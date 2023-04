Die Gravitation ist tod – es lebe die RaumZeitKorrelation

Und auf der Basis von Astronomie entsteht GLOBALONOMIE – eine dringend erforderliche bessere WELT-ORDNUNG, um unsere Welt nachhaltig zu retten.

Die Optimierung der dringend erforderlichen neuen Weltordnung auf Basis von Astronomie mittels eines weiteren neuen Ansatzes. Eine Fokussierung auf Basis des vorhergehenden Artikels zur Entschlüsselung von u.a. der „Dunklen Materie“:

A. Die Eliminierung der Gravitation – durch die Erfindung der Raum-Zeit-Korrelation

B. Korrelationen für eine bessere neue Weltordnung

A.Die Eliminierung der Gravitation – durch die Erfindung der Raum-/Zeit-Korrelation

Gravitation hat als 4. Universums-„Kraft“ schon immer und überall gestört. Am meisten in der bis vor Kurzem unbekannten Kraft der „DUNKLEN MATERIE“ (siehe Entschlüsselungs-Beitrag 1. Quartal 2023 auf dieser Plattform).

Albert Einstein hat mit seiner „Allgemeinen Relativitätstheorie“ Newtons Gravitations-Theorie extrem optimiert (auch wenn – laut Stephen Hawking – die meisten Astronomen der Einfachheit halber weiterhin mit Newtons Formel rechnen). Dennoch: Weder Newton noch Einsteins Formeln können die DUNKLE MATERIE erklären, sodass ein wesentlicher Aspekt der Gravitation in deren Formeln nicht berücksichtigt wird. Denn während beide sich auf die 5% der „direkt involvierten“ Materie fokussieren (und z.B. mit „Gravitationskonstante“ die lästigen/nicht erklärbaren Effekte „ausklammern“) ist das „Umfeld“ der unbekannten „Gravitation“ 23% stark, und damit fast 5 Mal so relevant, wie die „Erkenntnisse“ aus beider Formeln.

Aber auch bis heute, bis tief in die Materie-Analysen hinein, bis hin zu Quanten, Elektronen und Strings, wo Gravitation (ohne endgültiger Aufklärung) in die Theorie einer allgemeingültigen Formel integriert werden soll (s.a. Timo Weigand, „Einblicke in Stringtheorie und Quantengravitation“ i.R.v. „“Wie alles Begann“ Vortrag im „Museum für Arbeit“), gelang keine eindeutige Definition von Gravitation.

In unserem Entschlüsselungs-Beitrag (PR 1. Quartal 2023, auf dieser Plattform) haben wir uns auf die „Gravitation“ der „DUNKLE MATERIE“ fokussiert – und Lösungen durch unsere RAUM- und ZEIT- Formeln – und dessen Korrelation – dargestellt. In diesem aktuellen Beitrag wollen wir vom „Übergeordneten“ zum „Speziellerem“ durchdringen – und die bisherigen „Gravitations-Vorstellungen“ durchkreutzen, als solche „begraben“, im Universum verschwinden lassen – und mit „ZEIT-RAUM-VARIABLEN“ ersetzen. Hierfür sprechen viele Aspekte:

1. Gravitation ist Energie

Ich hätte nicht gedacht, dass mir meine ersten Gedanken zu Gravitation und Relativität aus 2014 in 2019 helfen würden, Gravitation mit neuen Erkenntnissen neu definieren zu können (Astronomic Solutions, Albert Bright, 2014, ISBN 978-0-9930836-0-0, British Library): Gravitation kann als Kraft genau so groß/stark sein, wie Einsteins Kraft aus der Materie. G = E. Alles ist relativ.

2. Universums-Energie resultiert nur zu 5% aus Materie

Einsteins Konstante „c“, kann „nur“ 5% der Universumsenergie erklären, weil Einstein sich bei seiner „Simplen Relativitäts-Theorie“ nur … (und bei seiner „Allgemeinen Relativitätstheorie“ primär … ) auf das Materielle „vor Ort“ konzentriert hat.

3. „ZEIT“ und „RAUM“ (beides in der energetischen! Dimension) dominieren 95% aller Kräfte im Universum (und in der Ökonomie … )

Durch die Relativierung und Dynamisierung von Einsteins Konstante „c“, welche „nur“ 5% der Universumsenergie erklären kann, gelingt uns die Erklärung von den restlichen 95% der „bisher“ (bis 2014 bzw 2019) „unbekannten“ Kräfte.

Mit der Erfindung der ZEIT-Formel (AstronTimeOnomy Solutions, Albert Bright, 2014, British Library, ISBN 978-0-9930836-5-5) gelingt der Durchbruch in neue Universums-Dimensionen.

Mit dem ersten Korrelationsansatz zur Ökonomie (Astron-Economic Solutions, Albert Bright, 2014, British Library, ISBN 978-0-9930836-2-4) gelingt uns der erste Durchbruch von Astronomie zur Ökonomie.

Der Durchbruch der RAUM-Formel gelingt 2019 (AstronRaumOnomie Lösungen, Albert Bright, 2019, tredition GmbH, ISBN 978-3-7497-1696-8). Hier gelingt auch die Verifizierung von Zeit- und Raum-Formeln – sowie die Übertragung vieler Korrelationen auf die Wirtschaft.

Raum und Zeit wiederum waren die Basis zur Entschlüsselung von u.a. Dunkler Materie Gravitation.

4. ZEIT und RAUM wirken immer in Korrelation – und sind ein extrem effiziientes Energie-Duo.

In AstronEffizienzOnomie, Albert Bright, 2019, tredition GmbH, ISBN 978-3-7497-9467-6 stellen wir die Korrelation von RAUM und ZEIT vor – und dessen effiziente Wirkungen. Mit deren Korrelationen erklärten wir 2019 auch u.a. DUNKLE MATERIE und DUNKLE ENERGIE.

Beides, ZEIT und RAUM sind energetische Kräfte. Und da sie die DUNKLE „MATERIE“ erklären, welche ähnliche Effekte, wie Materie – und damit Gravitation – hat, müsste Gravitation auch energetische Komponenten haben. Hierdurch werden unsere Erkenntnisse aus 1. (s.o.) verifiziert!

Die aktuellen mathematisch astronomischen Gleichungen zu Gravitation enthalten aber keine energetischen Aspekte – weshalb Gravitation ja auch so schwer in andere Formel-Muster integriert werden kann.

5. DUNKLE-MATERIE-(RAUM&ZEIT-KORRELATIONs)-Relevanz (23%) ersetzt GRAVITATIONs-Relevanz (5%)

Wenn jedoch Gravitation energetisch ist – und die energetische ZEIT und RAUM-Korrelation die Gravitation in der Form der DUNKLER MATERIE (welche 23% der bis 2019 unbekannten energetischen Kräfte des Universums ausmacht) erklären können … macht es dann nicht Sinn, die derzeitig üblichen Gravitations-Formeln (die nur 5% der energetischen Kräfte des Universums berechnen können) durch die RAUM/ZEIT-KORRELATIONEN zu ersetzen???!!!

Die neuen (Be-)Rechnungen dürften weniger kompliziert – und trotzdem genauer – werden, als die alten. Bei Newton (um einfacher zu rechnen) wird sich die Gravitationskonstante erübrigen, da bei Benutzung der neuen RAUM-ZEIT-Korrelation als Berechnungsvariablen nun die zuvor unbekannten Kräfte nicht mehr mit fiktiven (Gravitations-)Konstanten „überbrückt“ werden müssen. Und man braucht auch nicht mehr 2 Massen um eine Gravitation zwischen beiden zu ermitteln, man kann die Gravitationswirkung jedes einzelnen Sterns/Planetens ermitteln.

Die jeweiligen Massen zur Gravitationsberechnung müssen sowieso errechnet werden. Und die für die Berechnung der Raum-und Zeitformeln notwendige Energie-Menge aus den jeweiligen Massen, kann man mit Einsteins simpler Relativitätstheorie schnell errechnen, um zumindest einen Annäherungswert bei der „regionalen“ (Galaxie-)Konstellation zu ermitteln. (Die gesamten RAUM/ ZEIT-Korrelations-Einflüsse von allen umliegenden Sterne oder/und Galaxien sind dann schon etwas komplexer …).

6. RAUM-ZEIT-KORRELATION ersetzt GEKRÜMMTEN RAUM

Die Berechnungen zu der abnehmenden Wirkung der ZEIT innerhalb der RAUM-ZEIT-KORRELATION je weiter man sich vom Stern/Planeten entfernt, stehen noch aus. Dennoch: Wenn GRAVITATION als eine Ursache für die Raumkrümmung ausfällt, muss es eine neue Erklärung geben. Es gibt sie:

Im Umfeld eines Sterns/Planeten überwiegt die ZEIT-Formel in der Korrelation mit RAUM. Je weiter man sich vom Stern/Planeten entfernt, um so mehr verdrängen die RAUM-Wellen die ZEIT-Wellen.

Da ZEIT eher eine „materie-bezogene Ausrichtung/Wirkung/Kraft“ hat – und RAUM eher eine freiere, eine Wirkung wie ein Vakuum, voll von Energie, hat, ist es klar, dass die Photonen eines Lichtstrahls eher zur freieren Seite tendieren, wenn sie an einem Stern/Planeten vorbeiziehen.

Das Experiment mit einem Laserstrahl, der direkt durch ein Wand-Loch gestrahlt wird, wo aber einige der Strahlen dennoch zur Seite driften, um durch Nebenlöcher (in der Nähe des Hauptloches) zu kommen, um als Photonen-Masse schneller durch eine Widerstand-Wand mit Löcher zu kommen, zeigt genau den gleichen Effekt, wie gerade im oberen Absatz beschrieben.

7. Gravitationswellen könnten auch ZEIT-RAUM-KORRELTATIONS-Wellen sein …#

8. Schnelleres Kursieren bei Energiezufuhr

Das Versuchsmodell zu DUNKLER MATERIE in der Astronomie-Ausstellung im Museum der Arbeit in Hamburg zeigt auch, dass unter Energie(!)-Zugabe die Dunkle Materie so beeinflusst werden kann, dass dann die Planeten schneller fliegen können.

Auch hier muss eine Energie-Affinität der „Gravitation“ existieren, die in den jetzigen Formeln nicht enthalten ist.

Wenn Planeten schneller fliegen, überwinden sie viele RAUM-Wellen in kürzerer Zeit. Sie werden un-abhängiger von der ZEIT-Bremsung des Sterns, um den sie fliegen. Bei Energiezufuhr können sie schneller um den Stern fliegen und sie bahnen sich einen weiter entfernteren Weg um ihren Stern. Beides spricht dafür, dass unsere Zeit- und Raum-Formlen, als auch die Zeit-Raum-Korrelation stimmiger sind, als derzeitige Gravitations-Formeln – zumal die Wirkung der Zeit-Raum-Korrelation der Dunklen Materie jene der Stern-Gravitation um ein Vielfaches übersteigt.

B.Korrelationen für eine bessere neue Weltordnung

Korrelationen von der RAUM-ZEIT-KORRELATION versus GRAVITATION für eine neue und bessere Weltordnung.

I. Bei vielen meiner UNTERNEHMENS-BERATUNGEN war/ist eines meiner Erfolgsrezepte die Fragen-Kombination:

a.Was sind die Bremser?

b.Was sind die Treiber?

II. Bei der Entwicklung einer neuen und besseren (astronomiebasierten) WELT-ORDNUNG habe ich KAPITAL als eines der systemübergreifenden Bremser erkannt (s.a. Buch: AtronZeitOnomie). In meinem neuen nachhaltigeren Weltordnungs-Modell „GlobalOnomie“ habe ich deshalb …

1.Sachlich

a.KAPITAL auf ein Minimum reduziert, und …

b.ein astronomie-basiertes ZEIT-Konzept, „LAZEB“ (LebensArbeitsZeitEinheitenBonus) für jeden Menschen auf sein Konto/Mobile-Gerät eingeführt (auch Sterne bekommen bei ihrer Entstehung die Energie für ihre gesamte Existenz).

2.Mental

a.das HABEN-orientierte und nicht(!) nachhaltige KAPITAL-Modell durch ein …

b.die Maslow-Bedürfnis-Pyramide umdrehendes (alle Menschen werden transzendent – im nicht religiösen Sinne), nachhaltiges, allgemeine Wohlfahrt steigerndes, das SEIN-ermöglichendes Lebens-/Weltordnungs-Modell ersetzt.

III. Auch bei meiner Nutzung und Weiterentwicklung der WELTRAUM-ORDNUNG habe ich nach Bremsern und Treiber gesucht:

1.Sachlich

a.Gravitation

i.Gravitation ist in den aktuellen Formeln eine Kraft, die alles an sich zieht, einen Stern immer weiter wachsen läßt – und die dann alles im Rahmen einer Super-Nova oder/und Schwarzen Lochs zerstört.

b.“DUNKLE“ ENERGIE (dunkel ist nicht negativ sondern als unbekannt gemeint)

i.Die Dunkle Energie ist (war) die größte (unbekannte) Kraft im Universum, welche ich durch meine RAUM-ZEIT-KORRELATION-Erfindung (wie auch die Dunkle Materie) entschlüsseln konnte.

ii.Dunkle Energie habe ich deshalb als (zu entschlüsselnden) Treiber ausgewählt, weil sie 73% der (bis 2019 noch unbekannten) Universums-Energien ausmacht – und dafür sorgt, dass das All seit 13,8 Mrd. Jahren wächst, immer noch wächst, immer schneller wächst und mit prozentual weniger Krisen wächst als die Erde des sogenannten „Homo-Sapiens“.

2.Mental

a.Zentralisierte Macht / Gravitation

i.Machtgier zestört auch auf der Welt vieles – tendenziell alles!

ii.So blöd – wie der „Homo-Sapiens“ kann das Universum eigentlich nicht sein.

iii.Daher war es für mich ein großes Anliegen etwas besseres als Gravitation zu finden – etwas zu finden, was die Gravitation insgesamt ad absurdum führt,

iv.Letzteres ist mir mit der Erfindung der RAUM-ZEIT-KORRELATION und dessen Umfeld gelungen

b.Energetische Größe

i.Ein Genie zu sein ist das, was selbst „große“ machtgierige Mächtige immer noch extrem ersehnen.

ii.Das (etwas Besonderes) SEIN ist selbst in den höchsten Kreisen der Welt-Gesellschaft wichtiger als das HABEN der von ihnen angesammelten sachlichen Güter. Denn …

… das HABEN kann vergehen, weshalb immer mehr MACHT nötig ist, um sich zu „schützen“ oder/und konkurrierendes zu „zerstören“ – bis alles, wegen zu starken Überlastungen einer oder/und beider Seiten – der nehmenden Seite oder/und der entnommenen Seite – zusammenbricht.

… das SEIN ist ein innerer Wert, ist Wissen, ist reale Genialität, die nach Meinung von 99% aller Philosophen das wesentliche Glücksgefühl von Menschen ist – und eher für die Allgemeinheit Gutes tut – im Gegensatz dem egoistischen HABEN, wo eher Schlechtes für die Allgemeinheit entsteht.

iii.Man braucht als Mensch/Nation keine Gebiete, um sich besser oder sicherer zu fühlen. Die Größe des Gehirns ist begrenzt – und trotzdem kann man glücklicher werden, wenn man viel lernt und auf einem Gebiet im idealfall sogar genial wird – glücklicher, als wenn man ein/e „erobertes“ „Gebiet“ oder „Sache“ immer gegen alle(s) verteidigen muss.

iv.Bisher sind noch immer alle größenwahnsinnige Eroberungs-Mächte zusammen-gebrochen. Das hat auch viel mit Astronomie-Gesetzen zu tun, weshalb wir Astronomie als die bessere Basis für eine neue Weltordung empfehlen möchten.

Wir brauchen dringend ein Umdenken und eine bessere Weltordnung. Wir empfehlen Astronomie als Basis. In unseren Büchern AstronZeitOnomie, AstronRaumOnomie und AstronEffizienzOnomie legen wir Grundsteine und fördern nun, durch das insgesamt schlimm gewordene Umfeld – mit den Zusammenfassungen unserer Erkenntnisse und deren PR-Veröffentlichung auf vielen Plattformen – einen generalistischen Vorstoß unseres GLOBALONOMIE-Modells, um Frieden, Freiheit, Nachhaltigkeit und Wohlstand zu erzielen – und um unsere Welt zu retten.

Beste Grüße und Erfolg

Helmut Rasch (Albert Bright)

Für weitere Informationen siehe auch www . world-wide-wealth . com

VG-WORT – TEXT-INFOS

Persönliche ID:

2299b07c8b744c509aeeff798dde9922

1. HTML-Texte

a) http:

b) https

2. Dokumente

a) PDF

LINK-NAME

LINK-NAME

In world-wide-wealth entwickeln wir Lösungen für eine bessere Welt. Hierzu erfinden wir neue Wege und Formeln. Die Erfindungen der Formeln für die ZEIT, den RAUM und der DYNAMISCHEN RELATIVITÄT waren Durchbrüche, nicht nur für die Astronomie, sondern, bei deren Nutzung, nun auch im Rahmen von GlobalOnomie für u.v.a. die Ökonomie und Nachhaltigkeit, auch jener der 17 UN-SDGs, den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Und unsere Ergebnisse können alle derzeitigen Krisen relativieren, mildern und lösen.

Kontakt

world-wide-wealth

Helmut Rasch

Heubergredder 14A

22297 Hamburg

017643376540



https://www.world-wide-wealth.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.