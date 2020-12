Die CANKADO Companion-APP: eine für Arzneimittel optimierte, digitale Anwendung für Pharmaunternehmen

Das Tool ist eine medikamentenspezifische Erweiterung der e-Health-Lösung von CANKADO

Köln, Deutschland, 17.12.2020 – Die Companion-APP von CANKADO bietet Pharmaunternehmen die Möglichkeit eine auf spezifische Medikamente zugeschnittene, digitale Connected Care Lösung für ÄrztInnen und ihre PatientInnen aufzubauen. Pharmazeutische Unternehmen können so auf einfache Weise für jedes Medikament und jede Therapie eine eigene mehrdimensionale und medikamentenspezifische digitale Umgebung entwickeln. Dies verbessert die Patientensicherheit, erhöht die Compliance sowie die Adhärenz.

Die CANKADO Companion-APP ist eine Komplettlösung, die multiple ,gemäß EU und FDA Vorschriften registrierte, Medizinprodukte umfasst. Sie baut auf der CANKADO Struktur auf, die aus Patientenakten besteht und Datensicherheit sowie Datenschutz gewährleistet. Sie ermöglicht die Verbindung mit medizinischem Fachpersonal und beinhaltet das KI-gesteuerte PRO-React Framework. Die Companion-APP verfügt auch über eine Erweiterung mit der Informationen für jedes Medikament bzw. Für jede Behandlung hinterlegt werden können. Die Pharmapartner von CANKADO können mithilfe modernster Technologien ihr eigenes medikamentenspezifisches Content-Management-System (CMS) aufbauen. Die Companion-APP von CANKADO bietet einen einfache, schnelle und hochwertige Lösung für die gemeinsame Entwicklung. Durch die integrale Entwicklung eines großen Bündels von Companion-APPs werden Synergie-Effekte die benötigte Zeit zur Markteinführung verkürzen und die Entwicklungs- und Zertifizierungskosten senken.

Die Celgene GmbH, eine Tochtergesellschaft von Bristol Myers Squibb, hat einen Vertrag mit CANKADO über die Begleitung aller hämatologischen Arzneimittel für den deutschen Markt unterzeichnet. Die ersten unterstützten Medikamente werden Revlimid, Luspatercept und Imnovid sein.

Companion-APPs ermöglichen eine effektive Unterstützung von Ärzten und Patienten während der Behandlungszeit. CANKADO’s Companion-APPs wurden basierend auf klinischen Daten und umfangreichem Fachwissen entwickelt. Das CANKADO System wird anhand eines kontinuierlichen Entwicklungsplans ständig weiterentwickelt.

Über CANKADO

CANKADO bietet eine digitale Gesundheitsplattform mit einem mehrsprachigen Web- / App-System. Das CANKADO e-Health System ist in der Europäischen Union als Medizinprodukt registriert und ist konform mit der FDA-Klassifizierung für mobile Medizinprodukte. CANKADO bietet nicht nur ein spezielles e-Health-System zur digitalen Erfassung der Patientendokumentation, sondern entwickelt auch neue Anwendungen, die auf die Anforderungen jedes Projekts zugeschnitten sind. CANKADO’s digitale Gesundheitsanwendungen werden von einer breiten Kundenpalette, die viele renommierte Pharmaunternehmen und Clinical Research Organisations umfasst, verwendet. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu den digitalen e-Health Anwendungen von CANKADO zu erhalten.

CANKADO Service GmbH, mit Hauptsitz in Deutschland, arbeitet mit über 50 Mitarbeitern verteilt auf sechs Niederlassungen in vier Ländern und verfügt über Projekterfahrung auf allen Kontinenten. CANKADO’s e-Health Anwendung ist das weltweit führende System zur mehrsprachigen Unterstützung von Patienten mit chronischen Krankheiten in der Routineversorgung und in klinischen Studien und bietet verschiedene digitale Lösungen in den Bereichen Krebs, Diabetes, Kardiologie, Chirurgie, Zelltherapie, Psychologie und Ernährung.

