Die Business Masterclass: Weil Ärzte viel mehr als Ärzte sind.

“Das Unternehmerische müssen wir stärker in den Blick nehmen”, so die Eröffnung des Vortrags von Dr. Paul Hadrossek bei der StartUp-Praxis-Konferenz. Besser könnten wir nicht ausdrücken, was wir mit der neuen Weiterbildungsreihe für Ärzte – der Business Masterclass – vorhaben.

Die Aufgaben eines Arztes sind klar definiert. Eigentlich. Doch in der Realität beschäftigen sich Mediziner in 80% der Zeit mit Dingen, die sie nie gelernt haben. Das ist heikel, denn wer kann schon nebenbei mit sämtlichen rechtlichen, steuerlichen, kaufmännischen, organisatorischen, marketingtechnischen und kommunikativen Themen Schritt halten? Ganz zu schweigen von den neuesten, so wichtigen digitalen Trends.

Auf all die Fragestellungen, die im unternehmerischen Kontext einer Praxis aufkommen, haben die namenhaften Experten der einzelnen Lern-Module die Antworten, die jeden Praxisalltag verbessern. In Präsenzveranstaltungen oder online werden die relevanten unternehmerischen Themen erarbeitet. Ziel ist dabei, Ärzte in die Lage zu versetzen, selbst zu entscheiden, ob sie selber eine Aufgabe lösen können – oder einen Experten hinzuziehen.

Initiatoren der BUSINESSDOC ACADEMY sind Oliver Neumann und Gudrun Otto. Oliver Neumann berät seit 20 Jahren Ärzte. Daraus ist vor knapp drei Jahren der BUSINESSDOC Podcast ( www.businessdoc.de/podcast ) entstanden, der den Arzt auf dem Weg zum Unternehmer begleitet. Gemeinsam mit Gudrun Otto, die das Know-how aus Konferenzmanagement und Marketing einbringt, wurde die Idee zur BUSINESSDOC Academy und zur Business Masterclass geboren: niedergelassenen Ärzten, solchen, die sich niederlassen wollen und auch Ärzten als Führungskräften berufsbegleitend unternehmerisches Know-how zu vermitteln – mit ausgewiesenen Experten für die einzelnen Themen, praxisorientiert und unterhaltsam.

Die erste Business Masterclass startet im Februar 2021. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt es sich, sich frühzeitig anzumelden. Bis 25.12.2020 gibt es auf Anfrage noch einen Rabatt auf das Einführungsangebot.

Alle Informationen zum Ablauf, den Referenten und dem Startangebot gibt es auf: www.businessdoc-academy.de .

