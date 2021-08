Die häufigsten Probleme von Tierärztinnen und Tierärzten

Traumberuf selbstständig als Tierärztin/Tierarzt ? Schon kurz nach der Eröffnung der Praxis beginnen die Probleme der Tierärzte.

Tierärzte gewinnen automatisiert Premium Patientenbesitzer mit PREMIUMVETS

Das innovative Premium-Patientenbesitzer-Gewinnungs System von PREMIUMVETS, verhilft niedergelassenen Tierärzten zu Top-Patientenbesitzern, deutlich mehr Umsatz und mehr Freizeit. Die besondere Vorgehensweise dabei legt den Schwerpunkt auf hohe Qualität der Kunden und ist somit auch als entscheidendes Kriterium für sehr hohe Kundenzufriedenheit zu sehen. Die häufigsten Probleme und Herausforderungen von Tierärztinnen und Tierärzten finden Sie in diesem Fachartikel:

http://www.en-a.de/wirtschaft_und_finanzen/die_haeufigsten_probleme_von_tieraerzten-81957/

Die Digitalisierung macht auch vor Tierarztpraxen nicht halt: PREMIUMVETS zeigt Tierärzten exakt, wie sie vollautomatisiert und planbar Premium Patientenbesitzer über das Internet gewinnen. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf die besonderen Bedingungen welche bei Tierärzten vorherrschen. Das Unternehmen präsentierte ihr neues Produkt namens PREMIUMVETS ONLINE und konzentriert sich damit spitz auf das Segment der Neukundengewinnung für Tierärzte. Mit diesem neuen Angebot kommt Bewegung in den Markt. Kunden und Fachleute loben vor allem die innovative Vorgehensweise. Individuelle und auf die jeweilige Praxis abgestimmte Vorgehensweisen in Kombination mit den Möglichkeiten modernen Online-Marketings verschaffen Tierärzten jederzeit planbar und voll automatisiert Top Patientenbesitzer, mehr Umsatz und deutlich mehr Zeit. Mit dieser innovativen und effektiven Art neue Kunden zu gewinnen, werden Tierärzte ihren Mitbewerbern in Zukunft mehr als eine Nasenlänge voraus sein. Experten und Branchenkenner sind von PREMIUMVETS angetan und stellten der innovativen Methode ein gutes Zeugnis aus.

Selbstverständlich ist auch David Hollerwöger, Inhaber und Geschäftsführer von PREMIUMVETS vom unternehmerischen Erfolg des neuen Produkts überzeugt:

“Die Marktprognosen stimmen uns sehr positiv. Das innovative Neukunden-Gewinnungs-System für Tierärzte wird ein Ausrufezeichen setzen – nicht nur für unser Unternehmen, sondern auch für die gesamte Tierärzteschaft.”

PREMIUMVETS

Hanfpointstraße 92,

4050 Traun,

Österreich

Telefon: +49 51 012 058 86

Email: kontakt@premiumvets.com

Internet: https://premiumvets.com

