Die fruitonBox für gesundes Essen, Naschen und Schenken

Neues Angebot von fruiton: Obst, Gemüse und Snacks bequem im Onlineshop bestellen und zu Hause genießen

Köln, im April 2021. Mit dem Obstkorb hat fruiton eine Ikone für Gesundheit am Arbeitsplatz geschaffen. Seit 2005 liefert das Unternehmen frisches Obst und Gemüse bundesweit an die Arbeitsplätze vieler Unternehmen. Dieses Wohlbefinden bieten die Frische-Logistiker jetzt bundesweit für Privatkunden. Die fruitonBox kann bequem online bestellt werden – für den eigenen Verzehr oder als Präsent. Die BioBox ist das Highlight. Sie bietet Obst und Gemüse in Bioqualität, das immer aus Europa, meistens aus Deutschland, und so oft wie möglich aus der Region stammt – bisher einzigartig in deutschen Landen.

Gesunde Ernährung kombiniert mit Spaß und Komfort: die fruitonBox im Onlineshop

Online shoppen: Die Pandemie macht den Trend auch im Bereich Lebensmittel zur Gewohnheit. Die Deutschen geben ihre Zurückhaltung auf und bestellen immer öfter Äpfel und Co im Netz. fruiton nahm den Impuls bereits im April 2020 auf und lieferte in private Haushalte. Eine Erfolgsgeschichte, die man jetzt im April 2021 mit dem Shop www.fruitonbox.de konsequent weiterentwickelt.

Was unterscheidet die fruitonBox von herkömmlichen Lieferservices für Food? “In jeder Hinsicht die Qualität”, sagt Sheila Röbkes, Geschäftsführerin von fruiton. “Wir beziehen Obst und Gemüse direkt vom Großhandel. Damit garantieren wir perfekte Reife und Hygiene. Dazu kombinieren wir Kreativität und Nachhaltigkeit.”

Die Analyse der Kundenwünsche hat gezeigt, dass die Menschen heute mehr wollen als nur frische Vitamine. Sie suchen nach Produkten, die zu ihrem persönlichen Lifestyle passen. Darum bietet fruiton die fruitonBox in drei Kategorien als BioBox, IdeenBox und DeineBox.

Diese BioBox ist einzigartig: Sie bietet biologisch angebaute Produkte aus Europa, Deutschland oder der Region

Bioprodukte schmecken noch besser, wenn sie auf kurzem Weg in die heimische Küche kommen. fruiton setzt diesen Wunsch der Privatkunden mit der BioBox konsequent um. Die Kunden wählen zwischen drei Größen, die optimal zum persönlichen Verbrauch passen. Die BioBox ist wahlweise gefüllt mit 100 % Obst, 100 % Gemüse oder einem Mix.

Die IdeenBox zeigt Emotion

Nähe zeigen auf Distanz: Die IdeenBox ist die ideale Aufmerksamkeit. Man gratuliert zu einem besonderen Anlass und sagt einfach “Danke” oder wünscht “gute Besserung”. fruiton hat für jede Gefühlslage und Situation die passende IdeenBox kreiert. Zu Obst und Gemüse gesellen sich köstliche Snacks, die es nicht überall im Handel gibt. Dann einfach noch einen persönlichen Gruß dazu und schon ist das individuelle Geschenk auf dem Weg.

DeineBox: ganz nach persönlichen Wünschen konfiguriert

Süß, sauer oder lustig? Der eigene Geschmack zählt! Dafür hat fruiton DeineBox entwickelt. Der Name ist Programm: In die Box kommt, was gefällt. Verbraucher wählen individuell den Inhalt für DeineBox aus dem großen Angebot an Obst, Gemüse und Snacks. DeineBox, die ganz persönliche Kreation, lässt sich ebenfalls mit einem persönlichen Gruß kombinieren und macht Freude als Präsent.

Die Feinkostabteilung für zu Hause: www.fruitonbox.de ist ein top-moderner Onlineshop

Die Besucher von www.fruitonbox.de schlendern virtuell durch das Angebot und bestücken den Warenkorb. Im Abo oder als einmaliger Genuss lassen sich die drei Kategorien der fruitonBox bestellen und sicher bezahlen. Geliefert wird versandkostenfrei, klimaneutral und im recycelbaren Karton. Innerhalb von 2 bis 3 Werktagen kommt die fruitonBox beim Kunden oder dem Wunschempfänger an.

Hygienisch und sauber – fruiton bezieht Obst und Gemüse direkt vom Großmarkt und liefert die fruitonBox an die Haustür

In Zeiten von COVID-19 sind Verbraucher sensibilisiert für Hygiene, Sauberkeit und die Gefahr von Ansteckung. Man hält beim Einkauf ausreichend Abstand und meidet im Supermarkt Waren, die von anderen vielleicht schon häufiger angefasst wurden. Immer mehr verzichten auf den Einkauf vor Ort und bestellen online. “Darauf haben wir uns eingestellt. Privatkunden profitieren jetzt von unserer Logistik-Kompetenz”, erklärt Sheila Röbkes. Die Geschäftsführerin hatte mit ihrem Team bereits für den Büroservice höchste Standards für Sauberkeit und Hygiene entwickelt. Mit dieser Haltung wickelt fruiton jetzt auch das Privatkundengeschäft ab. Die Ware, vom Großhandel bezogen, wird bei fruiton direkt von geschultem Personal in Recyclingkartons arrangiert und verpackt.

Kontaktlos und klimaneutral – UPS bringt das Obst- oder Gemüsepaket innerhalb von 2 bis 3 Werktagen nach Hause

Während ein Vorrat an Grundnahrungsmitteln meist im Haus ist, fehlt es an frischen Produkten für die gesunde Lebensführung. Da immer noch jeder Schritt vor die Tür vermieden werden sollte, ist der Lieferdienst die ideale Lösung. Er versorgt kontaktlos und zudem klimaneutral. fruiton hat sich hier für UPS entschieden. “Für die kleinteilige Versorgung unserer Privatkunden haben wir mit UPS einen zuverlässigen Partner gefunden”, erklärt Geschäftsleiter Mario Dutenstädter.

PRESSEKONTAKT

fruiton GmbH

Mario Dutenstädter

Geschäftsleiter und Ansprechpartner für Presse und Öffentlichkeit

Industriestraße 16

50735 Köln

Telefon: 0221 65078630

E-Mail: info@fruiton.de

Web: www.fruiton.de

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne. Und bitte senden Sie uns Belege Ihrer Veröffentlichungen zu. Herzlichen Dank.

Die fruiton GmbH liefert Obst an den Arbeitsplatz im gesamten Bundesgebiet. Der Kunde profitiert vom Direktvertrieb durch fruiton: Die Produkte werden bei regionalen Erzeugern bezogen, wunschgemäß arrangiert und auf kürzestem Weg ausgeliefert. Als Extras ergänzen “Logo-Früchte” und ein gesundheitsförderndes “Smoothie-Bike” die Palette. Obst gehört an den Arbeitsplatz – diese Auffassung macht fruiton auch im Ausland zum gefragten Partner der Wirtschaft. fruiton bietet diese Vorteile: Es gibt einen gesunden Ausgleich zum konventionellen Kantinenessen oder zur Selbstversorgung, die gesundheitsfördernde Maßnahme ist steuerlich wirksam, Angestellte wie Kunden fühlen sich wertgeschätzt. Obst- und Gemüsekorb entsprechen einer modernen Ernährung im Stil von “Snackification”. Im März 2020 entwickelte fruiton den B2C-Bereich und liefert seitdem Obst sowie Gemüse per Paketservice bundesweit an private Haushalte. Zur besseren Abgrenzung bringt fruiton im April 2021 die fruitonBox für Privatkunden auf den Markt. Das Angebot umfasst drei Kategorien: BioBox, IdeenBox und DeineBox. Die Verbraucher können für den eigenen Bedarf wählen oder die fruitonBox als Geschenk versenden lassen.

Seit Januar 2021 trägt der Obstkorb die Auszeichnung “komplett klimaneutral”. In Kooperation mit ClimatePartner wurden sämtliche CO2-Werte der Prozesskette ermittelt. Die CO2-Emissionen kompensiert fruiton jetzt passgenau und unterstützt “Plastic Bank”. Das Projekt schützt die Ozeane vor Plastikmüll.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.