Die Conversion und Traffic Konferenz CONTRA

CONTRA 2023 – Hebe dein Online-Marketing aufs nächste Level!

Die Conversion und Traffic Konferenz, kurz „Contra“, steht wieder in den Startlöchern. Vom 24. bis 25. Mai 2023 kommen in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf zahlreiche Experten aus dem Online-Marketing zusammen und teilen handfestes Praxiswissen. Drei Bühnen, über 30 Speaker und eine Mission: Exzellentes Marketing für mehr Umsatz. Das sollte man nicht verpassen!

Köln, 27.02.2023 – Im Mai 2023 schaut die Online-Marketing-Welt nach Düsseldorf. Dort treffen Unternehmer aufeinander, diskutieren über innovative Ideen und lassen sich voneinander inspirieren. Hier lernen die Zuschauer, wie sie ihr eigenes Business bekannt machen und Kunden von ihrer Produktwelt überzeugen. Dabei bleibt das Event nicht in der Theorie. Nein, es warten erprobte Methoden und erfolgreiches Wissen aus der Praxis auf die Teilnehmer.

14 Events in einem – Das sind die Themen der Contra 2023

Auf die Teilnehmer wartet ein umfangreiches Themenspektrum: Gestartet wird bei E-Mail und Social Media Marketing bis hin zu Influencer und Affiliate Marketing. Wie der Eventtitel verspricht, wird auch die Conversion Optimierung eine große Rolle spielen. Außerdem diskutieren die Experten klassische Online-Marketing Themen wie PPC, Storytelling oder Funnel Design. Moderne Trends wie Branding und Positionierung oder auch Amazon FBA, Verkaufspsychologie, Chatbots und Podcast bestimmen ebenfalls die Vorträge auf den Bühnen.

Experten verraten ihre Geheimtipps

Die erste Contra fand mit gerade einmal 170 Zuschauern statt, heute sind es mehrere Tausend, die jährlich gespannt den Vorträgen der Speaker lauschen. Nächstes Jahr wird es vier Bühnen geben – eine Mainstage, eine Expo-Stage sowie zwei Masterclass-Bühnen. Experten wie Felix Thönnessen oder Dawid Przybylski sind bereits feste Größen, auch Meta-Group Director Kai Herzberger oder Patrick Wind werden ihre Vorträge zum Besten geben. Am exklusiven Messetag können die Besucher durch die über 40 Aussteller stöbern und die Gesichter hinter den Unternehmen kennenlernen, die die besten Marketingstrategien bereits anwenden. Hier gibt es tiefere Einblicke in die Strukturen der Businesses und sicherlich den ein oder anderen Anwendungstipp für die Besucher. Bei der Networking-Party können die Kontakte dann vertieft werden und sich in entspannter Atmosphäre weiter kennengelernt werden.

Publikums-Voting für den Tiger Award 2023

Jedes Jahr wird am Ende der Veranstaltung der Tiger Award feierlich übergeben. Das Publikum stimmt hier im Vorfeld ab, welche Online-Marketer und Unternehmer die Auszeichnung verdient haben und durch besonderes Talent hervorgestochen sind. Der Tiger Award wird in verschiedenen Kategorien wie Business Bestseller, Local Hero oder auch Digital Diversity verliehen.

Über die Contra:

Hinter dem Event stehen die Veranstalter Christoph J. F. Schreiber und Thomas Klußmann mit der Digital Beat GmbH. Die zwei Unternehmer blicken mit der Contra inzwischen auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurück: Nach der Premiere 2011 ist das Event beständig gewachsen und wurde jedes Jahr um spannende neue Programmpunkte ergänzt. Nähere Infos zur Contra 2023 sind hier zu finden: https://www.die-contra.de/

Pressekontakt:

Chiara Poll

Projektmanagerin der Contra

chiara@digitalbeat.de

Wir zeigen dir unser erprobtes Praxiswissen auf unseren Events, Seminaren, Online Kursen und Coachings, damit du noch erfolgreicher wirst!

Kontakt

Digital Beat

Chiara Poll

Hansaring 97

50670 Köln

017684914427

chiara@digitalbeat.de

https://www.die-contra.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.