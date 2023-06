Bessere Dienstleistung durch regelmäßige Fortbildung

Der Immobilienbereich ist sehr komplex und es gibt eine Vielzahl an Vorschriften und Gesetzen, die eingehalten werden müssen. Als Immobilienmakler hat man außerdem eine hohe Verantwortung gegenüber seinen Kunden und der Gesellschaft. Aus diesem Grund gibt es in Deutschland eine gesetzliche Fortbildungspflicht für Immobilienmakler. Diese Pflicht soll sicherstellen, dass Immobilienmakler stets über aktuelle Rechtsprechungen und Entwicklungen im Bereich Immobilien informiert sind. Doch was bedeutet diese Pflicht für Immobilienmakler und wie erfüllen wir als Immobilienmakler in Nürnberg diese Anforderung?

Die Fortbildungspflicht für Immobilienmakler ist im § 34c Absatz 2a der Gewerbeordnung geregelt. Demnach müssen Immobilienmakler innerhalb von drei Jahren mindestens 20 Stunden an Fortbildungen nachweisen. Diese Fortbildungen müssen inhaltlich geeignet sein, um die fachlichen Kenntnisse des Maklers im Bereich Immobilien zu vertiefen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Präsenzveranstaltungen, Online-Seminare oder Selbstlernphasen handelt.

Die Fortbildungspflicht hat mehrere wichtige Ziele. Erstens soll sie sicherstellen, dass Maklerinnen und Makler über fundiertes Fachwissen verfügen, um ihre Kunden kompetent beraten zu können. Der Immobilienmarkt ist komplex und unterliegt ständigen Veränderungen, daher ist es wichtig, auf dem neuesten Stand zu bleiben und sich mit aktuellen Trends, rechtlichen Bestimmungen und anderen relevanten Themen auseinanderzusetzen.

Zweitens soll die Fortbildungspflicht dazu beitragen, Missstände im Immobilienmarkt zu bekämpfen und den Ruf der Branche zu verbessern. Durch regelmäßige Weiterbildung werden die Standards und die Professionalität der Immobilienmakler erhöht, was letztendlich das Vertrauen der Kunden stärkt.

Als Immobilienmakler ist es daher unabdingbar, stets auf dem neuesten Stand zu sein und sich fortzubilden. Nur so können wir sicherstellen, dass wir unsere Kunden bestmöglich beraten und ihnen alle notwendigen Informationen liefern können. Denn wer nicht auf dem neuesten Stand ist, läuft Gefahr, Fehler zu machen oder wichtige Entwicklungen zu übersehen. Das kann nicht nur rechtliche Konsequenzen haben, sondern auch das Vertrauen unserer Kunden beeinträchtigen. Eine professionelle und umfassende Beratung setzt voraus, dass wir als Immobilienmakler über alle relevanten Informationen verfügen und diese kompetent an unsere Kunden weitergeben können. Dabei geht es nicht nur um fachliche Kenntnisse im Bereich Immobilien. Auch Soft Skills, wie zum Beispiel Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten, sind für Immobilienmakler von großer Bedeutung. Nur wer sich ständig weiterbildet, kann diese Fähigkeiten verbessern und seine Immobilienmakler Dienstleistung kontinuierlich optimieren.

Als Immobilienmakler in Nürnberg nehmen wir die Fortbildungspflicht sehr ernst. Wir sehen es als unsere Verantwortung an, unseren Kunden stets auf dem neuesten Stand zu begegnen und eine qualitativ hochwertige Dienstleistung zu erbringen. Aus diesem Grund nehmen wir regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil. Dabei legen wir Wert darauf, dass die Fortbildungen inhaltlich anspruchsvoll und praxisnah sind, sodass wir unser Wissen direkt in der täglichen Arbeit anwenden können.

Die Fortbildungspflicht für Immobilienmakler ist ein also ein wichtiger Aspekt, der sicherstellt, dass Maklerinnen und Makler über aktuelles Wissen und Kompetenzen verfügen, um ihren Beruf professionell ausüben zu können. Die Fortbildungspflicht ist deswegen in vielen Ländern gesetzlich vorgeschrieben und dient dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Fortbildungspflicht für Immobilienmakler eine sinnvolle Maßnahme ist, um die Qualität der Dienstleistung in der Immobilienbranche zu erhöhen. Der Immobilienbereich ist sehr komplex und es gibt viele Vorschriften und Gesetze, die eingehalten werden müssen. Eine ständige Weiterbildung ist daher unabdingbar, um als Immobilienmakler erfolgreich zu sein und seinen Kunden eine kompetente Beratung bieten zu können. Wer sich kontinuierlich weiterbildet, ist in der Lage, seine Dienstleistung stetig zu verbessern und sich als vertrauenswürdiger Partner in der Immobilienbranche zu etablieren.

Herr Dipl.-Ing.(FH) Christian Reinhart verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und mehr als 10 Jahre Erfahrung als Immobilienmakler in der Metropolregion Nürnberg. Die Metropolregion Nürnberg ist ein fester Begriff und umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen. Alle drei Städte grenzen fast unmittelbar aneinander.

Als ausgebildeter Bauingenieur verfügt er über viel Erfahrung in der Planung und Ausführung von Wohnimmobilien. Die Kunden seine Maklerbüros profitieren in vielerlei Hinsicht davon. Dieser Hintergrund macht ihn für die Beurteilung und Bewertung von Immobilien oder über Renovierungsarbeiten zum absoluten Profi im Maklerbereich.

Das Team um Christian Reinhart besteht aus mehreren Immobilienmaklern und freiberuflichen Mitarbeitern, die nach Bedarf eingesetzt werden. Das Credo jedes Mitarbeiters ist es, viel Zeit für die Kunden zu haben und der Kommunikation mit ihnen oberste Priorität einzuräumen. Fairness in den Geschäftsprozessen für alle Beteiligten ist fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Damit wird nicht nur geworben, dies wird täglich auch gelebt: „Ihr fairer Makler“ eben.

In der Regel erreichen die Kunden ohne Umweg die Mitarbeiter und Christian Reinhart direkt telefonisch. Die Kommunikationswege innerhalb des Büros sind kurz. Binnen weniger Stunden reagiert das Büro auf Anrufe, Mails oder über seine Social Media Plattformen.

Der Schwerpunkt des Büros liegt bei Wohnimmobilien. Bei der Vermietung und dem Verkauf von Wohnhäusern. Das Spezialgebiet ist der Verkauf von Mehrfamilienhäusern. Dies bestätigen unzählige erfolgreich durchgeführte Verkäufe und Vermietungen von Wohnungen und Häusern in der Metropolregion. Hier erfahren Sie mehr: www.immobilienmakler-nbg.de

