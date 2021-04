In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die beste Technik gegen Stress erlernen können.

Hatten Sie schon mal das schon mal, Sie sind im Stress und Ihre Gedanken drehen sich ständig um etwas Negatives? Sie können sie gar nicht stoppen? Sie drehen sich einfach immer weiter? In diesem Fall hilft Ihnen EMDR. Die Abkürzung steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing, auf Deutsch Desensibilisierung und Aufarbeitung durch Augenbewegungen. Mit dieser Technik können Sie Ihren Zustand in nur fünf bis zehn Minuten stark verbessern. Viktor Kovalyk hat diese Technik erlernt und nutzt sie regelmäßig, um gelassener zu werden und uns mit seinen wunderbaren Gemälden zu erfreuen.

Zunächst bewerten Sie Ihr inneres Erleben. Wie stark sind die belastenden Bilder auf einer Skala von 1 bis 10? Die 10 steht für stark belastend und die 1 für sehr wenig belastend. Zum Beispiel bewerten Sie Ihr inneres Erleben mit 5.

Konzentrieren Sie sich nun auf diese belastenden Bilder, Worte oder Situationen und bewegen Sie den Zeigefinger etwa vierzig Zentimeter vor Ihrem Gesicht hin und her. Schauen Sie dabei auf Ihren Zeigefinger. Sie können den Zeigefinger entweder horizontal, vertikal oder im Kreis bewegen. Wichtig ist, dass Sie permanent auf den sich bewegenden Zeigefinger schauen.

Nach etwa ein bis zwei Minuten machen Sie eine Pause und schließen für etwa zwanzig Sekunden die Augen. Danach bewerten Sie wieder Ihr inneres Erleben. Wie stark sind die belastenden Bilder auf einer Skala von 1 bis 10 jetzt? Es kann sehr gut sein, dass die Belastung auf 4 gesunken ist. Sie fahren auf gleiche Weise fort und bewegen den Zeigefinger vor Ihrem Gesicht und folgen diesen Bewegungen. Machen Sie wiederkehrende Pausen. Das wiederholen Sie so lange, bis die Bilder verschwinden und Sie sich gelassener fühlen.

EMDR ist eine der besten Techniken gegen Stress. Probieren Sie es aus. Sie werden Ihren Stress in nur zehn Minuten loswerden! Dank dieser Technik malt Viktor Kovalyk so relaxte Bilder, die einfach jeden in Tiefenentspannung versetzen. Wenn Sie über diese Technik mehr erfahren wollen, können Sie dazu einige Youtube-Videos anschauen. Wenn bei Ihnen psychische Krankheiten vorliegen, konsultieren Sie Ihren Psychotherapeuten.

Dirk Nudel

Dirk Nudel hegt bereits seit seiner Kindheit eine Liebe für die Malerei. Mit einem

Musikstudium und seiner Arbeit als Orchestermusiker entwickelte er jedoch eine

Leidenschaft für die Kunst, die sich während seiner Arbeit mit dem niederländischen

Theater verstärkte. Er schreibt sozialkritische Text, tritt bei Poetry Slams auf und

beschäftigt sich mit Psychologie. Seine Arbeit mit erfolgreichen Künstlern bereitet ihm viel

Freude und ist ihm immer leichtgefallen.

