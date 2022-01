Die ganze Welt der gesundheitlichen Weiterbildung – an jedem Ort, zu jeder Zeit

Die GesundCoachTV Premium-FLAT – Aktuell bereits mehr als 300 spannende, inspirierende, mutmachende, faszinierende und mitreißende Interviews! (inkl. zahlreicher Heilungsberichte (ehemaliger) Patienten.

Die GesundCoachTV Premium-FLAT feiert 1 Jahr und deswegen gibt es jetzt eine einmalige Sonderaktion.

Für wen?

Die GesundCoachTV Premium-FLAT ist für alle, die sich für alternative Heilmethoden, ganzheitliche Gesundheit, Naturheilverfahren, Ursachenbehandlung, (Selbst)Heilung, Bewusstsein, Spiritualität und mehr interessieren. Also für Patienten ebenso wie für Ärzte, Heilpraktiker und Therapeuten.

Worum geht es?

In der GesundCoachTV Premium-FLAT erwarten Sie aktuell schon 10 Online-Kongresse mit mehr als 300 tiefgründigen Interviews und Expertengesprächen mit ganzheitlichen (Natur)Ärzten, Medizinern, Professoren, Heilpraktikern, unabhängigen Gesundheitsforschern, ehemaligen Patienten und weiteren Experten im Bereich ganzheitlicher Gesundheit, alternative Heilmethoden, Spiritualität, Bewusstsein, (Selbst)Heilung und mehr.

Die aktuellen Themen in der GesundCoachTV Premium-FLAT:

-Schwangerschaft und Geburt

-Der große Kindergesundheit-Online-Kongress

-„Selbstheilung ist machbar“ Online-Kongresse 2019, 2020 + 2021

-Der große Schlafkongress

-„Als Selbstversorger gesund und sicher durch jede Krise“ Online-Kongress

-„Geheilt durch den ZeitenWandel“ Online-Kongress 2020

-Bonus: „Energie-Heilungs-Kongress“ von Dr. med. Rudolf Bolzius

Die GesundCoachTV Premium-FLAT wird erweitert. In diesem Jahr hat Alexander der GesundCoach 4 – 5 neue Gesundheits-Online-Kongresse geplant.

Diese Themen stehen bereits fest:

-Der große Atem-Kongress

-Cannabis als Medizin

-Hilfe für pflegende Angehörige

Außerdem sind weitere Kooperationen mit anderen Kongress-Veranstaltern in Planung, so dass noch in diesem Jahr 1.000+ Experten-Interviews in der GesundCoachTV Premium-FLAT bereitstehen sollten.

Zum 1-jährigen Jubiläum gibt es nur am 22.01.2022 den Jahreszugang für nur 20,22 EUR im 1. Jahr.

Jetzt hier eintragen und am 22.01.2022 den Zugang zum einmaligen Vorzugspreis sichern:

https://gesundcoach.tv/eintragung-premium-flat-einmalige-aktion-2022

Alexander – der GesundCoach ist unabhängiger Bewusstseins- und Gesundheitsforscher seit 1979 und hilft Menschen dabei bewusster, gesünder, glücklicher und länger zu leben.

Firmenkontakt

Alexander – der GesundCoach

Sascha Heinzlmeier

La Rambla 13-1

07003 Palma de Mallorca

004982160080770

presse@gesundcoach.tv

https://gesundcoach.tv/

