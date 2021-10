Die beliebtesten Verstecke für Wertsachen in der Wohnung

In der dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche

Wo verstecken die Deutschen ihre Wertsachen? Geldscheine im oberen Fach des Kleiderschrankes zwischen der Bettwäsche, Schmuck in die Socken gestopft, Münzen in einer Dosen-Attrappe und nicht zu vergessen der Saum des Vorhangs, in den die Scheine eingenäht werden. Im einschlägigen Handel finden sich Dinge wie eine Buch- oder Zigaretten-Attrappe. Besonders außergewöhnlich ist da der Toilettenbürstenhalter mit integriertem Geheimfach. Ganz ehrlich: Wohnungseinbrecher kennen all die Orte, an denen Menschen ihr Hab und Gut vor Diebstahl schützen wollen. Darum dauern Wohnungseinbrüche niemals lang. Der Dieb weiß, wo er suchen muss.

Einbruchszahlen steigen im Winter an

Obwohl die Zahl der Wohnungseinbrüche über die letzten Jahre gesunken ist: Während der dunklen Jahreszeit steigen Delikte wie Wohnungs- und Hauseinbrüche an. Im Jahr 2019 wurde von der Polizei 87.145 Fälle in Deutschland registriert. Diese Einbrüche verursachten einen Schaden in Höhe von rund 292 Millionen Euro. Um dem vorzubeugen, ist in erster Linie die Installation von mechanischen und elektronischen Sicherungen am Haus empfehlenswert. Sobald es der Dieb geschafft hat, in das Haus einzudringen, geht die Suche nach wertvollen Gegenständen los.

Qualitätstresore bieten Schutz vor Diebstahl und Feuer

Uhren und Schmuck, persönliche Erinnerungsstücke oder wichtige Dokumente: Diese und ähnlich wertvolle Gegenstände gehören in einen Tresor. Und wer sich mit dem Gedanken trägt, einen Tresor anzuschaffen, der sollte genau hinschauen: Vermeintlich preisgünstige Lösungen vermitteln oft ein trügerisches Gefühl der Sicherheit, das nicht der Realität entspricht. So sind Billig-Tresore von Profitätern oft spielend leicht zu knacken, im Extremfall genügt ein simpler Faustschlag, und die Tür öffnet sich. Verbraucher sind gut beraten, einen Qualitätstresor zu kaufen, der von einem unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert wurde. “Die Zertifizierungsplaketten finden sich in der Regel auf der Innenseite der Tresortür”, so Markus Hartmann, Vorstand Vertrieb der Hartmann Tresore AG, die in Deutschland Tresore an sechs Standorten und online vertreibt. “Bei uns als Deutschlands marktführendem Anbieter von Qualitätstresoren sind alle Produkte zertifiziert und bieten einen hohen Schutz vor unbefugtem Zugriff”, so Markus Hartmann, Vorstand Vertrieb der Hartmann Tresore AG, die in Deutschland Tresore an sechs Standorten und online vertreibt.

Sicherheitsstufe und Schließsysteme

Wie groß soll der Tresor sein, wo soll er im Haus stehen, soll ein Feuerschutz inklusive sein, welchem Einbruchwiderstandsgrad soll er entsprechen? Eine persönliche Beratung von Tresorspezialisten empfiehlt sich also. So hat etwa die Sicherheitseinstufung entscheidenden Einfluss darauf, bis zum welchem Betrag der Tresorinhalt versichert werden kann. Abhängig von den Wertsachen, die man zu Hause aufbewahrt, ist der passende Widerstandsgrad also ein wichtiges Entscheidungskriterium.

Wichtig ist auch die Auswahl des Schließsystems: Gängige Doppelbartschlösser mit zwei Schlüsseln haben den Vorteil, dass sich der Besitzer keinen Code merken muss, andererseits müssen die Schlüssel sicher verwahrt werden. Und findet ein Einbrecher einen Tresor mit einem Schlüsselschloss, macht er sich auf die Suche nach dem Schlüssel. Die Alternative sind Zahlenschlösser, die mit einem meist vier- bis achtstelligen Code geöffnet werden können. Wer den Zugang zum Tresorinhalt mit einem persönlichen Merkmal regeln will, kann sich für ein biometrisches Verschlusssystem entscheiden. Hier genügt der eigene Fingerabdruck, um an die Wertsachen zu gelangen. www.hartmann-tresore.de

Hartmann Tresore gehört zu den führenden Anbietern von Tresoren in Europa und ist mit mehreren Standorten in Deutschland, dem europäischen Ausland und dem Mittleren Osten vertreten. Zum Produktprogramm gehören nach Euro-Norm geprüfte und zertifizierte Tresore in allen Größen und Sicherheitsstufen, wie Einbruch- und feuersichere Tresore, Dokumenten- und Datensicherungsschränke, Möbel- und Wandtresore, Schlüsseltresore und Schlüsselmanagement-Systeme,

Einwurf- und Deposittresore,

Wertraumtüren und Wertschutzräume, Waffenschränke.

Ein weiterer Schwerpunkt sind branchenspezifische Sicherheitslösungen, z. B. für Handel, Industrie, Hotellerie und Gastronomie, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die Automobilbranche sowie für Filialisten aus unterschiedlichen Bereichen.

Das Unternehmen wurde vor mehr als 150 Jahren ursprünglich als Schmiede und Stellmacherei gegründet. 1983 erfolgte die Spezialisierung auf den Bereich Tresore. Die Hartmann Tresore befindet sich noch heute in Familienbesitz. Die Arbeitsabläufe und -prozesse des Unternehmens sind nach der DIN EN ISO 9001 von der VdS GmbH zertifiziert.

