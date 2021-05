Die europäische Eventindustrie trifft sich in Allseated exVo

FORWARD TOGETHER 2021 EUROPE hat die Branche zum Netzwerken zusammengebracht

Allseated realisiert zufällige Begegnung durch Mobilität mit Avataren in digitalen Zwillingen von physischen Locations über europäische Grenzen hinweg. Die eigene Eventplattform exVo schafft emotionale Erlebnisse, indem Besprechungsmethoden aus der Live-Veranstaltungswelt in die virtuelle Welt adaptiert werden.

Am Donnerstag, dem 22. April, hat Allseated erfolgreich das Branchenevent FORWARD TOGETHER 2021 EUROPE mit zahlreichen Partnern und den Verbänden der europäischen Veranstaltungswirtschaft, sowie namhaften Speakern und über 700 Besuchern durchgeführt. Das rein virtuelle Event war geprägt durch das gewählte Eventformat. In Open Space Sessions gaben Vertreter der teilnehmenden Partnerverbände und Organisationen Impulse, um diese dann wiederum in zufälligen Gruppenkonstellationen mit den Teilnehmern zu diskutieren. Begegnungen in realistischen digitalen Location-Zwillingen vom Trafo Baden, Areal Böhler by Broich Catering und Kraftwerk Rottweil by trendfactory und echte Event-Emotion brachten die europäische Live-Event-Branche auf der virtuellen Plattform Allseated exVo wieder zusammen.

Networking und Austausch durch Open Space Sessions fördern

Über 700 Avatare aus verschiedenen Ländern trafen sich am Nachmittag des 22. April in exVo. Sabine Reise, Managing Director Allseated Europe, und Sandy Hammer, Gründerin und CMO Allseated, eröffneten auf der Main Stage im Areal Böhler die Veranstaltung und leiteten in das Thema hybride Events ein. In allen Bereichen der Partnerlocations startete das offene Networking durch zufällige Begegnungen. Kaum waren die Open Space Sessions eröffnet, strömten die Avatare in die UNCONFERENCE-Bereiche im Areal Böhler und Trafo Baden um sich mit namhaften Thought-Leadern über die Themen Nachhaltigkeit, Emotionen und die Verbindung von Live & Virtuell bei hybriden Veranstaltungen auszutauschen und den Erfahrungen der Experten zu lauschen. OPEN SPACE SESSIONS sind offene Besprechungsmethoden die Allseated erstmals aus der physischen Veranstaltungswelt in die virtuelle Welt gebracht hat. So gelang es die gewohnte Fokussierung auf formelle Vorträge zu reduzieren und stattdessen ungezwungene Begegnungen zu fördern.

Virtuelles Event-Feeling mit Wow-Effekt

Das FORWARD TOGETHER 2021 EUROPE schloss mit einer After Party im Kraftwerk Rottweil ab. Unzählige liebevoll geplante Details, darunter eine Cocktail-Bar, Show Cooking von Berlin Cuisine, eine Dundu Show, Simon Pierro als IPad-Künstler und ein Escape-Room luden die Gäste zum Verweilen ein. Das Event sorgte so nicht nur spielerisch für Interaktion und Diskussionen zu Zukunftsthemen, die die Eventbranche bewegen, sondern begeisterte die virtuellen Besucher durch Entertainment, Emotionen und Networking auf höchstem Niveau.

Allseated exVo vereinte Live-Event-Elemente und Erlebnisse mit dem immersiven Gefühl der Gaming-Technologie und brachte so bevorzugte Networking-Methoden aus der Live-Erfahrung mit der 3D-Avatar-Gaming-Welt zusammen.

Link zum Aftervideo des FORWARD TOGETHER 2021 EUROPE: https://www.youtube.com/watch?v=HrAPRIPDNvs

Über Allseated

Allseated revolutioniert durch cloudbasierte Eventplanung die Zusammenarbeit zwischen Location, Dienstleister, Planer und Veranstalter. Virtuelle Site-Inspections und die Zusammenarbeit auf einer Plattform sparen Ressourcen und schaffen Synergien in der Eventplanung. Online-Meetings können direkt in der Location durchgeführt und die Veranstaltungsräume virtuell begangen, individuell mit Bestuhlungsvarianten ausgestattet und virtuell über Allseated verkauft werden. Mit Allseated exVo können seit Neuestem sogar virtuelle Events im digitalen Zwilling der Location stattfinden. Im amerikanischen Markt ist Allseated bereits eine etablierte Plattform mit über 250.000 maßstabsgetreuen Grundrissen und einer Community von 100.000 Nutzern und mehr als 30.000 gelisteten Locations.

