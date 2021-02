Die kostenlose AVA-Software Globe4all

Der neue Lichtblick für ausschreibende Planer

Es gibt Angebote, die sind einfach zu schön, um wahr zu sein. Und so gibt es das Angebot einer professionellen AVA-Software, die fast alles kann und absolut nichts kostet, nur beim Innovationsführer SIDOUN International. Dabei ist SIDOUN nicht einmal der einzige Anbieter kostenloser Cloud-Lösungen. In der Baubranche aber sind solche Gratisprogramme entweder zeitlich befristet oder funktional so stark reduziert, dass ausschreibende Planer kaum über die Kostenschätzung hinauskommen. Globe4all vom Innovationsführer SIDOUN International ist eine vollumfängliche und wie gesagt komplett kostenlose AVA-Software.

“Wir stellen unser Produkt kostenfrei zur Verfügung, damit auch kleinere Büros die Vorteile unserer AVA-Software kennenlernen”, erläutert Karoline Diegelmann, CEO bei Sidoun, den Hintergrund der Aktion. “Architekten und Ingenieure können so all” unsere Spezialfunktionen nutzen, auch wenn sie nicht so oft an Ausschreibungen teilnehmen.” Such- und Rückgängig-Funktionen erleichtern das Arbeiten. Dank der vollkommenen Integration von MS Excel und MS Word in die AVA-Software ist ein flexibles Erstellen von Ausschreibungen jederzeit möglich.

“Sie glauben gar nicht”, staunt Melanie Niemann, Verkaufsleiterin bei SIDOUN International, “wie viele Planer es gibt, die noch immer EXCEL-Daten händisch in ihre AVA-Software übertragen. Das ist mega-aufwändig und führt nicht selten zu Übertragungsfehlern mit einem noch viel größeren Such- und Korrektur-Aufwand.”

Aber wie sieht die Alternative aus?

“Nun”, erläutert Philipp Lisenko, Serviceleiter bei SIDOUN International, “als offizieller Microsoft-Partner können wir unseren Kunden immerhin einen Service bieten, den es am Markt kein zweites Mal gibt: Nämlich die vollkommene Integration von EXCEL und Word in unsere AVA-Software SIDOUN Globe. Und dabei handelt es sich nicht etwa um einen Import durch die Hintertür, womöglich noch mit Konvertierung in ein anderes Format oder starren Vorschriften, wie die Formatierung auszusehen hat, nein: Es sind die originalen EXCEL- und Word-Dateien unserer Kunden, die sich direkt in der AVA-Software öffnen und weiterverarbeiten lassen. Und das natürlich mit der jeweiligen Office-Version des Anwenders.”

Nie wieder händische Übertragungen und Mehraufwand durch Übertragungsfehler? Für viele eine verlockende Vorstellung. Richtig spannend wird diese Microsoft-Connection aber erst durch Module wie EXCEL-INSIDE, über die sich MS Office-Dokumente wie z.B. EXCEL-Tabellen bidirektional mit der AVA-Software verknüpfen und von dort aus weiterverarbeiten lassen. Durch den Einsatz von Variablen führen Änderungen in den Tabellen echtzeitsynchron zu Änderungen beispielsweise im Preisspiegel und umgekehrt. Werden indes während der Bieterphase Änderungen in der AVA vorgenommen, werden diese automatisch auch in die verknüpften Office-Dokumente zurückgeschrieben.

Mit ihrer modernen Software-Architektur ist Globe4all® eines der schnellsten und leistungsstärksten AVA-Programme, das es in der Baubranche je gegeben hat. Globe4all® können Sie in allen 9 Leistungsphasen effektiv einsetzen. Eine einzigartige Suchfunktion ermöglicht Projektübergreifende Volltextsuchen in der gesamten Projektdatenbank. Möglich wird dies über die zentrale Speicherung sämtlicher Office-Dokumente in der Projektdatenbank des Globe4all®-Servers.

Überzeugen Sie sich selbst und starten Sie jetzt.

https://globe4all.info

Die SIDOUN International GmbH mit Sitz in Freiburg im Breisgau wurde 1977 von Gérard Sidoun gegründet und ist spezialisiert auf AVA-Software mit Kostenmanagement und Baukalkulation für Architekten, Ingenieure, Baufirmen, Städte, Kommunen, Rechenzentren bis hin zu großen Industriekonzernen. Seit Juli 2020 ist Karoline Diegelmann Geschäftsführerin der SIDOUN International GmbH. Als studierte Architektin ist sie schon seit 18 Jahren im Unternehmen beschäftigt und hat die AVA-Software SIDOUN Globe über viele Jahre mit- und weiterentwickelt.

Firmenkontakt

SIDOUN International GmbH

Melanie Niemann

Obere Hardtstr. 18

79114 Freiburg im Breisgau

0761-38506-0

info@sidoun.de

https://sidoun.de

Pressekontakt

SIDOUN International GmbH

Frank-Arne Knoth

Obere Hardtstr. 18

79114 Freiburg im Breisgau

0761-38506-72

fknoth@sidoun.de

https://sidoun.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.