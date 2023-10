Die beliebte Weideglück Winterbutter ist zurück

Großes Weihnachts-Gewinnspiel mit Spendenaktion am POS

Neu-Ulm, 18. Oktober 2023 – Wie immer zur Vorweihnachtszeit bringen die Milchwerke Schwaben auch in diesem Jahr ihre beliebte Weideglück Ulmer Münster Winterbutter für kurze Zeit ins Kühlregal. Von Anfang November bis Ende Dezember 2023 ist sie in den Sorten „Süßrahm“ und „mildgesäuert“ wieder im Handel erhältlich. Begleitet wird der Abverkauf von einem großen Gewinnspiel, bei dem es 50 Smartwatches zu gewinnen gibt. Jeweils zehn Cent pro verkaufter Packung gehen als Spende an örtliche Organisationen.

Ideal für die festliche Küche

Mit ihrem feinen Buttergeschmack eignet sich die Weideglück Winterbutter nicht nur zum Braten, Kochen oder als Brotaufstrich, sondern auch zum Backen von Weihnachtsplätzchen, Stollen und anderen Leckereien. Sie ist an ihrer festlichen, goldenen Verpackung, auf der ein Motiv des Ulmer Münsters zu sehen ist, im Kühlregal leicht erkennbar. Im Verkaufszeitraum werden die beiden Sorten jeweils in einer 250-Gramm-Packung angeboten.

Attraktives Gewinnspiel am POS

Beim diesjährigen Weihnachts-Gewinnspiel werden insgesamt 50 hochwertige Marken-Smartwatches verlost. Das Gewinnspiel wird auf den Aktionspackungen prominent ausgelobt. Um teilzunehmen, müssen mindestens zehn Packungen gekauft, die Sammelsterne ausgeschnitten und in einen Sammelpass eingeklebt werden. Der vollständig ausgefüllte Sammelpass kann auf der Webseite hochgeladen oder an die Milchwerke Schwaben eingesendet werden. Einsendeschluss ist der 09.01.2024.

Spendenaktion für wohltätige Zwecke

Für jede verkaufte Packung spenden die Milchwerke Schwaben zehn Cent. Die erzielte Spendensumme teilen sich zwei örtliche Organisationen. Darunter die „Aktion 100 000“ der Tageszeitung Südwestpresse, die hilfsbedürftige Menschen unterstützt sowie der Münsterbauverein Ulm e.V., der die Gelder für den Erhalt des Ulmer Münsters einsetzt. „Wir freuen uns, dass unsere Weideglück Winterbutter jede Wintersaison so stark von den Verbrauchern nachgefragt wird. In 2022 konnten wir 51.200 Euro für gemeinnützige Zwecke spenden“, so Karl Laible, Geschäftsführender Vorstand bei Milchwerke Schwaben. Die gesamte Aktion wird durch regionale TV- und Radiospots, CityLight-Poster und 18/1-Großflächenplakate unterstützt und über die Social-Media-Kanäle von Weideglück kommuniziert. Das komplette Maßnahmenpaket zur Winterbutter-Aktion umfasst eine geplante Gesamtreichweite von mehr als 29 Millionen Markenkontakten.

Weitere Infos unter: www.milchwerkeschwaben.de

Die Milchwerke Schwaben sind eine mittelständische Molkereigenossenschaft mit Sitz in Neu-Ulm und im Besitz von rund 1.400 Landwirten. Die 1922 gegründete Genossenschaft verarbeitete im Jahr 2022 mit ihren rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 438,8 Millionen Kilogramm Milch und erwirtschaftete einen Umsatz von 333,0 Mio. Euro. Neben Natur- und Fruchtjoghurt umfasst das Produktportfolio Desserts, Käse und Butter. Für die Herstellung wird ausschließlich die Milch von Bauern aus Deutschland verwendet. Die Produkte sind unter den Marken Weideglück sowie Weideglück Bio bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich und werden in 70 weitere Länder weltweit exportiert. Desserts und Joghurts von Weideglück werden zu 100 Prozent in recyclebaren Bechern aus Polypropylen (PP) verpackt und sorgen damit für mehr Nachhaltigkeit im Kühlregal. Bei Milchprodukten in 800- bzw. 1.000-Gramm-Bechern sind die Milchwerke Schwaben nationaler Marktführer.

Weitere Informationen: www.weideglueck.de

