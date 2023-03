Die Giganten der Lkw-Branche

Die Lkw-Branche ist weitaus komplizierter und vielschichtiger, als sich der Durchschnittsbürger vorstellen kann. Der Lkw-Verkehr erfordert eine beträchtliche Investition von Zeit, Geld und Ressourcen sowie ein unermüdliches Engagement für den Erfolg.

Hier sehen Sie die führenden Lkw-Hersteller der Welt.

IVECO stellt Schwerlastfahrzeuge für den Fernverkehr und Schwertransporte, die Bauindustrie und die Distributionslogistik her. IVECO präsentiert die neueste Generation von Euro VI-Motoren, die sich durch eine hervorragende Kraftstoffeffizienz und niedrige Schadstoffemissionen auszeichnen. Die Modelle: Stralis, Trakker, Daily Cursor, Euro Cargo.

MAN ist ein weltweit anerkannter Hersteller mit Hauptsitz in München, Deutschland. Sein Modell TGX wurde 2021 zum besten Schwerlastwagen des Jahres gekürt. Die Flaggschiffmodelle von MAN, der TGX und der Schwerlast-LKW, können Lasten von bis zu 250 Tonnen bzw. 150 Tonnen tragen. Das Euro-5-6-Lkw-Sortiment von MAN umfasst Schwerlastwagen, Zugmaschinen, Sattelzugmaschinen, starre Lkw, Kipper, Holztransporter, Kühlfahrzeuge usw. Die Modelle: D38, TGX, TGM, TGS.

Die Mercedes-Benz AG ist der größte Hersteller von schweren Lkw in Europa und steht weltweit für Qualität und Sicherheit. Mercedes-Benz stellt eine Reihe von kraftvollen, schweren Lkw her, die weltweit für ihre Leistung und Produktivität bekannt sind. Die angebotenen Lkw liegen zwischen 5 t und 100 t Nutzlast. Die Modelle: Actros, Arocs.

Scania ist ein weltweit bekanntes Unternehmen mit Lkw, Bussen, Motoren und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern. Mit der Fähigkeit, 210 Tonnen Last bei minimaler Traktion zu transportieren, hebt sich Scania unter den weltweit führenden Herstellern von Schwerlastwagen ab. Leistungsstarke Lkw und Busse in verschiedenen Größen, mit Ausstattungsmerkmalen wie optionalem Allradantrieb und geländegängiger Bereifung, nachhaltiger Technologie für niedrigen Kraftstoffverbrauch, 7 Jahre bedingte Garantie. Die Modelle: G- Serie, R- Serie, S- Serie.

Volvo stellt die folgenden Klassen von Schwerlastfahrzeugen her: Sattelzugmaschinen, Kipper, Betonmischer, Fahrzeuge für den Geländeeinsatz, für den Holzeinschlag und andere Fahrzeuge für Bau und Transport. Der Volvo FH-16 mit 720 PS kann problemlos bis zu 325 Tonnen Ladung überall hin transportieren. Die schweren Lkw von Volvo nehmen jede Herausforderung an, die die Welt bietet, vom Straßenbau bis zum Bergbau. Die Modelle: FH16, FH, FM, FMX, FL, VM, FE.

Dank der überragenden Qualität erfüllen die gebrauchten Lkws der international anerkannten Marken langfristig ihren Dienst und bleiben in einem guten technischen Zustand.

alle-lkw.de ist ein internationaler LKW-Marktplatz, wo Sattelzugmaschinen, Anhänger, Auflieger, Kommunal- und Sonderfahrzeuge und andere Arten von Nutzfahrzeugen sowie Ersatzteile vorgestellt sind. Die Internetseite dient dazu, Nutzfahrzeuge bequem zu werben und sie schnell zu verkaufen. Der Katalog umfasst tausende Angebote von den europäischen Herstellern wie MAN, MERCEDES BENZ, SCANIA, VOLVO, RENAULT usw. Die einfache Suchnavigation der Webseite ermöglicht, ein zu allen Forderungen passendes Modell des Fahrzeuges problemlos auszuwählen.

Kontakt

SIA Truck1.eu

Tomas Mazurkiewicz

Krisjana Barona iela 130 k-3

LV-1012 Riga

+371 648 816 33



https://www.alle-lkw.de

Bildquelle: @ https://www.scania.com/