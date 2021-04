Die Markentherapeutin hilft Unternehmen weiter

Die Markentherapeutin Hilal Tuncay hat sich auf das Coaching von Gründern spezialisiert und berät seit über 10 Jahren die Marketing-Abteilungen der verschiedensten Unternehmen.

Die selbständige Trainerin berät Führungskräfte, stößt Lernprozesse an und fördert die Außenkommunikation. Sie erkennt das Potential ihrer Kunden und hat jede Menge Werkzeuge im Gepäck, die ihnen helfen, den Vertrieb zum Laufen zu bringen. Als Bestätigung für ihren erfolgreichen Ansatz erhält sie in diesem Jahr einen der begehrten German Web Awards.

Warum gibt es die German Web Awards?

Die Agenturlandschaft Deutschlands besteht aus mehr als 20.000 Unternehmen. Dementsprechend schwierig ist es für Entscheider, einen Dienstleister zu finden, der ihre Bedürfnisse versteht und genau die Hilfe anbietet, die sie benötigen.

Um die Suche nach der richtigen Agentur zu erleichtern, aber auch um ein Licht auf kleinere oder bisher unbekannte Player zu werfen, wurden die German Web Awards ins Leben gerufen. Jede Online-Agentur ist, unabhängig von ihrer Größe, teilnahmeberechtigt und darf sich dem Urteil der unabhängigen Jury stellen.

Die Teilnahme im Detail

Die Anwärter füllen in der Qualifikationsrunde einen Fragebogen aus. Die abgefragten Fakten helfender Jury, das Unternehmen und die Branche, in der es tätig ist, besser kennenzulernen. In der allesentscheidenden Finalrunde treten die Teilnehmer in den Kategorien Kundenzufriedenheit, psychologisches Know-how und Design gegeneinander an. Hier erreichte Hilal Tuncay 8,05 Punkte, während der Durchschnitt aktuell bei 6,90 von maximal 10 Punkten liegt. Damit gehört sie zur Spitzengruppe aus über 1.000 Teilnehmern und folglich zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

Starthilfe für Jungunternehmer

Jungunternehmern passiert es immer wieder, dass sie an der Schwelle zum Erfolg stehen und kurz vor der Ziellinie scheitern. Und das, obwohl die Start-ups mit einer hervorragenden Geschäftsidee und exzellenten Produkten glänzen. Doch ihnen fehlen Kunden, die Aufträge und dementsprechend Umsatz bringen. In solchen Fällen gibt Hilal Tuncay in ihren Coachings wertvolle Impulse und Ratschläge. Sie hilft aufstrebenden Unternehmen, die ins Stocken geraten sind, neue Lösungen zu finden, stößt aber auch Lern- und Entscheidungsprozesse an. Ziele der Beratung sind die Neukundengewinnung und die Umsatzsteigerung.

Hilal Tuncay ist auf Verkauf, Telefonmarketing sowie die Kundengewinnung mit Social Media spezialisiert. Dieses geballte Wissen gibt sie in Beratungssitzungen an ihre Gründer weiter. Im Zuge dessen entwickelt sie eine persönliche Strategie und zeigt ihnen, wie sie ihr Business schnell und effizient skalieren können.

Wer bei Hilal Tuncay als Kunde richtig aufgehoben ist, erklärt die Markentherapeutin im Interview so:

“Hier bist Du richtig wenn Du bereits ein Business hast, aber mehr Kunden und mehr Umsätze brauchst. Oder wenn Du noch ganz am Anfang stehst und einfach nicht weißt wo und wie Du anfangen sollst. Ich bin seit über 10 Jahren selbständig und Arbeite als Marketingberaterin für verschiedene Unternehmensgrößen. Darunter auch sehr viele Start Ups. In dieser Zeit habe ich gesehen, dass viele Start-Ups oder Jungunternehmer mit wirklich tollen Geschäftsideen oder Produkten auf den Markt gehen aber schon nach kurzer Zeit daran scheitern. Es fehlen Kunden somit Aufträge und auch Geld. Ich zeige Dir, wie auch Du mit Deiner – für Dich persönlich konzipierten -Strategie schnell und effizient Dein Business skalieren kannst.”

Kontakt

Die Markentherapeutin

Hilal Tuncay

Kotterner Str. 32

87435 Kempten (Allgäu)

kontakt@markentherapeutin.de

https://www.markentherapeutin.de/