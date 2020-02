Die Gewinner der Historic Hotels of Europe Awards 2020

Zum siebten Mal in Folge haben die Historic Hotels of Europe (HHE) die Gewinner ihrer prestigeträchtigen jährlichen Preisverleihung bekannt gegeben.

In diesem Jahr werden historische Hotels auf dem ganzen Kontinent geehrt und die Preise gehen an Hotels, die einzigartige, hochwertige und tiefgreifende kulturelle Erfahrungen bieten.

Die Stimmen wurden von Reisenden und Hotelliebhabern abgegeben, von denen fast 90% in den Hotels selbst übernachtet haben (der Rest der Befragten hat vor, dies zu tun).

Die Preisträger wurden am Montag, dem 24. Februar, im Hotel Stefanie – dem ältesten Hotel Wiens – während eines Galadinners bekannt gegeben.

Die Veranstaltung fiel auch mit dem vierten Hotelier-Treffen zusammen – ein inspirierendes Treffen für die Mitglieder von HHE zum Erfahrungsaustausch mit Kollegen aus anderen Ländern und zur Teilnahme an Vorträgen von Experten über interessante Trends in der Hotelbranche.

“Dies ist bei weitem meine Lieblingszeit des Jahres – die Auszeichnung der besten historischen Hotels Europas”, sagt der Vorsitzende von Historic Hotels of Europe, Ken Healy. “Von einmalig erhaltenen Schlössern bis hin zu romantischen Kuraufenthalten ist dies unsere Chance, jene einzigartigen Orte zu krönen, die bei den Gästen einen echten Eindruck hinterlassen haben. Diese wohlverdienten Gewinner und Finalisten bewahren eine reiche Geschichte, erzählen gefühlvolle Geschichten und bieten perfekte Gastfreundschaft auf ihre ganz eigene Art und Weise – und ich denke, das verdient es, gefeiert zu werden”.

Die Gewinner in den 8 Award-Kategorien sind die folgenden:

Historic Hotel Castle Award 2020

-Gewinner: Castello di Gargonza, Italien

-Silber: Chateau Liblice, Tschechische Republik

-Bronze: Roch Castle, Wales

City Historic Hotel Award 2020

-Gewinner: Hotel Stefanie, Österreich

-Silber: Hotel Restaurant Schwarzer Bock, Deutschland

-Bronze: Hotel Flanders, Belgien

Historic Hotel Countryside Award 2020

-Gewinner: Renvyle House, Irland

-Silber: L´Unicorno, Italien

-Bronze: Hotel Alte Goste, Italien

Historic Hotel Gourmet Award 2020

-Gewinner: Hotel Aigialos, Griechenland

-Silber: Dalen Hotel in Dalen, Norwegen

-Bronze: Avli Lounge Apartment, Griechenland

Historic Hotel Spa Award 2020

-Gewinner: Rübezahl-Marienbad Hotel & Spa, Tschechische Republik

-Silber: Hotel Royal Palace, Slowakei

-Bronze: No.1 Pery Square Hotel & Spa, Irland

Historic Hotel Wedding Experience 2020

-Gewinner: Sierakow Manor, Polen

-Silber: Hotel Restaurant Schloss Wartegg, Schweiz

-Bronze: Ghan House, Irland

Best Historic Hotel With “A Story to Tell” 2020

-Gewinner: Antiq Palace, Slowenien

-Silber: Kyrimai Hotel, Griechenland

-Gold: Hotel Falken, Schweiz

Most Romantic Historic Hotel 2020

-Gewinner: Kasteel Sterkenburg, Niederlande

-Silber: Villa Astra, Kroatien

-Gold: Relais Antico Monastero San Biagio, Italien

Alle Gewinner und Finalisten 2020 finden Sie auf der Webseite der Historic Hotels of Europe Awards: https://www.historichotelsofeurope.com/award.html

Historic Hotels of Europe ist eine exklusive Sammlung einzigartiger unabhängiger Hotels, Schlösser, Paläste, Landhäuser und anderer Häuser von historischer Bedeutung in Europa.

Jedes Mitglied innerhalb der Vereinigung wurde aufgrund seiner historischen Authentizität, seiner außergewöhnlichen Qualität und seiner einzigartigen Geschichte handverlesen. Egal, ob Sie wie ein König oder eine Königin in einem Schloss aus dem 16. Jahrhundert oder in einem Heilbad im Mittelmeer leben, das Ziel ist es, den Gästen das “Besondere” zu bieten – ein unvergessliches Erlebnis, das die Erwartungen bei weitem übertrifft.

Wir sehen uns als Hüter des Erbes – wir schätzen jedes Anwesen als einen historischen Schatz innerhalb seiner Nation. Mit Ihrer Unterstützung und Ihrem Engagement setzen wir uns dafür ein, jedes Gut zu erhalten und zu verbessern – und seine Geschichte lebendig zu halten.

Firmenkontakt

Historic Hotels of Europe

Claudia Buscher

Unit 53, The Cubes, Beacon South Quarter, Sandyford 53

D18VE83 Dublin

+39 0322 7214

info@historichotelsofeurope.com

https://www.historichotelsofeurope.com

Pressekontakt

Historic Hotels of Europe

Claudia Buscher

Via Borsieri 8

28832 Belgirate

+39 0322 7214

cb@historichotelsofeurope.com

http://www.historichotelsofeurope.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.