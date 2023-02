Die beste Hundekrankenversicherung

Steigende Preise beim Tierarzt: Was hilft?

Mit der GOT-Änderung vom November 2022 wird die Behandlung Ihres Hundes bzw. Ihres Haustieres deutlich teurer. Die richtige Hunde- bzw. Tierkrankenversicherung ist jetzt wichtiger denn je. Denn nur mit der passenden Versicherung können sie sicher sein, dass ihre Lieblinge im Ernstfall optimal versorgt werden. Viele Anbieter sind nur schwer durchschaubar. Wenden Sie sich deshalb besser an einen unabhängigen Berater. Bei laufenden Versicherungsverträge wird angeraten, diese überprüfen zu lassen damit Sie künftig nicht tiefer in die Tasche greifen müssen als notwendig.

*Hoher Standard in der Tiermedizin*

Der Gesetzgeber hat die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) angepasst, um dem heutigen Niveau in der Tiermedizin gerecht zu werden. Durch die Neuregelung werden viele tierärztlichen Leistungen und Preise überarbeitet, die bereits seit 1999 nicht mehr aktualisiert wurden. Der Grund hierfür ist, dass sich die Notwendigkeiten und Anforderungen im Zusammenhang mit der tiermedizinischen Versorgung in den letzten Jahren geändert haben.

Moderne Technologien und fortschrittliche Behandlungsmethoden machen es möglich, komplexe Krankheiten besser zu diagnostizieren und zu behandeln. In den letzten beiden Jahren hat Deutschland verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Standard in der Veterinärmedizin zu verbessern, darunter die Einführung von Fachkräften für Infektionskrankheiten und der Ausbau von Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen.

Die Anpassung der GOT stellt einen weiteren Meilenstein im Bemühen des Staats dar, eine modernisierte Norm in der Tiermedizin zu etablieren, die den Bedürfnissen der Tiere sowie auch denen der Besitzer gerecht wird. Denn auch die Erwartungshaltung der Tierhalter hat sich gewandelt. Es wird eine immer höhere Qualität vorausgesetzt.

Mit der Neuregelung der GOT können Tierärzte nun auf eine verbesserte Gebührenordnung zurückgreifen und somit eine hochwertigere tiermedizinische Versorgung gewährleisten. Dies bedeutet allerdings, dass die Preise für die Behandlung eines kranken Hundes oder eines anderen Haustieres deutlich steigen werden.

Spardose oder Versicherung?

Die meisten Menschen haben ein Haustier. Für immer mehr Tierhalter ist ihr Vierbeiner ein vollwertiges Familienmitglied. Sie sind bereit, in deren Gesundheit zu investieren. Viele legen monatlich Geld für ihren Schützling zurück, um im Falle einer teuren Behandlung oder Operation vorbereitet zu sein. Aber leider gelingt das Sparen oft nicht so wie geplant. Denn die Kosten für die Behandlung eines kranken oder verletzten Tieres sind hoch. Über das gesamte Leben eines Tieres können – besonders bei chronischen Krankheiten – schnell Kosten in fünfstelliger Höhe entstehen. Um diese Summen abzudecken, ist es ratsam, sich für eine leistungsstarke Hunde- bzw. Tierkrankenversicherung zu entscheiden. Diese übernimmt die Rechnungen für die ärztliche Behandlung Ihres Vierbeiners.

In den vergangenen zwei Jahren ist eine steigende Nachfrage nach Haustierversicherungen zu beobachten. Allerdings ist es bei der Auswahl einer passenden Versicherung wichtig, sorgfältig abzuwägen. Es gibt viele unterschiedliche Anbieter und Tarife am Markt und es ist oft schwer, den Überblick zu behalten. Daher ist es ratsam, sich an einen unabhängigen Berater zu wenden, der Ihnen bei der Suche nach dem für Sie und Ihren Vierbeiner am besten geeigneten Schutz hilft.

Daniel Moser, Gründer von AMBA-Versicherung, hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden die beste Hundekrankenversicherung zu vermitteln. Dies ist ein wichtiges Anliegen für ihn, weil es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist, eine wirklich gute Absicherung zu finden. Als unabhängiger Makler mit 15 Jahren Erfahrung ist er in der Lage, auf die Top-Angebote jedes Versicherers zuzugreifen, erklärt Moser. Daher hat er sich dazu entschieden, seine Dienstleistungen auch auf diesem Gebiet anzubieten.

Viele Versicherer bieten nur noch eingeschränkte Leistungen an oder haben die Prämien erhöht. Daher ist es für viele Menschen schwierig, die richtige Wahl zu treffen.

Ein unabhängiger Makler kann jedoch verschiedene Angebote vergleichen und seinen Kunden so die bestmögliche Lösung anbieten. Moser ist sich bewusst, dass die Suche nach der besten Hunde- bzw. Tierkrankenversicherung eine Herausforderung darstellen kann. Daher möchte er seinen Kunden mit seiner Erfahrung und seinem Wissen helfen. Dank seiner Unterstützung können sich Menschen sicher sein, dass sie die richtige Wahl treffen und ihr Hund im Falle einer Krankheit gut versorgt wird.

Enorme Fortschritte in der Tiermedizin

Die Tiermedizin hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und ist inzwischen auf einem sehr hohen Niveau. Dennoch werden unsere Lieblinge nicht so zuverlässig vor Gesundheitskosten geschützt wie wir selbst. Wenn man bedenkt, wie viel Geld oft in die Behandlung eines kranken Tieres investiert werden muss, ist eine Tierkrankenversicherung sicherlich eine Überlegung wert. Diese ist in Deutschland zwar noch relativ unbekannt, in anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA, ist sie jedoch schon lange Gang und Gäbe. Hierzulande gibt es bisher erst einige wenige Anbieter, die eine solche Versicherung in ihrem Portfolio haben.

„Gerade bei Hund und Katze, die zu den beliebtesten Haustieren in Deutschland gehören, können die Kosten für eine Behandlung schnell sehr hoch werden. Eine reine Tier-OP-Versicherung reicht meistens nicht mehr aus“, erklärt Moser. „Auch an die Vorsorge und Nachsorgebehandlungen sollte gedacht werden. So kostet ein MRT im einfachen GOT-Satz schon 700 EUR Euro.“

Deshalb ist es für alle Tierbesitzer sicherlich interessant zu prüfen, ob eine Tierkrankenversicherung für sie in Frage kommt. Denn ein treues Familienmitglied gilt es bestens zu schützen. Es ist schon tragisch genug, wenn es dem vierbeinigen Liebling gesundheitlich nicht gut geht, und er aus tierärztlich behandelt werden muss. So beispielsweise bei einem Kreuzbandriss, Magendrehung oder einer Patellaluxation, eine der häufigsten Kniegelenkerkrankungen beim Hund. Bei dem ganzen Stress und den Sorgen, sollten Sie nicht auch noch die zusätzliche finanzielle Belastung als Ärgernis haben. So, laut Moser, sind dann die Bauchschmerzen vorprogrammiert.

Der Vorteil einer Tierkrankenversicherung ist, dass man im Notfall schneller handeln kann, ohne erst abzuwägen, ob man sich die Behandlung leisten kann oder nicht. Oft muss bei einem kranken Tier schnell gehandelt werden, um schlimmere Folgen zu vermeiden. Mit einer Tierkrankenversicherung hat man in solchen Situationen die Sicherheit, dass die Behandlungskosten übernommen werden und man sich darüber keine Sorgen mehr machen muss.

Für alle Tierbesitzer eine schlaue Investition

In den letzten zwei Jahren hat Daniel Moser viele Haustierbesitzer in Sachen Tierkrankenversicherung beraten und somit geholfen, dass jeder Vierbeiner im Falle einer Erkrankung bestmöglich versorgt werden kann. Dabei stellte er immer wieder fest, dass speziell junge Tierhalter nicht über die Möglichkeit der Absicherung informiert waren und ihre Schützlinge dadurch einem unnötigen Risiko aussetzten.

Da Tierbesitzer die Kosten für eine tierärztliche Behandlung meist selbst tragen müssen und hierbei schnell tausende Euro anfallen können, ist es umso wichtiger, dass man sich hierfür gut absichert. Eine Tierkrankenversicherung bietet hierbei den besten Schutz und lohnt sich meist schon ab dem zweiten Lebensjahr des Vierbeiners. Doch oft ist die Auswahl an verschiedenen Angeboten so groß, dass man sich schwertut, die richtige Krankenversicherung für sich und sein Tier zu finden.

Diesem Problem will Daniel Moser entgegenwirken. Der Freiberufliche Versicherungsmakler aus dem Allgäu setzt sich besonders für die Belange von Haustierbesitzern ein. Dazu bietet er nicht nur vor Ort Beratungen an, sondern kann auch telefonisch oder über Video-Call kontaktiert werden.

Mit seiner Webseite „www.amba-versicherung.de“ ist er in der Lage, endlich einen Überblick für alle zu schaffen. Auf der Seite informiert er über die unterschiedlichen Typen von Tierkrankenversicherungen und gibt Tipps zum Finden der richtigen Lösung für jeden Haushalt. Mit seinem Service möchte Daniel Moser all jene unterstützen, die Rat brauchen bei der Suche nach der richtigen Tierkrankenversicherung für sich und ihre Lieblinge.

AMBA Versicherungsmakler – Ihr Makler für betriebliche und private Versicherung

Hinter AMBA Versicherungen stehe ich, Daniel Moser, als unabhängiger Versicherungsmakler und Finanzberater mit Sitz in Dietmannsried. Regional im Allgäu verwurzelt, bin ich seit mehr als 15 Jahren im Bereich Finanzdienstleitung tätig. I

Bei meiner Beratung als Versicherungsmakler liegt mir die persönliche Note immer am Herzen.

Mein Motto seit der Anfangszeit der AMBA Versicherungen: Starke und individuell sinnvolle Versicherungen gehören in die Hände von Profis. Hierfür biete ich Ihnen eine sachliche Beratung und begleite Sie als vertrauensvoller Ansprechpartner in die Zukunft.

