Die Mais-Versuchsergebnisse 2022 von AGRAVIS NetFarming sprechen für sich

Es lohnt sich – das zeigen die diesjährigen Versuchsergebnisse der teilflächenspezifischen Maisaussaat. In 11 deutschlandweiten Versuchen stellte das NetFarming-Team 7 Prozent Mehrertrag beim Silomais fest. Auch die Qualität verbesserte sich deutlich: ein 7 Prozent höherer Energieertrag, 3 Prozent mehr Stärke und eine 6 Prozent höhere Biogasausbeute sind hervorragende Ergebnisse.

In den vergangenen sieben Jahren (von 2016 bis 2022) haben die Kolleginnen und Kollegen von NetFarming bereits 171 Versuche zur Maisaussaat durchgeführt. Die Ergebnisse sprechen für sich. Der Silomais bringt im Durchschnitt 9 Prozent Mehrertrag bei einer deutlich besseren Qualität hervor. Fazit: Da der Break-even Point, also die Gewinnschwelle, bereits bei 1 Prozent Mehrertrag liegt, garantiert die teilflächenspezifische Maisaussaat Landwirtinnen und Landwirten eine wirtschaftlich erfolgreiche Ernte.

Weitere Infos zum Thema NetFarming finden Sie unter agrav.is/netfarming und www.netfarming.de.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen soüberwie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.300 Mitarbeiter:innen 7,3 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Der Unternehmenssitz ist Münster.

