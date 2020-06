Die Desinfektionssäule “CleaningStation” – ästhetisch ansprechende Desinfektionslösung für Wartebereich in Arztpraxis

Die kostengünstige und ästhetisch ansprechende All-in-One Desinfektionslösung, für platzsparende und umweltfreundliche Desinfektion und Hygiene – eine smarte Art, Oberflächen und Hände zu desinfizieren und zu reinigen

Bochum, Ruhrgebiet, im Mai 2020

Eine Vereinigung aus eigentlich drei unhandlichen Bestandteilen, vereint die CleaningStation in einer formschönen Leichtigkeit. Der Handelsvertreter Act Support ist der Meinung, dass nicht immer nur die komplizierten Dinge auch eine optimale Lösung bringen. Den Beweis erbringt eindeutig die All-in-One Desinfektionsslösung “CleaningStation”. Der elegante Spender für Desinfektionstücher bildet das Ergebnis aus Spendereinheit und einfacher Entsorgung. Die zur leichteren Entnehmbarkeit gestanzten und in einer alkoholfreien Desinfektionslösung getränkten Tücher sind 100% aus Zellulose und somit biologisch abbaubar. Die Desinfektionstücher sind durch die auf einer speziellen Formel basierenden Desinfektionslösung besonders schonend zur Haut und empfindlichen Oberflächen, wie z. B. Displays von medizinischen Geräten. Nach der Benutzung eines Tuches wird dieses vom Benutzer ganz einfach im integrierten Abfalleimer entsorgt. Der Desinfektions-Tower wird von oben mit den hygienisch eingeschweißten Reinigungstüchern befüllt. Die Handhabung zum Befüllen des Spenders oder Ausleeren des Behälters ist kinderleicht und spart somit Zeit und Kosten.

Hier ein Zitat: “Mein Name ist Jan Sasse, Handelsvertreter der Desinfektionssäule “CleaningStation” und den dazugehörigen Desinfektionstüchern. Unseren Kunden bieten wir diese Alternative zur handelsüblichen Reinigung und Desinfektion mit unhandlichen Sprühflaschen und Papiertüchern gerne an. Wir sind begeistert von dieser platzsparenden und durch das Edelstahldesign äußerst hochwertigen Lösung. Wir freuen uns, dieses 2-in-1-Desinfektionssystem unseren Kunden anbieten zu dürfen.

Unsere Kunden sind vor allem dann überzeugt, wenn wir ihnen die Desinfektionssäule vorstellen und erklären, dass die Tücher besonders mild zu Oberflächen und ihren Händen sind. Nach einem kurzen Test kann ich oftmals in ein erstauntes Gesicht blicken und bekomme schnell zu hören: “Oh das riecht aber gut, leicht zitronig.” Für mich ist die Desinfektionssäule “CleaningStation” ein Top-Produkt, welches Ästhetik und Kosten/Nutzen in sich vereint.”

Vorteile der Desinfektionssäule “CleaningStation”:

– einzeln entnehmbare, auf Wasser basierende Desinfektionstücher

– alkohol-, aldehyd-, lösemittel- & QAV-frei

– bakterizid, levurozid, fungizid, sporizid, viruzid

– Tränkflüssigkeit zertifiziert nach EN 1500

– Tränkflüssigkeit zertifiziert nach EN 13697

– gelistet VAH / DGHM, IHO Veruzidie Liste

– freistehendes, elegantes und ästhetisch ansprechendes Spendersystem

– mit integrierter Entsorgungseinheit

– kein Sondermüll, Tücher können nach Gebrauch ganz einfach mit dem Papiermüll entsorgt werden

– schnelle und einfache Reinigung & Desinfektion möglich

Die Vorteile im Praxisbetrieb formuliert Dr. Darius Alamouti, Facharzt für Dermatologie und Venerologie in Bochum, wie folgt:

“Ich leite die PraxisClinic Alamouti – Aesthetic & Skin. Als ich von der Desinfektionssäule der Firma Act Support erfahren habe, war ich sehr begeistert. Als Arzt bin ich verantwortlich für die Hygiene in meiner Praxis und möchte auch in diesem Bereich meinen hohen Standard halten und natürlich gewissenhaft mit dem Thema Hygiene umgehen. Da mit den keimtötenden Feuchttüchern eine Handdesinfektion durchgeführt und der Arbeitsplatz desinfiziert werden können, ist die Vereinigung von Hygiene und Funktionalität perfekt. Nicht zu vergessen , das Aussehen dieser Edelstahl-Säule. So schön hatte ich bisher noch keine Abfalleimer gesehen.

Meine Patienten nutzen die Desinfektionssäule “CleaningStation” beim Betreten der Praxis noch bevor sie mit der Rezeption in Kontakt treten, dann im Wartebereich, wenn sie ein Kalt- oder Heißgetränk “ziehen”. Die Mitarbeiter sind ebenso begeistert, da sie schnell z. B. den Rezeptionsbereich und auch andere Möbel und Geräte desinfizieren können, ohne erst lang und umständlich eine Desinfektionslösung zubereiten zu müssen. So kann die Ansteckungsgefahr in meiner Klinik und Praxis einfach und effizient minimiert werden.”

Weitere Informationen finden Sie unter unter https://www.DisinfectTower.eu?tid=god01

Ihre Ansprechpartner im Unternehmen:

Act Support GmbH

Patricia Andrew

Geschäftsführerin

Telefon: 0234/53992490

Adresse:

Vierhausstraße 92,

44807 Bochum

E-Mail: patricia@act-support.eu

Internet: https://www.act-support.eu?tid=god02

Versendung über/Agentur: GoogleOnlineDominator Uwe Hiltmann

109 Pantbach Road CF14 1TX Cardiff

+49-160-98946921

god@GoogleOnlineDominator.com

www.GoogleOnlineDominator.com

Über Act Support GmbH

Seit vielen Jahren vertreibt die Firma ACT Support GmbH die All-in-One Reinigungslösung, die ästhetisch ansprechende Desinfektionssäule “Cleaning Station”. Daher kennt das Gesundheitsunternehmen die Ansprüche und Bedürfnisse seiner Kunden in Sachen Reinigung und Desinfektion und verfügt über fundierte Hygiene-Kenntnisse im Bereich Bewegung und Sport.

Zu den Kunden zählen Arztpraxen, Apotheken, Reha-Zentren, Gesundheitsstudios, Physiotherapiepraxen, internationale Fitnessstudios, Pflegeheime, pharmazeutische Unternehmen, Labors, Lebensmittelbetriebe und Sonnenstudios. Neu dazugekommen sind moderne und hygienebewusste Großraumbüros und Co-Working Areas sowie in Zeiten von Corona auch große Einzelhandelsgeschäfte mit hohem Kundenaufkommen.

Kontakt

Act Support GmbH

Patricia Andrew

Vierhausstraße 92

44807 Bochum

0234/53992490

patricia@act-support.eu

http://www.biz-tv.net/cleaningstation02

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.