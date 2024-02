Die HELP Akademie bietet einen erstklassigen Sachkundelehrgang für Berufsbetreuer an

es ist eine hochqualitative Ausbildung garantiert.

Dieser HELP Sachkundelehrgang wurde exakt nach der Verordnung BtReg V, die seit Januar 2023 in Kraft getreten ist, entwickelt, um den zukünftigen Berufsbetreuern das erforderliche Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, so dass diese ihre Aufgaben effektiv und verantwortungsvoll ausüben können.

Die HELP Akademie war der erste Ausbilder, der die Zulassung schon am 17.02.2024 von der Regierung von Mittelfranken erhalten hatte. Diese Zulassung gilt bundesweit.

Mit hochqualifizierten, erfahrenen Dozenten und praxisorientierten Lehrinhalten deckt der Lehrgang alle relevanten Bereiche ab. Darunter die rechtlichen Grundlagen des Betreuungsrecht – 160 Schulstunden, das Basiswissen des Sozialrecht – 100 Schulstunden und die Sozialen Kompetenzen – 100 Schulstunden, mit den verschiedenen Arten der Kommunikation und Konfliktlösung. Ethische Standards sowie Wunsch und Wille der Betreuten sind dabei immer als erste Priorität zu sehen.

Die Teilnehmer profitieren von interaktiven Lehrmethoden, Fallstudien und praxisnahen Übungen, im Unterricht, die ihnen helfen, ihr Fachwissen zu festigen und anzuwenden. Der Unterricht findet als Webinare in kleinen Gruppen mit ZOOM Technik statt.

Die HELP Akademie legt großen Wert auf individuelle Betreuung und unterstützt die Teilnehmer während des gesamten Lehrgangs. Absolventen dieses Lehrgangs sind bestens vorbereitet, um den Herausforderungen des Berufsbetreuungsalltags professionell zu begegnen und einen positiven Beitrag zur Lebensqualität ihrer Klienten zu leisten.

Die Module des Frühjahrslehrgang sind ausgebucht.

Den Sommerlehrgang mit Beginn 28.06.2024 bieten wir gerne mit dem Frühbucherrabatt 15 % an.

Wir beraten Sie gerne: info@help-akademie.de oder T: 089 215 459-20

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

