Die HELP Akademie startet in das Jahr 2022.

Unsere Präsenzlehrgänge beginnen jetzt:

Der Berufsbetreuerlehrgang beginnt am 28.01.2022

Das neue Betreuungsrecht mit Sachkundeprüfung kommt und wird ab 01.01.2023 umgestzt – jetzt ist noch Zeit sich vorzubereiten.

Gut ausgebildete Berufsbetreuer weden dringend gebraucht.

Der Seniorenassistentenlehrgang startet am 02.02.2022.

Der Bedarf an zuverlässigen und gut ausgebildeten Seniorenassistenten steigt täglich, besonders in den aktuellen schwierigen Pandemie-Zeiten.

In Zeiten des Abstandhaltens haben wir extra einen größeren Seminarraum mit Einzeltischen für alle Teilnehmer angemietet.

Das Wohlbefinden unserer Teilnehmer ist uns äußerst wichtig, deshalb erbitten wir auch regelmmäßig alle Nachweise zu 2 G und wenn nötig auch die entsprechenden PCR Testung dazu.

In beiden Lehrgängen können wir jeweils noch 2 Restplätze anbieten.

Die Dozenten und das gesamte Team der HELP Akademie freuen sich mit den Teilnehmern schon bald wieder intensiv arbeiten zu dürfen.

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

Kontakt

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

80335 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21

info@help-akademie.de

https://www.help-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.