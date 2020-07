Wenn man Interesse an einem Produkt hat, sucht man sehr oft auf der offiziellen Website der Firma nach. Das Design und die Wirkung der Website erzeugt unterbewusst Sypathie oder keine Sympathie. Das ist schlussendlich ausschlaggebend, ob man das Produkt nun wirklich kaufen will oder nicht. Im folgenden Blogbeitrag von Conrad Media LTD werden nun die besten Websites deutscher Unternehmen gezeigt und erklärt.

Greenpeace Energy

Eine sehr gelungene Website eines deutschen Unternehmes ist die von Greenpeace Energy. Gleich bemerkt man, dass die Website sehr grün ist. Das hängt damit zusammen, dass Greenpeace sich für die Umwelt einsetzt und so die Farbe grün naheliegend ist. Auch das Titelblatt hat eine sehr hohe Aussagekraft und erzeugt hohe Sypathie. Das Menüband am oberen Rand der Website ist sehr aufgeräumt und bietet eine einfache Orientierung. Alles in einem – gelungene Website findet Conrad Media LTD.

Komm in die Agentur

Diese Website ist so aufgeräumt wie kaum eine. Nur am Titelblatt prangt der Schriftzug “Lebe dein Talent”. Wenn man nach dem Lesen des Titelblattes mehr Interesse daran hat, laden drei kleine Striche, die beim Anklicken ein Menü offenbaren, zum Durchstöbern ein. Nach der Wertung von Conrad Media LTD ist das eine sehr gut gemachte Website.

Thann Bioleder

Die Website dieses Unternehmens vermittelt ebenso Sympathie auf den ersten Blick. Das Bild der Weide am Titelblatt gibt sofort den Eindruck, dass es wirklich BIO ist. Der darauf folgende Text ist in der Wir-Perspektive geschrieben und erzeugt familiäre Atmosphäre. Die Schriftarten harmonieren gut mit dem ländlichen Eindruck. Bei Interesse am Kauf dieses Leders lädt eine dezente, kleine Schaltfläche zum Kauf ein. Bei dieser Website ist nichts aufdringliches zu finden und man fühlt sich nicht überrumpelt.

Hammer und Nagel

Dieses Unternehmen hat sich auf Männerkosmetik spezialisiert. Die Website ist für Männer sofort ansprechend, da sie ein wenig wilder aussieht. Die Schriftarten sind auch gut aufeinander abgestimmt und geben der Zielgruppe einen guten Eindruck. Bei solchen Websiten ist nämlich zu beachten, dass sie nicht zu kindisch oder weiblich wirkt. Denn ansonsten fühlen sich Männer unangenehm und werden die angebotenen Dienste nicht in Anspruch nehmen. Das wurde aber bei dieser Site optimal gelöst.

Fazit

Abschließend kann man sagen, dass sehr viele interessante und gute Websites online sind. Anhand dieser Beispiele, die Conrad Media LTD Ihnen gerade gezeigt hat, kann man das merken und bewundern. Bei Websites hat jedes Element einen bestimmten Hintergrund, da solche kleinen Details oft ausschlaggebend sein können.

Firmenkontakt

Media Marketing LTD

Peter Palko

7 Clitheroe Road

SW9 9DY London

+442077350750

info@media-marketing24.net

https://conradmedia.net/die-besten-websites-deutscher-unternehmen

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.