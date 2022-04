Die Blindleistungsfalle

In der neuen VDE-AR-N 4110 stellen Netzbetreiber und Energieversorger bei

Mischanlagen teilweise widersprüchliche Anforderungen an den Anlagenbetreiber.

Die VDE-AR-N 4110 enthält die technischen Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb. Viele Netzbetreiber haben diese Anwenderregel als ihre“Technischen Anschlussbedingungen“ (TAB) übernommen und bei

Bedarf durch eigene Zusätze angepasst. Bei genauerer Betrachtung des Bereichs“Blindleistung“ in der aktuellen Anwenderregel erkennt man, dass einige Punkte zur Vorgängerversion geändert wurden. Hintergrund ist das veränderte Blindleistungsverhalten moderner Maschinen und Anlagen.

Es gibt Gebäudeanschlüsse, etwa an Bürogebäuden, die auf Grund ihrer Verbraucher eine kapazitive Blindleistung aufnehmen – was nicht mehr zulässig ist. Auch der Verschiebungsfaktor cos phi von 0,95 wird nur teilweise eingehalten, falls überhaupt noch eine Blindleistungskompensation verbaut ist. Der Grund ist, dass manche Versorger die Blindmehrarbeit nicht mehr verrechnen und die Kompensationsanlagen abgeschaltet wurden. Andere Versorger hingegen berechnen die Blindarbeit nach wie vor über die Stromabrechnung – jedoch erst dann, wenn der cos phi den Monatsmittelwert von 0,9 anstelle des aktuell geforderten Wertes von 0,95 unterschritten hat.



Strategischer Erfolgsfaktor Energiemanagement

Wofür verwenden wir Energie? Und warum? Diese Fragen klingen nur scheinbar philosophisch. In der Praxis spielen Sie eine zentrale Rolle für die aktuellen Herausforderungen in der Industrie, Gewerbe, und gewerblichen Objekten.

ENERGIEFFIZINZ HAT KEINEN PREIS, NUR EINE RENDITE!

EINSPARUNGEN erreicht man, indem man die verbrauchte Energiemenge nachhaltig reduziert. In jedem Objekt schlummern erhebliche Potentiale von NUTZLOS VERBRAUCHTER ENERGIE. Finden Sie zuverlässig echte EINSPARPOTENTIALE im Energieverbrauch, sparen Ressourcen, schonen die Umwelt und sichern nachhaltig ihren WETTBEWERBSVORTEIL.

Das KBR-Energiemanagementsystem, mit einem aufeinander abgestimmtem Produktspektrum, umfasst das Managen von Energiedaten, Leistungsspitzen, Blindarbeit, sowie der Netzqualität und hat für Ihre erfolgreiche Zertifizierung nach ISO 50001 und dem Energieaudit alles an Bord.

Mit uns können Sie ihre ENERGIEKOSTEN SENKEN und einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Starten Sie jetzt mit uns Ihre „Mission Energie“: BLICKEN SIE IN EINE ENERGIEEFFIZIENTE ZUKUNFT!

