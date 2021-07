Die Medaillengewinner der ersten Women´s International Trophy stehen fest

Wein- und Spirituosenwettbewerb startet erfolgreich

Mainz, 15.07.2021. Die Armonia Deutschland GmbH präsentierte am 25. und 26. Juni ihren neuen Wein- und Spirituosenwettbewerb – die Women´s International Trophy. Damit brachte der Veranstalter einen starken und einzigartigen Wettbewerb nach Deutschland: Weine und Spirituosen aus der ganzen Welt werden von einer internationalen Jury verkostet, die ausschließlich aus Fachverkosterinnen besteht. Darunter fallen u. a. Expertinnen-Profile wie das der (Edelbrand-) Sommeliere, Önologinnen, Winzerinnen oder Brennmeisterinnen. Schon lange werden Frauen dafür geschätzt, dass sie besonders gut riechen und schmecken können. Ihre Verkostungsfähigkeiten zeigten sie nun bei der Women´s Trophy in Mainz.

Coronabedingt fand die Erstausgabe unter Einhaltung aller notwendigen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen in den privaten Verkostungsräumen des Veranstalters statt. Ab 2022 soll der Wettbewerb an einer ausgewählten Lokation in Mainz stattfinden.

Ergebnisse 2021

Es ist ein guter Start: Zur 1. Edition wurden 900 Proben aus 29 Ländern eingereicht. Darunter befanden sich Weine aus den U.S.A., Argentinien, Südafrika, Kroatien, Moldawien u. v. m. Die Spirituosenverkostung überraschte die Verkosterinnen mit exotischen Proben aus Ländern wie Fidji oder der Dominikanischen Republik. Nur die besten Proben werden mit den Medaillen Gold und Silber ausgezeichnet werden. Damit kann dem Konsumenten stets eine repräsentative Selektion garantiert werden.

Von den 900 Proben wurden 287 Weine und Spirituosen mit den begehrten Medaillen ausgezeichnet.

Auszeichnungen pro Trophy:

Wein – 221 Medaillen; davon 190 Gold und 31 Silber

Spirits – 66 Medaillen: davon 44 Gold und 22 Silber

Alle Medaillengewinner sind auf der Webseite des Wettbewerbs verfügbar: https://womenstrophy.com/results

Nächste Edition im Mai 2022

Der Veranstalter, Armonia, ist mit dem Start der ersten Edition zufrieden. Die nächste Verkostung ist bereits in Planung und findet am 13. Mai 2022 erneut in Mainz statt.

Mehr Infos über den Wettbewerb erhalten Sie unter: https://womenstrophy.com

Die Armonia Gruppe ist Spezialist in der Organisation von internationalen Wein-, Bier und Spirituosenwettbewerben. Mit 30 Jahren Erfahrung in der Organisation von Verkostung in Europa (Frankfurt International Trophy, Internationaler Wettbewerb von Lyon u. a.), garantiert die Armonia Gruppe optimale Verkostungsbedingungen.

Kontakt

Armonia Deutschland GmbH

Maturin Craplet

Im Niedergarten 10

55124 Mainz

061314904010

womens2021@trophynews.com

https://womenstrophy.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.