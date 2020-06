Die erfolgreiche Stellenanzeige

Tipps zur direkten Umsetzung im Video

Fast jede Praxis macht immer wieder die gleichen Fehler in ihren Stellenanzeigen. Dabei ist es so einfach sich von den Mitbewerbern/innen abzuheben. Wie sieht Ihre Stellenanzeige für die Arzt-/Zahnarztpraxis aus? Sicher, dass sich Ihre Stellenanzeige von den anderen abhebt? Alleinstellungsmerkmal? Mehrwert? Aufmerksamkeit? An alles gedacht? Super. Es gibt aber noch sehr viele weitere Erfolgsfaktoren.

Wie ist eine funktionierende Stellenanzeige aufgebaut, damit Sie mehr qualifizierte Bewerbungen von Ihren Wunschmitarbeitern/innen erhalten?! Profitieren Sie von den direkt umsetzbaren Erfolgstipps unseres Geschäftsführers Frederic Feldmann und heben sich mit Ihrer kommenden Stellenanzeige von den Mitbewerbern ab. Freuen Sie sich auf diesen Wettbewerbsvorteil.

Dieses Online-Video ist für Sie mit viel Content aufgebaut und wird Sie sofort weiterbringen.

Die Deutsche Fortbildungsakademie Heilwesen® bietet Praxisinhabern/innen, Assistenten/innen und Praxismitarbeitern/innen aus Arzt- und Zahnarztpraxen hochwertige Fachkurse mit IHK Lehrgangszertifikat und praxisnahe Workshops mit erfahrenen Referenten/innen in den Bereichen Abrechnung, Organisation, Betriebswirtschaft, Kommunikation, u.v.m.. Die Fortbildungen sind von der MWSt. befreit.

