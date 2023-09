Die Kombination von ecoDMS und dem WORKZ Add-on ist eine effektive Möglichkeit, die Dokumentenverwaltung in Unternehmen zu optimieren.

ecoDMS ist ein Dokumentenmanagementsystem (DMS), das Unternehmen dabei hilft, ihre Dokumente zu organisieren, zu speichern und zu verwalten. Mit dem WORKZ Add-on können Unternehmen wiederkehrende Aufgaben in ecoDMS automatisieren und so ihre Effizien

Aachen, im September 2023. In der heutigen digitalen Welt werden Unternehmen und Privatleute mit immer mehr elektronischen Dokumenten konfrontiert. Diese Dokumente müssen effizient archiviert und verwaltet werden, um den Überblick zu behalten und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

ecoDMS ist ein Dokumentenmanagementsystem (DMS), das dabei hilft, alle Dokumente zu organisieren, zu speichern und zu verwalten. Es isr eine flexible und skalierbare Lösung, die sich an die individuellen Bedürfnisse von Unternehmen anpasst. Die Software bietet eine Reihe von Funktionen, die die Dokumentenverwaltung vereinfachen, darunter:

Digitalisierung:

ecoDMS ermöglicht die Digitalisierung von Papierdokumenten, um sie gemeinsam mit allen anderen, digitalen Dateien in elektronischer Form in einem zentralen Archiv zu verwalten. Über eine integrierte Scanner-Schnittstelle kann man Papierdokumente bequem ins ecoDMS scannen und archivieren.

Archivierung digitaler Dokumente:

Digitale Dokumente, wie Office-Dateien, PDF-Dokumente, E-Mails, Präsentationen, Bilder und vieles mehr, können mit wenigen Mausklicks in ecoDMS archiviert werden. Hierfür bietet ecoDMS verschiedene Speicheroptionen, um Dokumente schnell und revisionssicher zu archivieren. So gibt es zum Beispiel eine Drag und Drop Archivierung, ein praktisches Sidepanel, Plugins für MS Office, OpenOffice, LibreOffice, Outlook und Thunderbird und einen PDF/A-Drucker zur Archivierung aus beliebigen, druckfähigen Anwendungen.

Verwaltung:

ecoDMS bietet Funktionen zur Organisation und Verwaltung von Dokumenten, wie z. B. Kategorisierung, Indexierung und Rechteverwaltung. Zudem gibt es ein Clipboard zum manuellen Erstellen eigener Dokumenten-Sammlungen, eine Versionsverwaltung, einen PDF-Editor und vieles mehr.

Suche:

Intuitive Suchfunktionen helfen bei der Recherche im Archiv. Unter anderem verfügt ecoDMS über eine intelligente Volltextsuche mit automatischer Volltexterkennung. Über diese können Dokumente schnell und einfach gefunden werden.

WORKZ: Das Add-on für automatisierte Abläufe in ecoDMS

Das WORKZ Add-on für ecoDMS ist eine Erweiterung des Systems, die sich auf die Automatisierung von wiederkehrenden Aufgaben in der Dokumentenverwaltung konzentriert. Es ermöglicht die Definition von festen Abläufen und die Automatisierung von Routinen zur Kenntnisnahme und Freigabe von Dokumenten. Das Add-on bietet auch die Möglichkeit, Dateien und Dokumente aus einem bestimmten Ordner im Dateisystem automatisch in ecoDMS zu importieren. Zudem können E-Mails mit ihren Anhängen in ecoDMS importiert werden. Das WORKZ Add-on ermöglicht eine Konfiguration von Intervallen für den automatischen Import von Dokumenten und E-Mails. Es können auch spezifische Aktionen nach dem Import ausgelöst werden, beispielsweise die Initiierung eines Freigabeprozesses.

Durch die Automatisierung von kleineren Workflows in ecoDMS können Unternehmen Aufgaben effizienter erledigen.

Die Kombination von ecoDMS und dem WORKZ Add-on ist eine effektive Möglichkeit, die Dokumentenverwaltung in Unternehmen zu optimieren.

Unter www.ecodms.de gibt es ausführliche Produktinformationen und eine kostenlose Testversion. Die Demoversion verfügt 30 Tage über den Funktionsumfang von ecoDMS inklusive WORKZ Add-on. Lizenzen für die Vollversion gibt es zum fairen Preis im ecoDMS Onlineshop.

***Digitalisierung – Archivierung – Prozesse automatisieren***

Im Zeitalter der digitalen Kommunikation und den damit einhergehenden Vorgaben zur Datenspeicherung von Dateien, E-Mails, Dokumenten und Informationen gewinnt die Bedeutung elektronischer Archivierung und Datenverwaltung kontinuierlich an Relevanz.

Die ecoDMS GmbH mit Sitz in Aachen ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf hochwertige Software-Lösungen für Dokumenten-Management, Archivierung und Workflow spezialisiert hat. Mit einer fundierten Expertise und langjähriger Erfahrung bietet das Unternehmen erstklassige Software zur Archivierung, Verwaltung und Automatisierung von Unternehmensprozessen an.

Unsere Lösungen sind sowohl für kleine, mittelständische und große Firmenkunden als auch für Privatnutzer konzipiert. Wir setzen auf faire Preismodelle und benutzerfreundliche, individuell anpassbare Softwareanwendungen, um die Bedürfnisse unterschiedlichster Kunden zu erfüllen.

***Entstehung und Entwicklung***

Die Wurzeln von ecoDMS reichen zurück bis ins Jahr 2004, als die applord GmbH ein Großkunden-Projekt zur digitalen Posteingangsbearbeitung umsetzte. Basierend auf umfassender Erfahrung in den Bereichen Dokumentenarchivierung und Workflow entwickelte applord den ecoDMS Server – die Grundlage für das heutige Dokumenten-Management-System ecoDMS.

Am 01.10.2014 gründeten die Geschäftsführer Michael Schmitz und Helge Lühmann die ecoDMS GmbH in Aachen als Teil der renommierten applord Unternehemsgruppe. Die Vertriebsrechte für das Software-Paket „ecoDMS“ wurden erfolgreich auf die ecoDMS GmbH übertragen.

Heute zählt das Unternehmen europaweit mehr als 20.000 Business- und Privatkunden. Darüber hinaus kann die ecoDMS GmbH auf ein umfangreiches Kompetenznetzwerk verweisen, das aus rund 1.400 IT-Systemhäusern besteht. Diese haben unsere Software erfolgreich in ihr Angebot integriert und bieten unsere Lösungen in Kombination mit fachkundigen Dienstleistungen an.

***Produktinnovation und Vielfalt***

Die ecoDMS-Produktfamilie wird kontinuierlich erweitert, um leistungsstarke, praxisgerechte und leicht bedienbare Softwarelösungen anzubieten:

ecoDMS: Unser Dokumenten-Management-System ermöglicht die Archivierung, Verwaltung und Suche nach Daten, Informationen und Dokumenten

WORKZ Add-on: Optimiert und automatisiert vor allem wiederkehrende Aufgaben in der Dokumentenverwaltung mit dem Dokumenten-Management-System ecoDMS

ecoMAILZ: Automatisches E-Mailarchiv für ein- und ausgehende E-Mails inklusive Anhänge

ecoWorkflow: Automatisierung individueller Unternehmensprozesse

***Einzigartiges Geschäftsmodell***

Die ecoDMS GmbH zeichnet sich durch ein einzigartiges Geschäftsmodell aus, das sich von Mitbewerbern abhebt. Wir setzen auf moderne Vertriebswege, verzichten auf umweltschädliche Datenträger und Postversand sowie auf Fremdlizenzen, um faire Preise zu gewährleisten. Die Kosten für unsere Software-Vollversionen sind in der Branche einmalig.

Der Verkauf erfolgt bequem über unseren Online-Shop, wo Kunden Lizenzen und Support bargeldlos erwerben können. Die Zustellung erfolgt umgehend per E-Mail nach abgeschlossener Zahlung.

Vor dem Kauf bieten wir umfassende Informationen auf unserer Webseite an. Hier finden Sie alle Vertriebs-, Preis- und Produktinformationen sowie kostenlose Handbücher, die Installation, Einstellungen und Funktionen im Detail erläutern. Kostenlose Videos und Demoversionen ermöglichen einen unverbindlichen Softwaretest.

***Teil der applord Unternehmensgruppe***

Die ecoDMS GmbH hat Ihren Firmensitz im nordrhein-westfälischen Aachen in Deutschland. Zusammen mit den Firmen applord und detai Solutions aus dem deutschen Nordrhein-Westfalen und applord Information Technologies aus dem österreichischen Kärnten bildet ecoDMS den starken Leistungsverbund der applord Unternehmensgruppe (applord Holding Europe GmbH). Alle Firmen agieren europaweit.

Die applord Unternehmensgruppe ist spezialisiert auf die Planung, Entwicklung und Bereitstellung maßgeschneiderter Softwarelösungen mit den Schwerpunkten: künstliche Intelligenz, Dokumenten-Management, E-Mailarchivierung und Workflow. Für Großkunden sind wir außerdem der zuverlässige Partner für die Betreuung von IT-Systemen als Managed Services.

