kann. Durch die Implementierung einer effektiven Mobilitätsstrategie stellen Transport- und Logistikunternehmen sicher, dass Ausfallzeiten von Fahrern und Fahrzeugen minimiert und der gesamte Kundenservice verbessert wird.”

Wie DPD und Delivery Hero ihren digitalen Weg mit SOTI gehen

Kunden loben die Vorteile der SOTI ONE-Plattform [3] für ihr Unternehmen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz des eigenen Geschäfts.

“SOTI MobiControl gibt uns Transparenz und Kontrolle über unseren mobilen Betrieb. Der wichtigste Vorteil war die Möglichkeit, Geräte jederzeit und überall zentral und lokal zu steuern und zu aktualisieren “, sagte Rudolph Pöcking, DPD Operations, Local Traffic and Development.

Der Lebensmittel Lieferdienst Delivery Hero verlässt sich auf täglich mehr als eine Million Mahlzeit Lieferungen mit SOTI und sieht die Zeit- und Kosteneinsparungen.

“Mit SOTI konnten wir erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen erzielen”, sagte Julian Haberling, Produktspezialist – Restaurant Partner Solutions bei Delivery Hero. “Vor allem hat sich unser Kundensupport verbessert, da Partnerrestaurants weniger Probleme mit der Bestellabwicklung und den Geräten im Geschäft hatten.”

Delivery Hero ist eines von vielen Unternehmen, bei denen nach dem Ausbruch von COVID-19 ein Anstieg der Kundennachfrage zu verzeichnen war. Die fortlaufende Unterstützung, die SOTI und seine innovativen Mobilitätslösungen Unternehmen in diesen herausfordernden Zeiten bieten, ermöglicht es diesen, nach Bedarf Anpassungen vorzunehmen, um einen reibungslosen Ablauf im Betrieb weiterhin zu ermöglichen.

